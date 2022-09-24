气候组织推出了新的 EV100+ 倡议。宜家、联合利华、JSW Steel、马士基和 DPD 这五家强大的创始成员承诺打造零排放车队——然而，这一次的承诺将比之前的承诺更重要。EV100+ 承诺将其车队中所有超过 7.5 吨的商用车脱碳，因此中型和重型车的目标是到 2040 年在经合组织市场、中国和印度实现零排放车队。

气候组织作为一个非营利组织，充当了公司的保护伞，让他们在承诺中走到一起并进行相应的沟通。新的 EV100+ 是对 2017 年气候组织发起的 EV100 计划的补充，全球 120 多家公司已联手承诺到 2030 年将其（轻型）车队总数超过 550 万辆汽车转换为电动汽车。

然而，新举措旨在实现最大的影响。正如气候组织报告的那样，中型和重型车辆（简称 MHDV）仅占全球所有车辆的 4%，但占所有道路运输排放量的 40% 和总运输燃料使用量的三分之一。这些车辆在 2019 年产生了超过 5% 的全球二氧化碳排放量，如果不采取脱碳措施，预计到 2050 年将增加到 11% 以上。

EV100+ 于周二在纽约气候周发布。气候组织运输总监 Sandra Roling 在评论该倡议时说：“MHDV 代表了零排放公路运输的最终前沿，EV100+ 将应对世界上最重、污染最严重的车辆。”