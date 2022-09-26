捷豹路虎要求其全球供应网络致力于实现到 2030 年减少温室气体排放的可持续发展目标，并帮助该汽车制造商到 2039 年在其供应链、产品和运营中实现碳净零排放。这家汽车制造商将要求其一级供应商设定自己的脱碳途径，并要求他们透明地报告并展示其目标的进展情况。他们将需要披露他们的碳报告并与他们自己的供应链合作以实现同样的减排。

捷豹路虎已将这些要求告知其整个供应网络，该网络由全球 5,000 多家公司组成。“到 2039 年，履行我们的科学目标倡议 (SBTi) 承诺并在我们的整个供应链中实现碳净零排放是捷豹路虎工业战略的驱动力，” 捷豹路虎工业运营执行董事 Barbara Bergmeier 说. “我们只能共同实现这些雄心勃勃的目标，这就是为什么我们邀请供应商加入我们这一充满挑战但令人兴奋的旅程，加强现有关系，使各方能够实现重要的、可量化的目标。”

捷豹路虎承诺到 2039 年实现净零碳排放，这是其重新构想战略的一部分，该战略将包括路虎和捷豹品牌的电气化。捷豹品牌的变化将特别重要，因为它将演变成一个旨在与宾利竞争的全电动品牌。

“我们的愿景是为全球汽车行业的所有移动概念提供开创性的优质照明和电子系统，” 为捷豹路虎提供优质照明系统的 ZKW 集团首席执行官 Wilhelm Steger 补充道。“与捷豹路虎一起，ZKW 正在迈向更可持续的未来。我们致力于保护环境并减少对环境的影响。因此，我们正在承担责任，我们正在向业务范围内的基于科学的目标倡议 (SBTi) 发展，并在 2025 年底之前将我们的生产场所转变为二氧化碳中和。”