集度 ROBO-01 探月限定版更多内饰细节曝光，无界一体化超清大屏、独特 U 型方向盘、化繁为简的交互设计、专属探月元素……带来极致的驾乘体验。 ROBO-01 探月限定版是集度与中国探月联手推出的中国探月工程主题联名车型，计划于今年 10 月正式发布，探月限定版也是 ROBO-01 的首发版本，限定 1000 台，预计 2023 年开启交付。

从内饰细节图中看，新车保留了独特 U 型方向盘和 3D 无界一体化超清大屏，整个内饰科技氛围感十足，座椅样式也借鉴了宇宙飞船的灵感，并加入浅金色点缀，预计外观也会有类似拉花元素。不同于传统整车安全的碰撞安全、功能性安全等方面，集度率先提出的 “设计安全、验证安全、感知安全” 安全三理念，为智能车时代安全标准锚定了新方向。

设计安全，是指集度开创的冗余架构和冗余算法。在目前的实践阶段中，主要指具备两套或以上的高阶自动驾驶能力系统，和支持更高阶方案的算力和算法等。具体来说，集度自研高阶自动驾驶智能化架构 JET，融合了电子电气架构 EEA 和 SOA 操作系统，可承载高阶自动驾驶核心功能和 AI 能力，实现智驾域、智舱域、整车域和运动域的全域融通 (域间和域内)。

基于 SOA 的舱驾融合技术，集度汽车机器人实现了各域之间的算力共享、感知共享、服务共享。最典型的好处就是智舱域控制器可支持智驾系统失效下的系统级安全冗余，当智驾域的 Orin 芯片失效时，高通 8295 智舱芯片能够接管驾驶任务，实现降速、变道、安全停车。这种电子电气架构的创新，将智能车的安全性也提高了一个等级。

在系统开发与验证方面，集度开创 SIMUCar(软件集成模拟样车)。该模式打破了传统汽车行业的产品开发模式，通过模拟传统汽车的三电和底盘系统，在接近真实的整车环境下，对基础车型电子电气架构进行调整，将智能座舱、智能驾驶等功能开发前置，可比业界平均水平提前 15 个月完成系统开发及安全稳定性验证。

感知安全，就是让安全要素能被用户感知，它可以让用户可通过视觉、听觉、触觉的交互，时刻知晓汽车机器人的安全状态。

为此，集度给汽车机器人赋予了用户情绪识别能力，实现了人-车-环境之间的自然沟通。基于先进的算法，集度汽车机器人可以通过 AI 像素灯和智能语音与用户持续交互。甚至也能让行人可以从车外即时感知到汽车的 “所思所想”，在提升行驶安全性的同时也把交互能力带到更高的维度。

现在，随着智能汽车被市场逐步接受，技术的进步也给足了用户期待，用户已经不满足单纯提升舱内智能的娱乐性，对智能汽车提出更进一步的安全需求。

集度的 “安全三理念”，正是一种在各个方面都把高阶自动驾驶行车安全放在第一位的完整系统方案。这种基于未来智能汽车安全思考，不只局限于对车内用户的保护，更把车外其他交通参与者也纳入到了安全体系之内，为确保高阶智能驾驶的安全可靠做出了标准示范。

目前，集度首款汽车机器人量产车 ROBO-01 探月限定版也已经在私域用户群体中启动了 “首席体验官计划”。这款车型不仅代表了集度所有领先科技的结晶，也是集度独特的安全设计理念的率先落地，是一款更为安全的智能汽车。