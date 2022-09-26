最近 2 年 NFT 与元宇宙概念的热潮中，来自香港的 Animoca Brands 堪称最大的赢家。这家创立了 8 年的链游开发与投资公司不仅是区块链沙盒游戏 The Sandbox、NFT 赛车游戏 F1 Delta Time 的开发商，还是 Dapper Labs、Decentraland 等明星项目的早期投资者。

截至目前，Animoca Brands 已累计投资超过 150 个 NFT 或元宇宙相关项目，其中的明星项目 The Sandbox 注册用户已超过 200 万；Decentraland 举办的第一届元宇宙时装周上，各个时尚巨头推出的各种数字时尚产品吸足眼球；Dapper Labs 成为唯一入围 2022 年全球最具创新力公司的加密项目……

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 web3 峰会元宇宙会场，全球大型虚拟资产交易所 Crypto.com 合伙人 Jon Russell 对话了 Animoca Brands 联合创始人兼主席萧逸，聊了聊公司的发展历程、投资策略以及对 web3 未来 10 年的愿景。

2 年：从千万美元到 60 亿美元估值的逆风翻盘

2015 年，Animoca Brands 在澳大利亚证券交易所上市，并于 2020 年 3 月退市，彼时公司的市值仅为 1000~2000 万美元。而截至今年 9 月，Animoca Brands 年内已完成 5 笔融资，包括红杉中国、博裕资本、纪源资本、淡马锡等 20 家机构参与其中，年内融资金额 5.883 亿美元，估值更达到 60 亿美元。

萧逸表示，今年 4 月份所宣布的一系列决定都意味着公司需要有更多资金的数额支持未来的发展。最新的融资中引入的机构和战略投资者十分看好 Animoca Brands 的发展。

而就在 3 年前，Animoca Brands 不过是家以传统手游开发为核心业务的公司，还曾一度因为业绩惨淡遭到上市交易所的问询。

萧逸表示，这中间发生了很多故事，也与市场的宏观因素有关。上市之前，Animoca Brands 已经基本上在二级市场中进行交易，虽然发展速度不快，但公司非常确定未来的发展方向是正确的。退市对许多公司来说是终点，但对 Animoca Brands 来说是不一样的非凡的历程，这关系到公司的目标和宗旨。

2016 年，Animoca Brands 就进入了 NFT 领域，次年便开始投资布局区块链游戏。如今被证实是优质项目的 The Sandbox 和 Decentraland 都是 Animoca Brands 在 2018 年就入手的标的，他们仍在给 Animoca Brands 带来源源不断的回报。

彼时，加密货币还被看作是骗子云集的市场，人们担忧加密货币背后没有实质资产支撑。Animoca Brands 在整个市场中还是一家非常小的公司，2017 年到 2020 年期间，Animoca Brands 的市值甚至不到 500 万美元。

“所以从某种角度来说，我们公司无论是上市收入还是订单增长的速度非常快。这也很好地反映了整个行业的发展趋势，行业进入野蛮生长的时期。”

2018 年~2019 年是加密货币市场剧烈波动的时期，相关企业也无法在澳大利亚的股票市场上市。期间，企业很难在区块链领域融资，很多企业开始逃离市场。两年间，Animoca Brands 凭借着个人投资者的 124 万美元资金进行业务拓展，有惊无险地度过了市场寒冬。

2020 年，Animoca Brands 退市时，web3 和区块链等市场已经开始有实质性的启动，而彼时澳大利亚的股票市场有着诸多限制，使得 Animoca Brands 很难作为上市公司参与其中。在当时的时间点退市，使 Animoca Brands 在其他领域找到了新的商机。

如今，人们对于加密货币价值的看法逐渐统一。萧逸认为，这是让人感到兴奋的领域，是发展元宇宙基本的策略。所以从各方投资力量角度来说，区块链、Web3 都是值得看好和下注的领域。

Animoca Brands 的投资风格和策略

长期的投资意味着比较稳定和持续的回报，在萧逸看来，Web3 的发展一方面需要基本的政策空间和基础设施，另外一方面需要不断走创新的道路，基于更多的参与者和投资者对于 Web3 前期持续看好，会有更多的人会参与到行业之中，给予互相之间更多的投资机会。

对 Animoca Brands 而言，首先要更好地理解当下正在做的和未来要做的事情对于公司发展的意义，包括筹资的过程当中是否能够有效地不断扩大成员圈。

在 Web3 早期，需要让很多人对于 Web3 及其基本的理念有高度统一的认识才能有效携手前进，现在，很多人愿意认同这样发展的标准和趋势。Animoca Brands 在几个月前官宣了 NFT 的战略合作伙伴三菱，NFT 不仅仅在日本市场得到了开放，而且在很多其他的地方也开放了，包括与上述战略机构投资者的集团旗下建立了很多更深层次的互相交错的合作关系。

如今，Animoca Brands 已完成近 400 个左右的投资项目，并且仍在持续出手。成为行业中的大型控股集团是否意味着 Animoca Brands 可以接触到更多不同类型的市场的机遇？或者说，在选择投资者和投资项目时，Animoca Brands 更倾向于打造大而全的平台还是会选择一条更为精专的小众化的路线？

萧逸表示Animoca Brands 采取何种战略获得更多的投资者取决于其在市场中所处的地位。从运营能力的角度来说，公司做出了目前的决定，同时根据融资能力、资产结构以及市场的反馈各方面的参与度，包括公司的上下各个管理层也都在就各个市场的基本情况和基本的态势和发展趋势做调研。“尤其是在代币和加密币领域当中，对最新的技术壁垒不断研究和分析，以确保公司未来的发展方向是行稳致远或者更大程度上调动和用活自身优势。我们希望未来的发展腾出足够的空间，而不是仅仅满足眼前和目前的发展。”

