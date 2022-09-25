随着出行行业全速转型，麦格纳继续推出关键技术，满足车辆便捷性发展趋势的需要。麦格纳最新推出的创新技术 — 热塑性对开式尾门将震撼上市，并首发于大众纯电动汽车 ID. Buzz 上。

热塑性对开式尾门采用了可回收材料，比传统的金属尾门解决方案轻减重 20%-30%，有助于整车的轻量化，优化电动汽车的续航能力，并让消费者可以更轻松地开启车门。此外，通过使用热塑性树脂材料，设计师可以更加灵活自由地设计车辆造型，使得表面的细节设计愈加灵动饱满、线条分明，从而更能突显品牌的差异，提升品牌的辨识度。随着热塑性材料的使用，扰流板集成到对开式尾门上，这不仅降低了成本，让尾门外观更为简洁，而且还改善了车辆的空气动力学性能。

“ 随着出行行业朝着电动化方向转型，车辆部件的轻量化也愈发重要。同时，我们还看到市场对新出行解决方案的需求缺口越来越大。” 麦格纳外饰系统事业部全球总裁格莱海姆·伯罗（Grahame Burrow）表示，” 麦格纳始终走在下一代热塑性尾门发展的前沿，而且我们正在利用麦格纳的专业知识与技术，为广大客户开发多种可行的集成解决方案。”

无论是装卸行李还是其他物品，消费者们可以根据具体的生活场景选择自己喜欢的尾门开启方案：传统的举升式尾门或对开的分体式尾门。对于整车厂来讲，这两种解决方案都可以是即用即装的模块化供货方式。这可以缩短生产时间，提高生产线效率，同时还能节约成本。

鉴于当前电动汽车的发展趋势，到 2028 年，热塑性尾门可能会占市场份额的 15%。麦格纳在材料、部件集成和设计领域积累的专业知识与技术专长，能在这一日益繁荣的产品领域大展拳脚。