很多人开始注意到，Web3正成为这个世纪最令人感兴趣的技术概念，它与元宇宙、区块链、加密货币等概念紧密相连，从数据安全与隐私、从传统未来非常重要的领域，整个社会对 Web3 的期待是什么？

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 Web3 峰会元宇宙会场，3 位元宇宙及 Web3 项目的主策与独立英文媒体 RADII 的执行总编 Matthew Bossons 从概念到实践深度探讨了 Web3 这个时下最前沿的技术浪潮。

到底什么是 Web3？

对 3D 服装数字化平台创始人兼 CEO Eric Liu 来说，Web3 是新的互联网服务，它主要建立在去中心化的区块链技术之上，比如数字时尚等具备商业价值的数字资产。

社交图谱协议 CyberConnect 创始人兼 CEO Wilson Wei认为，Web3的关键在于资产的所有权。在 Web2时代的互联网上没有任何的数据资产，但因为区块链的存在而产生了所有权。用户可以在一个去中心化的环境当中获得资产的所有权，因而我们需要建立社交协议，使一些非常重要的数据可以重新掌握在用户手中，而其他应用和技术都建立在这两个基本应用之上。

“Web3 是一种革命，”Web3.0 项目 Mask Network 创始人兼 CEO Suji Yan认为，就像英国曾殖民全世界一样，Web3 革命也是一种占领互联网的过程。在过去 300 年里，各个主权国家一次又一次地损害人类社会和地球，我们希望有一个去中心化的组织和空间，不受现在这种不可持续的经济系统所影响。

那么，Web2究竟出现了一些什么样的问题，需要由 Web3 来解决？

Suji Yan认为Web2架构在很大程度上损伤了社会活力，在过去 10 年中不断让人失望：无论是在经济领域还是在金融领域，大的机构或者公司通常都获得了95% 到 99% 的利益。

而在Web3 时代，人们不需要很多的 KPI，可以通过 NFT获得更多的民主性，为技术的创造者提供革命工具，有些应用已经体现出了这种特性。现在这代人更希望在社交媒体上面有更多的去中心化一些特征，他们需要把这样一种去中心化革命继续向前推进，这可能就是 Web3 的一个路线图。

“2017 年的时候还很少有人在社交软件领域做很多的事情，我们每走一步都是具有预见性的，而且也是非常坚实的，我们每走一步都希望能够改变传统世界当中遇到的一些问题。”

Eric Liu认为在 web2 时代，实体时尚是由以大型公司为代表的少数团体控制的。但时尚是一个高度依赖创意的行业，设计师是时尚行业生存的基石。在 Web3时代，所有创造新技术和新时尚的人都可以成为这些新时尚和新技术真正的所有者，并从中获益。通过去中心化的技术，我们可以在 Web3 时代建立相对复杂的技术链条和社会链条。

Wilson Wei表示，Web2 时代，用户并不真正掌控自己的社交数据，因为所有的基础设施和架构都是中心化的，有其控制者掌握，这是一个很大的问题：比如说用户在某社交平台上花了很长时间建立起自己的品牌，但却无法将自己的数据转移到另一个社交平台，而只能在另一个平台从头再来。

2017 年，Wilson启动了第一个区块链项目，也收购了一些与社交媒体有关的项目，并花了一整年的时间来思考非常重要的一些问题。最终，Wilson发现，真正拥有自己的社交身份才是关键。“我们必须要建立这样的一个基础设施来让我们的用户能够建立起他们自己的社交数据，并且拥有自己的社交数据，这就是它和 Web2 的一个最大的区别。”

关于去中心化

去中心化与Web3.0 时代息息相关，在去中心化的元宇宙时代，它和 Web3.0 的关系是什么，或者说和原来中心化时代的最大区别是什么？

Wilson认为区别主要在于数据的所有权、使用权以及数据的安全性。中心化时代只有在平台许可或授权的情况下用户才拥有数据本身的权利；同时，一方显然比多方参与进行数据安全保护的力量更弱，因此需要对数据资产要进行加密和安全等级的升级。为防止因任何一方的失败或不足所带来的整个系统的安全溃败、资产失窃乃至整个系统中的数据彻底消失 的情况，社区形成了共识，一群角色制定者和机器的确也在不断进行高度互动，确定现在的安全时代已经达到了之前所没有达到的高度。

这个时代到现在已经发生了很多新的变化，不必相信谷歌或者任何巨头，只需相信编码过程、相信编码本身带来的生产力提升是前所未见的，可以在各方面来提升我们的信心和信任度。

Suji Yan进一步阐释道，社会对于当下所使用的数据和资产必须和以前的中心化时代有所不同达成了高度的一致，这是巨大的变革。Web3.0 时代，高度中心化的公司即使会有很好的合作伙伴和合作关系，但也不得不在某些层面上作恶；去中心化意味着在区块链的环境中可以看到一些平权的情况出现，这和原来的集权是非常不同的，也能基于现在的技术提升更好释放一部分权力，让每一个参与者拥有足够的权利去掌控和把握自己的数据和数据的安全性。

