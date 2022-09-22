在数字化进程愈发加快的当下，医疗健康行业所能展现出的潜在边界也正随之变得更加广阔。

根据普华永道此前发布的一份报告指出，截至 2020 年，我国医疗大健康市场规模已达到 13 万亿元，以此跃居全球第二大市场。报告强调，就医疗健康服务行业中的并购投资动向而言，2021 年上半年期间，以财务投资人为导向的并购交易占据了总交易额的 72%，且这些交易主要发生在包含了 AI 辅助诊疗、医疗信息化、在线诊疗与健康管理等具体方面的数字医疗领域。有数据指出，到 2030 年，我国数字医疗市场的收入预计将增加到 4.22 万亿元人民币。

现阶段，随着疫情的推动以及与人工智能等前沿技术的不断交织，对医疗健康企业而言，无论是寻求新的业务增长点还是继续巩固自身的行业地位，数字化的重要性也正随之变得更加不言而喻。

今年早些时候，跨国医药巨头赛诺菲同 AI 药物开发公司 Exscientia 达成了一项高达 52 亿美元规模的合作协议，以期通过后者的人工智能平台加速药物开发及提高临床成功率。作为对比，以 2020 年为例，赛诺菲在此期间的全年研发投入为 55.2 亿欧元。当然，在本次合作之外，早在 2014 年，赛诺菲就已围绕分级诊疗、医药健康服务网络搭建以及糖尿病管理等方面展开一系列了数字化创新，全面推进数字化步伐。

目前，赛诺菲已经围绕数字化转型目标制定了 2020-2022 年以及 2023-2025 年两个阶段的发展规划。据了解，在规划的第一阶段中，赛诺菲将专注于建立强大的数字化基础并为业务创造实际价值，主要围绕云迁移，实施可扩展、自主的和人工智能驱动的数据解决方案，以及打造更有效的数字化基建。而在随后的 2023-2025 年阶段，我们将着力通过数字化助力各部门的价值创造，创造全新的数字业务，并使其成为一个 AI 驱动的决策组织，从而带来更好的业务增长。

赛诺菲全球首席数字官 Arnaud Robert 向动点出海指出，数字技术正在推动人们日常生活方方面面快速发生颠覆性的变化，这对医疗健康行业来说也不例外。以人工智能和机器学习技术为例，他表示，这些数字技术能够提升医疗健康行业发现新分子结构的可能性，从而改善疾病的治疗方式。随着数据和科技对医疗健康行业前景的加速塑造，“作为行业领导者，赛诺菲有责任去通过数据、数字化、以及其他技术手段打造出一个更有效的诊疗方式，以此向患者提供更具变革性的治疗手段，并推动医学实践的革新。”

体现在具体层面，Arnaud 透露，赛诺菲的 “数字决心” 是希望成为全球领先的数字健康平台。这个平台将会对数据、数字化技术、以及技术解决方案进行有机整合，在更加高效地研发药物的同时，也能更好地与医疗保健专业人士（HCP）和药剂师群体们进行互动，让数字化成果更好地惠及每一位患者。

据介绍，赛诺菲的数字化转型策略已经为自身带来了巨大成效。基于人工智能技术，其研发中运用图像分析的速度已可以从几周降低到几分钟内。此外，通过对真实世界证据（Real World Evidence，RWE）数据的引入，减少必须参加的病人数量，并使参与者能够远程提供他们的数据和数字生物标志物，从而提高临床试验的效率。同时，利用在全球 18 个国家和地区所部署的客户关系管理平台（CRM）和全渠道解决方案，加大了 HCP 群体的参与度。

把时间的指针拨回当下。Arnaud 表示，对赛诺菲来说，中国市场正在变得尤为重要。这不仅仅在于赛诺菲正迎来入华 40 周年的时刻，更在其数字化进程方面。现阶段，中国日益成为赛诺菲全球数字化战略的重要市场地区。

“入华 40 年，赛诺菲始终致力于满足最广大中国人民的健康需求，同时紧抓时代脉搏，汇集全球智慧，促进医疗健康行业的创新进程。在这 40 年历程中，赛诺菲在已为中国患者引进 40 余种慢性病、特药、疫苗和消费者保健领域的药物。 多元化创新治疗方案覆盖中国前十大致命疾病中的七种。为配合 ‘十四五’ 规划中的数字中国蓝图，赛诺菲中国也正努力加快自身的数字化转型进程，充分利用各种数字创新来改善患者预后，并致力于打造一个更高水平的数字化医疗生态系统。”

他进一步指出，在患者方面，赛诺菲于 2021 年在中国成立了子公司安睦来（Amulet Health Technologies），这是赛诺菲在全球的第一个智能医疗项目专注为慢病患者提供一站式 O2O 疾病管理解决方案；在 HCP 方面，赛诺菲也在不断努力与中国 390 万医疗卫生专业人士实现数字化互动。到目前为止，赛诺菲已经推出了包含多渠道互动工作站、医学教育平台、在线互动门户等在内的数字产品矩阵，使得医疗专业人士能够更便捷地参与到互动当中；在行业生态方面，赛诺菲中国也在积极深化与腾讯、平安、国泰财富、康宁杰瑞和海南博鳌乐城等业内外中国伙伴的合作关系，通过大规模的医疗教育与培训改善诊断治疗规范与标准，探索多种商业保险创新方式，从而惠及中国患者。

最后，在员工层面，Arnaud 也强调称，作为对自身数字化转型战略的内部行动体现，赛诺菲尤其是中国也在积极推广内部工作方式的数字化变革计划，通过新兴数字化技术优化人力资源管理模式，提高公司内部的运营效率，打造人才磁场和敏捷组织。

他总结道，在中国，同其整体数字化转型战略目标一样，赛诺菲的目标是到 2022 年时打下更加坚实的基础——毋庸置疑，因为赛诺菲相信中国在数字医疗方面的探索会给世界上其他地区带来启发。中国信息技术的快速发展正在日渐重塑医疗健康行业的格局，并有望成为世界上最早在医疗领域实现 O2O 融合的国家之一，为患者提供优质的治疗旅程。“赛诺菲在中国见证了医疗健康行业的新时代。无论是现在还是将来，中国都在成为赛诺菲未来的一大核心。”

“展望未来，赛诺菲将继续秉承对中国市场的坚定承诺，在热衷于为患者探索新疗法的同时，抓住医疗行业发展的创新契机。为了进一步加快数字化转型，赛诺菲正与合作伙伴共同打造创新生态，这将有助于我们整合行业的转型力量，将行业带入一个新的时代。我们相信，‘菲’ 凡今日，皆为未来序章。”

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