金融资本作为科技创新的重要推动力，也是科技创新生态中不可或缺的一部分。金融资本的出现为市场注入新鲜血液，助力更多初创企业快速成长，实现科技产业的落地与繁荣。目前科技领域新兴技术前景广阔，投资热点掀起了一波又一波高潮。资本与科技创新产业携手并肩，充分发展多元化可持续发展赛道。

在 BEYOND Expo 2022 上，BEYOND 组委会于 9 月 22 日举办国际投融资峰会，来自全球知名投资机构机构人及专家将在 BEYOND 元宇宙汇聚一堂，并围绕多个话题展开讨论。

在 “基础设施投资：怎样更能可持续发展？” 圆桌会议上，亚洲基础设施投资银行副行长艾德明爵士、新开发银行副行长兼首席财务官 Leslie Maasdorp 带来了精彩分享。

技术在多大程度上改善了基础设施投资战略？

艾德明提到，技术在很多方面改变了基础设施的投资。首先技术创造了对于新基础设施的需求，比如 5G 中心、数据中心等等。新基础设施要求我们对现有基础设施进行升级，比如说把一个普通的电网升级成智能电网，把城市升级为智慧城市。

“这些基础设施会改变当地经济，我们的战略就是如何帮助那些在数字技术上不太强的国家，跨越数字鸿沟获得跨越式发展，让这些基础设施企业能在运作的同时管理系统和降低成本。实际上技术影响了整个基础设施投资的方方面面。” 艾德明说。

Leslie Maasdorp 觉得其开发银行在这个领域有非常多发展空间，“我们的银行就是要促进新兴市场基础设施的普及，有一个结构性的转型和改变，我们需要在这个过程当中扮演角色促进这种转型。无论是能源、物流还是运输行业，在他们业务模式方面都有巨大改变。无论是新开发银行还是其他跨国或者多边银行，要做的重要事情就是要成为变化的催化剂。”

这种变化是对基础设施的巨大投资。Leslie Maasdorp 举例说道，“我来自南非，我们的电网有 88% 是火力发电，我们需要建造新的能源架构，同时我们需要获得合适的能源的组合，包括水电、风电还有清洁能源。这对于发展中国家来说是巨大的投资机会，也是非洲发展中国家跨越式发展的机会。”

新战略在多大程度上帮助到其他亚洲发展中国家？

艾德明表示，人们始终需要道路和桥梁。技术会改变基础设施、运营基础设施、维护基础设施的方式，“当然有了新技术后，我们可能会需要新车，可能在道路上加装传感器……有很多技术可以得以应用，谈到信息技术的话应用非常广泛。”

“考虑到遇到的挑战，无论是财务通胀还是经济上的挑战，很多政府都转变为花少钱办大事。也许信息的基础设施就是解决方案，因为新兴基础设施的到位可以让我们用更少的资源做更多的事情，降低维护成本。” 艾德明说。

基础设施的应用在很大程度上影响了社会和经济的转型和变革。艾德明介绍道，他们团队在巴基斯坦有清洁项目新技术，这种技术在世界其他地方很常见，就是要提升整个系统的运营效率同时降低成本，这样就可以从基础设施当中获取更多收益。他说，从某种意义上来看，疫情本身也推动了技术的投资和技术的发展。

“技术可以帮助国家和人民从疫情当中恢复过来，所以那些有技术的国家在危机当中可以更好地恢复过来。” 他说。

Leslie Maasdorp 补充表示，“可以看到光明的一面是，对于可持续性的新基础设施的需求，来自发展中国家的和发达国家的还是不同。发展中国家可能禀赋不一样，比如说非洲很多国家要想发展自己工业，现在就会遇到碳排放的问题，还有各种各样工业原料的成本价格问题，而美国发展碳排放根本不是问题，所以我们可能需要真的提供非常公平的发展条件。”

Leslie Maasdorp 同时强调，” 我们可能需要有合适的激励机制来帮助这些国家一步到位，用上高科技的可持续性基础设施。“

如何制定帮助发展中国家的战略？

Leslie Maasdorp 说：“创新是技术升级非常重要的组成部分。在新兴市场，无论是太阳能还是其他能源，很多南部国家的能源非常丰富，比如说我们有几个很大的海上风电项目，比如福建省的水力发电项目，以及很多国家的太阳能发电项目。我觉得最激动人心的项目是关于能源领域的，这个领域其实可以让我们作为多边开发银行能够动员大量民间资本。大家都知道过去几年，我们不仅仅用自己的财力注入资本，而是作为催化剂的决策，让更多民营资本参与进来，特别是可再生能源方面，很多能源资本非常积极地投资。”

Leslie Maasdorp 还谈到，大部分新能源领域投资都是由国有企业或者政府来做，但其实也可以经由民营资本来做，“所以新开发银行在增加民营资本参与率，让更多民营资本能够投入到新能源和基础设施领域，比如说绿色氢能。”

目前最大的机遇在哪？

艾德明觉得清洁能源，特别是新气候技术是很重要的机遇，像是绿色氢能、固碳、碳捕捉、新能源汽车、气候技术等等都很重要。他表示，目前全球大概一半人口还无法上网，所以数字基础设施，包括基站、数据中心等领域，也是很大的机遇所在。

Leslie Maasdorp 认为应该积极投入到可持续发展领域中，将经济转向完全不一样的发展轨迹。“我们需要抓住的不仅仅是独立的机会，还需要看看能否把我们所做的事情在规模上进行扩大扩张，让我们获得更多可能性，这样就能成倍的增长。”