在Suji的畅想中，未来的 20 年里，将出现新的社会共识和社会机制，基于虚拟货币和区块链市场不断发展和现在的技术的演进方向，我们会把这些数字的高度自治化的生态做得越来越好，把去中心化的平权活动做得越来越好——如果你做的一些事情是大家喜欢的或者非常在乎的，整个社区会帮助你或者给予你一个很好的反馈和积极的接入，这也会让你的社区成为一个合法的社区或者大家所希望能够结交或者开展社会系统的社区。

对于未来的去中心化和中心化之间的比拼与抗衡，Eric Liu的看法是网络是高度中心化但是数字化是高度去中心化的，对于数字化时代的原住民来说，我们要做的就是适应去中心化的趋势和特色。比如很好保护相关的知识产权的角度出发，新的时代数据资产的版权或者说知识产权可以得到更好的保护，3.0 时代所有的技术和所有的去中心化的技术有助于实现我们这些数字内容的低成本更为便捷的保护介入，同时不断产出更多，让更多的数字化的服务能够带来更多数字化。同时，现在的更多的来自于所谓中心化时代的数字内容，未来也会有一些新的形式上的改变。

身份统一性与防止作恶

当前端互联网与后端割裂会造成怎样的体验？如何确保不同平台上、不同的用户之间在同一个元宇宙环境中进行高度互动呢？我们之间互相连接的方式是怎样的？我们是否能够成为其中的一个平台的原住民并且确保其中一个平台会成为主平台且削弱其他平台的主权性？

大势所趋无法改变，Suji认为对于任何一个可以更好地来获得自己的主权身份的数字时代参与者来说，更重要是在后端进行一些配合，不论是自身身份的识别还是与其他主体身份的互相认同。

Wilson认为当下还处于谷仓式的元宇宙时代，不同平台互相之间依靠着一个被称作无所不在的元宇宙而并不是某一个平台型的元宇宙。在他看来，可以有很多不同的元宇宙身份，但这些身份间不应该是割裂的，必须要有良好的连接。

Eric确信元宇宙会从一个小的点开始逐渐进行一些合并，进行一些协议的整合。但这需要周期，但当下还处于第一阶段，出现一些割裂其实很正常。

区块链不能做恶，但在 Web3.0 时代，元宇宙及区块链环境中的很多做法确实会影响现在的生态，这不禁令人人担忧，平台或机制会被当作作恶的工具，不论是非法内容或是贩毒等犯罪行为，项目方如何看待平台在未来的成长中带来的为作恶提供空间的可能？

Suji认为的确会有很多犯罪的空间，但是正如比特币发展的早期也有很多无序的状态，为犯罪活动大开方便之门，但这个问题还在于如何对犯罪进行定义，不能违背现在人类对于犯罪活动基本的定义。另外，还需要看来自于亚洲国家和美国的一些活跃社区的积极分子所在的国家本身对于犯罪活动的定义和容忍度，必须针对不同的情况做不同的行为和规范。我们其实也正在见证整个系统在发展早期一系列的问题，现在都在谈论涉及到区块链发展的第二阶段最新工具的使用问题。

首先，对于犯罪活动必须要有社会上统一的认识，针对这些犯罪活动应该怎么处理，是根据跟踪还是打击还是绳之以法等原则性的问题；其次，对那些需要为自己的权利而斗争的一批人，必须善于使用革命性的技术，在新的时代当中为自己的资产进行保护。Suji 的观点是未来的确有新的发展，这股势力会始终存在直到确保其中的一个正义方战胜另外一方，确保我们的权利和义务都能得到清楚的描述和声张。

包括 NFT 的交易等问题的确在民主自由层面引发了很多争议，许多社区正努力规范，他们可以在一定层次上和监管方进行合作，这些正在发生，整体趋势正不断变好，应鼓励这种趋势，从监管和参与者角度出发进行更多的互动与合作。

Wilson提出了一个误区，“我们经常会误解，比如说一个所谓的高度去中心化的社交媒体平台或者说以内容为主导的驱动的平台没有任何的监督机制或清理机制，如果每中技术需要高度去中心化存储，就不会受到任何的监督。”

因此，对于像儿童色情或者仇恨言论等内容还是需要是进行一定的审查，去中心化的基础设施优点是，如果你不喜欢这个平台和规则就可以离开它，所以作为开发人员你首先要想清楚受众群体，然后制定相应的规则。

最后，对于社会大众或创业者如何参与区块链及Web3 生态建设，Eric表示主要关注内容的创造，初创企业在内容创作方面拥有充足的机遇。随着技术越来越成熟，元宇宙对于内容的需求是巨大的。Suji相信 Web3 注定改变世界，现在正处于 Web3 的早期，如果你年轻充满了热情和活力，就先改变你自己、再拥抱社会的变革，然后再改变其他人。Wilson 建议多听专业人士的观点，对Link3这样的产品做一些自己的研究。