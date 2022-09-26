动点出海获悉，泰国外卖平台 LINE MAN Wongnai 已于近日获得了一笔 2.65 亿美元的 B 轮融资。融资后，该公司的估值达到了 10 亿美元以上，并以此成为当地的最新独角兽企业。

据了解，本次融资由 GIC 和 LINE Corporation 领投，BRV Capital Management、PTT Oil and Retail Business、Bualuang Ventures、Taiwan Mobile 等对此进行了参投。

根据 LINE MAN Wongnai 发布的声明，这笔最新融资将被用于加强公司在外卖市场的地位，并进一步拓展新的服务类别以及招聘技术人才和提升自身的技术基础设施水平。LINE MAN Wongnai 透露，到今年年底，公司希望雇佣到超 450 名技术人才。此外，也有消息指出，LINE MAN Wongnai 或许也正在考虑在接下来的几年内公开上市。

LINE MAN Wongnai 成立于 2020 年，由当地外卖配送平台 LINE MAN 和餐厅点评平台 Wongnai 两家企业合并而来。目前，除食品配送外，LINE MAN Wongnai 旗下也经营着杂货配送、出租车服务、跑腿、餐厅点评、餐厅解决方案（POS）等业务。

据介绍，LINE MAN Wongnai 的外卖业务（LINE MAN）范围覆盖了当地 77 个地区中的 70 多万家餐厅，规模为当地外卖服务商之最；Wongnai 已经通过搜索和评论把用户同近 100 万商家联系了起来；Wongnai POS 则已成为当地餐饮业的第一大 POS 解决方案，拥有超 50 万商家客户。

根据 LINE MAN Wongnai 的说法，2020 年 1 月至 2022 年 8 月期间，其外卖月订单量增长了 15 倍以上。基于这种速度，该公司表示自身已成为泰国增长最快的外卖配送平台。