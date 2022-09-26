根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Miniclip 旗下 SYBO Games《Subway Surfers 地铁跑酷》以 3350 万次下载，位列 8 月全球移动游戏下载榜榜首，比 2021 年 8 月增长了 89.4%。中国是该游戏第一大市场，贡献了 28.5% 的下载量；其次是印度，占 13.3%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Kitka Games《Stumble Guys》以 2650 万次下载排名第 2，是去年同期的 8.7 倍。印度尼西亚是该游戏第一大市场，贡献了 15.2% 的下载量；其次是美国，占 14%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Garena《Free Fire》、Zego Global《GT Car Stunt Master 3D》和 King《Candy Crush Saga》。

2022 年 8 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 46 亿次，同比下降 1.6%。印度市场以 7.87 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 17%。巴西市场以 8.2% 的下载量排名第 2，其次是美国市场，占 8.1%。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。