就元宇宙目前的发展来说，Animoca Brands 也会做大平台的共享效应和溢出效应，使更多的利益相关方在平台上融合起来，其必须有更多对于元宇宙的概念有基本的认同并且做一些拓展和溢出领域承接的参与者，我们称作完整综合性的生态系统或者元宇宙的生态体系。

所谓的网络系统如果搭建起来有很庞大和宽泛的溢出效应，很多的小公司或者小项目在平台上面得以整合并克服原有的资产规模较小、活动领域受限的问题，在更加大的平台上面获得注资并且获得更大的发展，迅速壮大起来。“这可以助力行业更好地发展，让之成为较大的行业参与者，我们现在所做的每一件事情都是为了达成这个目标。”

最后，因为所有的东西都要落实到经济回报和经济效益，所以 Animoca Brands 我们会进行 P&L（损益表）的评估，分析投资在经济方面的贡献度是否达到我们的预期。在我们一层和二层区块链的区域下，第一层是我们称作所谓的利润池或者经济效益的领域，要确保所有的经济活动在第一层面解决所有人的就业、获得很多人的认同，并且提升我们的效益水平或者说利润水平；第二层次是不断在这个方向追加投资，这也是我们的理念，不像其他的领域可能简单参与其中去就可以获得回报，我们称作为股本回报或者融资的渠道和我们传统意义上的融资回报的渠道并不相同。

Animoca Brands 在许多的项目的投资中取得了成功，但随着投资和市场环境的变化，其在菲律宾和其他地方的项目中也吸收了一些教训。那么，游戏领域是否会不断回归 Animoca Brands 的商业版图中，或者会被新的形式取代？

“从投资的角度来说，不管你用什么名字去称呼它，主要问题仍然是在财务或者融资回报方面是否给予我们足够的信心来推进业务。”

就游戏产业而言，萧逸观察到，全球游戏产业估值超 2000 亿美元，但其中约有 1100 亿美元被用于营销、推广等方面；而研发等有很多必须要投的领域获得的注资量不到总投资的 3%。如果我们现在做游戏产业的话，许多游戏产业的监管者问询，企业在这些领域的投资能否实现你的预期回报，或者投资在多大程度上满足行业未来的发展方向的基本宗旨。

对此，如何重新审视现实情况并进行改进，如何将新的娱乐形态进行新的包装或者资金的有效调配？

萧逸认为，就如同房地产市场的过热、能源市场或者基建市场的异动传导至其他领域，NFT 市场的发展也会影响区块链乃至游戏产业和娱乐领域。如果在合适的领域和细分市场中持有一段足够长的时间，你的投资项目回报将远远超过你在之前 10-20 年中传统意义上比较成功的投资，这从很大程度上来说是使用者选择所决定的结果，我可以决定的是从我最基本能力的角度出发能否将把这件事情进行下去。

不管从 Web3 还是游戏各个产业的角度来说，直到如今都仍然受益于当时比较准确的投资方向的把控和判断，包括之后 Facebook 改名也正是看中了元宇宙在当时的风口能为我们带来的长期的持有收益和投资的回报。

现在要向使用者支付使用溢价，整个游戏产业的经济回报的产业成本和产业链发生了很大的变化，跟以前的生态势能是不一样的。现在游戏行业中有 400 万左右的从业人员，在 Web3 新经济时代的游戏产业中，从业人员可能在未来几年中不断成长成熟，会有越来越多的人加入这个行业，这一定会成为比较好的朝阳产业。萧逸表示将长期 web3 时代游戏产业的发展。

Web3 时代的用户教育

萧逸希望 Animoca Brands 所做的项目能够给消费者来带来最好的回报，包括经济收益和体验。

人们都期待 Web3 时代会有更好的用户体验、更高层次的界面去承接消费者预期，但现在还差得远。而在菲律宾有几百万人虽然没有任何的信用卡或银行帐户，但依然会在网上非常活跃地使用代币，他们也希望能够成为未来 Web3 的原住民。

许多新用户说，新的技术行业的时代已经到来，我们应该做好充分的准备，即使是对于那些玩家来说，如果达到了几十万或者几万以上的数量级，web3 的生态将和以前大有不同，在此过程中，数据的采集和分析进一步帮助我们规范未来的社交媒体的发展。

比如说智能手机的销售和使用可能是社交媒体不断扩大过程中的重要指标，新的用户心智需要有一定的时间去培育或提升，这就是所谓用户产生的内容导向的产业生态。

游戏的确会成为非常好的产业，我们应该做好教育。从游戏行业角度出发，许多人认为应该将之作为一种新时代的资产来加以储备，未来这样的市场或者行业发展的趋势将不断引领和培育这样的理念，使之变得更加成熟。

显然在传统领域当中会有一些抵触，比如在美国会有一些所谓的反资本或者 NFT 等活动，需要在资本市场当中的运动以及不同的观点和看法。特别是在亚洲，我们认为是很好的机会，大家会觉得这是资本获得的一个新的途径，我们对此非常兴奋，还是希望进入到行业当中获得一杯羹的。

如今，Animoca Brands 已经在 Web3 和区块链领域成为一家小有名气的公司。萧逸透露，公司还在进军动画领域，在动画领域可以建立更多的知识产权，通过这样的知识产权的创立可以跟更多的投资者来进行资产的共享或者全域的共享。