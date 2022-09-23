金融资本作为科技创新的重要推动力，也是科技创新生态中不可或缺的一部分。金融资本的出现为市场注入新鲜血液，助力更多初创企业快速成长，实现科技产业的落地与繁荣。目前科技领域新兴技术前景广阔，投资热点掀起了一波又一波高潮。资本与科技创新产业携手并肩，充分发展多元化可持续发展赛道。

在 BEYOND Expo 2022 上，BEYOND 组委会于 9 月 22 日举办国际投融资峰会，来自全球知名投资机构机构人及专家将在 BEYOND 元宇宙汇聚一堂，并围绕多个话题展开讨论。

在 “现在还是上市的好时机吗” 圆桌会议上，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理 Joe Lai、德勤中国资本市场服务部全国主管合伙人刘启鸿与香港交易所高级副总裁兼中国区上市发行服务部主管韩颖姣带来了精彩分享。

究竟什么是最好的上市时机？

Joe Lai 认为要定义上市最好时机很有挑战，它取决于一系列的因素，比如说市场还有行业，“但是对我来说比较客观的回答是在稳定的市场上市，这样流动性比较充足。”

“如果在非常热的市场，很可能定价远远超过正常价格，股票上市之后就可能出现股价波动的情况，这样无论发行人还是投资者都是双输。很多有质量的公司进入资本市场时，他们可能在资本市场上获得长期的融资能力，所以在比较稳定的市场或者估值比较合理的市场上市确实是比较正常的选择。” Lai 说。

Joe Lai 表示，预测是一件很困难的事情，现在市场波动性比较大，很难说什么时候一切都能稳定下来，“作为承销商我们经常跟客户说你们尽早做好准备，一旦市场回来就需要马上抓住顺风，在过去几个季度里面市场的活动很大。如果近期有一个市场机遇的话，我们希望客户能够尽早做好准备，当机会一旦出现时，第一时间就能抓住它。”

当出现什么信号时，企业可以启动上市流程？

刘启鸿觉得，在理想的世界里，当然是等到市场更稳定、流动性更充分的时候上市，当然也希望在估值不断上升的时候让企业上市，这样能够充分利用市场流动性。

“我们可以关注各种各样的经济数据，比如说 GDP 增长率还有美联储的利率，当然非常遗憾的是我们真的没有办法控制市场，我们也没有办法精确地预测未来的经济走向，究竟市场是真的恢复还是仅仅是昙花一现。现在要预测的话为时过早，从我的角度来说，现在的市场情况下，我还是建议客户做好准备，关注自己行业的状况。”

刘启鸿还表示，可能不一定有那么多条件等待市场进入到最佳状态，如果一家企业的成长性非常好，当然需要资金来拓展业务，进行收购和并购。

香港作为上市地跟其他资本市场相比有何特点？港交所有什么竞争优势？

韩颖姣：香港是中国最具活力的金融中心，吸引了全球金融投资者，投资者可以通过香港市场进入亚洲。作为上市地香港的优势非常明显，多年以来，我们都被评为全球最佳上市地，通过香港可以进入中国大陆市场，中国大陆是不断增长的经济体，香港对于本地区和不同行业的企业都有吸引力。

香港有非常强有力的法治环境，2018 年 4 月份港交所改变了很多上市规则，使得许多科技型高增长企业能有机会进行早期上市，并进行增资，二级上市也成为了可能。

此外是我们的投资者来源多元丰富，既有中国的也有国际的。我觉得香港市场有一个非常有意思的特点在于我们跟上海证券交易所和深圳交易所的直通机制，而且这也对国际投资者有巨大吸引力。

ESG 为何成为主流？

刘启鸿认为 ESG 确实是热点话题，不是本地现象而是全球现象，ESG 也是全球投资社群当中的一个越来越重要的主题。

他补充表示，香港有 15 个和 ESG 或者可持续发展有关的债券，它的确是非常重要的投资领域。中国政府也设定了 50 到 60 个减排相关标准，所以这也会驱动更多 ESG 公司未来的发展。

“讲到所谓的挑战，ESG 现在越来越受欢迎，在全球资本市场中，投资机构也越来越熟悉这样的产品，他们也知道 ESG 对于公司的估值很重要，所以这的确是 IPO 过程当中需要考虑的因素。” 刘启鸿这么说道。

港交所通过何种方式吸引 ESG 公司来港上市？

韩颖姣介绍道，港交所在 2500 多家上市企业中都在不断宣传 ESG 概念，他们认为有一些最佳实践确实需要推广。

“2022 年，我们在规则中也有一些变化和新的要求，包括有社会方面的 KPI 还有一些合规的要求，所以就把 ESG 这个话题提升到了董事会层面。而且我们也做了很多培训项目和网络研讨会，让上市公司有可持续发展的理念，并且付诸行动，以帮助我们提升市场品质，也体现可持续发展长期的投资理念。所以我们非常欢迎像小鹏、蔚来这样的公司来香港上市。包括一些上游的玩家，你会看到更多 ESG 相关公司在香港上市。” 她补充道。

上市前的建议

刘启鸿：对于公司而言，IPO 只是一个开始而不是结束。我们经常讲到一家公司决定要上市，一定要回到最初的商业模式，看看他们有没有做好准备，IPO 如何可以帮助公司实现业务目标。这个过程当然复杂且漫长，所以不要低估其中的挑战，一定要做好充分准备，一旦启动上市流程就会有很多细节需要应对，有很多领域需要去修正才能满足上市要求。所以我希望要上市的公司自查，看看有无缺陷，也需要有专业团队来辅佐。

Joe Lai：我觉得在一家公司发展最合适的阶段决定上市是很重要的。很重要的一点在 IPO 之后要有增长潜力和动能，让投资者能够分享到公司的成长，所以 IPO 开始的时机非常重要。

韩颖姣：首先，香港欢迎满足要求的上市公司来香港上市。我有两点建议，一个是要和监管机构沟通，每家公司都应该做好尽职调查。同时提前两个月应该做一些准备，无论是法务还是财务方面，确保满足上市条件。当然你也可以和我们接触，上市前让审查部门给你做简单介绍和辅导，让你们了解上市流程，先看你们是否满足上市条件。另外一点就是关注好跟潜在投资者之间的沟通。