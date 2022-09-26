根据 IDC 发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022 年第二季度》报告，2022 年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为 2857 万台，同比下降 23.3%。

其中耳戴设备市场 2022 年第二季度出货量 1618 万台，同比下滑 23.2%。其中真无线耳机出货量 1273 万台，同比下降 22.1%。真无线市场在经历主动降噪功能更新和价格下降的刺激之后，市场增长的驱动力略显乏力。头部品牌多数呈现不同程度的同比下滑，但本土品牌及白牌市场的智能化进程仍在继续。

手表市场 2022 年第二季度出货量 846 万台，同比下滑 12.3%。其中成人手表 423 万台，同比下降 14.5%；儿童手表出货量 424 万台，同比下降 10.0%。年中 618 促销在一定程度上刺激了消费需求，同时新品发布带动了部分厂商的同比增长。但整体市场环境和产品迭代对消费需求的刺激作用有所减弱。

手环市场 2022 年第二季度出货量 383 万台，同比下降 40.2%。手环在腕带市场逐渐向手表调转的大方向下发展疲软，且产品结构依然处于大屏化的调整周期。从厂商发展战略到渠道结构搭建，手环的发展地位和空间在逐渐走弱和让渡。在逐渐有限的市场空间下，整体市场格局将进一步向头部厂商高度集中。

IDC 中国助理研究总监潘雪菲认为，相对于市场出货规模，短期内成人手表市场销售额将在高端市场的影响下更加稳定的发展。尤其对于手机厂商而言，充分挖掘高端市场机会，提升高端手机用户人群占比，对于成人手表市场发展至关重要。而入门级市场将随着手环的大屏化发展趋势，逐渐与低价手表之间形成融合。长期看腕带市场的发展依然有待于健康、车载等多场景功能拓展以刺激需求增长。

作为可穿戴市场中最具发展潜力的成人手表市场，2022 年上半年高端化趋势尤其明显。IDC 数据显示，2022 年上半年人民币 2000 元（未税）以上产品出货量占比持续增长，出货量同比增长高达 29%。从供给端看，厂商在市场环境遇冷周期内，对营收和利润的重视程度逐渐超过出货规模本身。因此在产品布局上会逐渐向高端市场有所侧重。从消费端看，高收入群体整体消费意愿在经济环境遭遇挑战时期受到的冲击较小，尤其对于刚需性相对较弱的智能手表的消费意愿和能力依然保持稳定，甚至出于生活方式向健康方向改善的考虑，更积极的参与到日常运动中，从而激发更多消费需求。

IDC 预计，2022 年中国成人手表出货量将下滑 3%。这一方面受到宏观消费环境的影响，另一方面产品和行业升级节奏逐渐放缓也在一定程度上削弱了对消费需求的拉动。尽管如此，在市场高端化的影响下，市场销售额规模发展也值得关注。2022 年中国成人手表销售规模预计能够达到 8% 的增长率。