沃尔沃 XC90 的全电动继任者将被称为 EX90，将于 11 月 9 日亮相。沃尔沃汽车现已正式宣布这一消息。但是，这家汽车公司并未提供有关驱动系统的任何详细信息，而是提供了有关已安装安全系统的初步信息。显而易见的是，EX90 将仅配备电动动力系统，并且基于新的 EV 平台，该平台随后也将用于其他沃尔沃车型。这反映了制造商在 2014 年对第二代 XC90 和当时新的 SPA 平台所做的事情。

在其关于 EX90 的第一次公告中，制造商只解决了安全问题。EX90 出厂时将为其驾驶员辅助系统配备一个激光雷达装置。“它可以看到前方数百米的小物体，从而为通知、采取行动和躲避创造更多时间，” 沃尔沃首席执行官吉姆·罗文 (Jim Rowan) 说。沃尔沃的辅助系统不仅像过去一样涉及车辆周围环境，还包括内部：“在车内，我们的隐形安全护盾也会为您提供保护。由我们自己内部开发的算法提供支持的特殊传感器和摄像头可以测量眼睛注视程度，”Rowan 补充道。“这项技术让 EX90 能够看到您何时分心、疲倦或注意力不集中，这超出了迄今为止沃尔沃汽车所能提供的功能。”

沃尔沃汽车计划在未来几周内发布有关即将推出的全电动旗舰 SUV 的更多详细信息。这可能是关于个别系统和功能的预览。动力总成、电池、充电系统和续航里程的完整技术数据预计要到 11 月才首次亮相。

已经确认 EX90 将首先在美国南卡罗来纳州的 Ridgeville 工厂下线，Polestar 3 也在那里生产。这两款电动车型的欧洲生产可以在沃尔沃最近宣布的斯洛伐克新电动汽车工厂进行，但这还不是官方的。