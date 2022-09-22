埃安发布品牌全新 LOGO——“AI 神箭”，并推出全新高端品牌 Hyper 昊铂。同时，Hyper 旗下的首款车型——中国第一超跑 Hyper SSR 闪耀登场。

自成立以来，埃安以超 122% 的年均复合增长率，3 年内就收获了超 35 万车主的青睐，成为社会信赖、用户喜爱的新能源汽车头部品牌。同时，埃安在研发、智造、产业链和营销服务领域，开创了一系列的行业先河，以创新引领，构建了强大的体系竞争优势，成为了一个 “现象级” 品牌。在实现 “研产销” 一体化、完成员工持股、启动 A 轮引战后，埃安已转变为一家广汽控股、员工参股、核心价值链和社会资本协同创新的股份制科技企业，拥有了当今全行业最先进、最具竞争力和生命力的企业体制，迈入了 “产业+资本” 双轮驱动的新阶段，埃安走出了一条有别于新势力和传统车企发展模式、具备 “埃安特色” 的发展道路。

作为广汽集团发展智能新能源汽车事业的核心载体，立志成为世界一流 “高端智能电动车品牌” 的埃安，将以更独立的姿态，全面参与市场竞争，引领行业发展，开启品牌全面高端化的新纪元。为此，埃安发布了品牌全新 LOGO——AI 神箭，寓意着埃安将更好地腾飞。

AI 神箭源于 AION，是 A 与 I 的结合，从 AI 开启万千灵感，演绎 “向上的 AI、向上的科技，是爱与智慧的图腾。

AI 神箭形似一个向上的箭头，寓意着可以伴你扶摇直上、平步青云、学业突飞猛进、事业一飞冲天；AI 神箭亦如穿越时空的明眸，伴你始终洞见未来；AI 神箭还如纵情写意的山水，伴你奔赴诗和远方的浪漫……因此，埃安古惠南总经理在现场才会说：“AI 神箭，幸运来相见！有埃安，就有爱神相伴！”，AI 神箭代表的是极致的科技也是极致的浪漫。

联合中国航天成立 “昊铂科研实验室”，埃安发布 Hyper 昊铂高端品牌

为集结社会各界的顶尖科研力量，埃安总经理古惠南、中国航天捷龙三号运载火箭总指挥金鑫、中国航天科技国际交流中心副主任周岫彬共同宣布联合成立 “昊铂科研实验室”，双方将会在新型电池的开发、电机驱动技术，空气动力学设计，新型材料，AI 控制、高精定位、卫星遥感技术等领域开展联合研发，后续的科技成果会应用于航天相关领域和埃安系列产品上。金鑫表示，航天和智能新能源汽车都是国家战略的重要方向，埃安作为中国新能源汽车代表，肩负着重要使命。埃安和中国航天两强联合，将推动航天科技和汽车科技迈向各自的新高度。

埃安在现场一并宣布正式发布全新高端品牌 “Hyper 昊铂”。未来，Hyper 昊铂品牌的车型将搭载全新的 “AI 神箭”LOGO，并应用航天领域的顶尖科技，推出包括超跑、轿跑、SUV、MPV 以及新物种等一系列重磅产品，全方位为用户创造前所未有的、高品质、高价值的极致移动生活新体验，刷新中国汽车价值天花板。

当晚，Hyper 昊铂旗下的首款车型——中国第一超跑 Hyper SSR 闪耀登场。它以顶级的性能和制造工艺，树立了中国汽车工业的新标杆。Hyper SSR 的诞生不仅结束了中国无超跑的历史，也填补了世界纯电超跑无量产的空白。

在超跑的世界很简单，性能永远是第一追求。Hyper SSR 百公里加速 1.9s，打破超跑 2 秒加速性能极限，一举成为 “地表最快车”。搭载埃安独创的两挡四合一高性能电机，它的最大特点是通过换挡实现瞬间大功率，解决单纯靠叠加电机带来的体积与重量矛盾。12000 牛米轮上峰值扭矩，带来 1.7G 堪比火箭发射的强劲推背感，1225 匹的综合马力，比 F1 赛事标准还要高出 1.5 倍……

超高的研发目标，让 Hyper SSR 在材料选择上超出了汽车范畴。专属特制轮胎，采用低生热配方、低膨胀率设计等航空轮胎核心技术，突破了极速和驾控的性能极限；高铁同款 900V 碳化硅芯片，不仅提高 2.5 倍工作频率，还大大降低 80% 功耗……毫不夸张地说，Hyper SSR 就是中国工业新材料的团宠。

超跑代表了人类挑战极限的梦想，而中国超跑更是代表了中国汽车人 70 年奋斗的梦想，埃安副总经理肖勇表示，Hyper SSR 自主设计、自主研发、自主智造，是 100% 中国超跑。在 Hyper SSR 的研发过程中，埃安在一系列尖端技术和制造工艺上都有重大突破。它的出现，推动中国汽车研发和制造工艺上升到新的高度，也制订了未来中国市场超跑开发的标准。随着日后 Hyper SSR 将各种尖端科技逐步落地到昊铂旗下的各类产品上，全系车型的科技价值都将实现质的飞跃，以顶级超跑实现科技平权，构筑埃安的科技护城河。

目前 Hyper SSR 的生产线已经开始建设，现场也开启预定。其中，Hyper SSR 预售价格为 128.6 万元，Hyper SSR Ultimate 赛道版预售价格为 168.8 万元。即日起下订，提车后享受 “SCC” 和 “19 号公路” 中国两大顶级超跑俱乐部推荐入会的权益，参与埃安赛车车房日活动。Hyper SSR 的预售，引起了名流圈的关注，现场一众名流、超跑玩家也纷纷为 Hyper SSR 站台，著名珠宝设计师兼 Hyper SSR 首批车主代表万宝宝更是以亲吻的方式表达了对它的喜爱。万宝宝表示，穿中国服装、戴中国珠宝、开中国超跑，才是真正的中国塔尖精英。国内最大超跑俱乐部 CEO 周理现场承诺，明年 SCC 的赛道活动，一定让 Hyper SSR 在超过 100 台超跑前面 C 位出征、领衔巡游。名流圈和超跑圈的支持，是对 Hyper SSR 性能实力的肯定，也是它作为中国第一超跑、世界首款量产纯电超跑的收藏价值体现。