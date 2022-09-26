科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.09.19-2022.09.25）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

对那些于互联网热潮中诞生的科技公司来说，数字化可能并不会是一种陌生的存在，并且甚至会贯穿于这家企业的一生之中。然而，当我们把视角转向那些相对 “传统” 的，诞生于数字化趋势之前的企业来说，这种模式显然就有了更多的含义。

如我们所见，当下阶段，随着疫情的推动以及与各种前沿技术的进一步的交织，无论是为了寻求新的业务增长点还是继续巩固自身的行业地位，数字化转型都在不断成为医疗健康企业的重要战略，并且对其中的老牌巨头来说尤为如此。上周访谈中的赛诺菲则正是这样的一家企业。

作为赛诺菲选择数字化转型的出发点之一，赛诺菲全球首席数字官 Arnaud Robert 在访谈中指出，数字技术正在推动人们日常生活方方面面快速发生颠覆性的变化，这对医疗健康行业来说也不例外。以人工智能和机器学习技术为例，这些数字技术能够提升医疗健康行业发现新分子结构的可能性，从而改善疾病的治疗方式。而作为行业领导者，赛诺菲有责任去基于这些方式打造出一个更有效的诊疗方式，以此向患者提供更具变革性的治疗手段，并推动医学实践的革新。

据介绍，赛诺菲的数字化转型策略已经为自身带来了巨大成效。基于人工智能技术，其研发中运用图像分析的速度已可以从几周降低到几分钟内。此外，通过对真实世界证据（Real World Evidence，RWE）数据的引入，减少必须参加的病人数量，并使参与者能够远程提供他们的数据和数字生物标志物，从而提高临床试验的效率。同时，利用在全球 18 个国家和地区所部署的客户关系管理平台（CRM）和全渠道解决方案，加大了 HCP 群体的参与度。

展望未来，他表示，赛诺菲的 “数字决心” 是希望成为全球领先的数字健康平台。这个平台将会对数据、数字化技术、以及技术解决方案进行有机整合，在更加高效地研发药物的同时，也能更好地与医疗保健专业人士（HCP）和药剂师群体们进行互动，让数字化成果更好地惠及每一位患者···“这将有助于我们整合行业的转型力量，将行业带入一个新的时代。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Zopper 获得 7500 万美元融资：Zopper 成立于 2011 年，起初主要通过其 PoS 系统为零售商和中小型企业提供发票和支付服务。到了 2018 年，这一业务被沃尔玛旗下的线上支付平台 PhonePe 收购（该公司表示 PhonePe 从持有过 Zopper 的股份，仅限于业务收购）。在出售这一业务后，Zopper 的两位联合创始人在随后也独立于 PhonePe 并通过 “Zopper” 的品牌名称开始了一项新的业务线——即提供一个能够连接保险公司/银行与第三方分销平台的 API 平台。而作为这个 API 平台的具体体现，Zopper 的客户由此可以获得保单签发、保单管理、索赔管理、监管报告、潜在客户管理、活动管理等一系列的功能。

据悉，Zopper 的业务现已覆盖到了当地的 1200 多个地区，并已同包括亚马逊、Ola、日立、小米等在内的 150 多家相关企业展开了合作。Zopper 表示，在过去 18 个月里，公司一直在实现盈利，并于 22 年财年内实现了 7 亿卢比的收入，同时处理了 34 亿卢比的总保费。该公司透露，其当下的目标是到 23 年财年末实现 20 亿卢比的收入，并希望在本财年末处理 100 亿卢比的总保费。

StoreHub 获得 1350 万美元融资：现阶段，报复式旅行和报复式餐饮的行为正在不断影响着马来西亚消费者的消费习惯。也正因此，餐饮业店主也正在纷纷寻求提高运营收入和客单收入的方法。成立于 2013 年的 StoreHub 则能够通过其基于云平台的 SaaS POS 系统帮助这些商家店主很好地解决这一问题。

据介绍，StoreHub 已通过其平台为马来西亚和东南亚的超 1.5 万家零售及餐饮店提供了付费服务，并扩大了其服务范围。而在过去的一年内，StoreHub 处理了超 1.28 亿笔交易，总交易量超过 72 亿林吉特（约合 15.8 亿美元），较上年增长 40%。此外，StoreHub 也指出，进入该平台的新付费商店也比前一年增长了 5 倍。

CloudEats 获得 700 万美元融资：CloudEats 由 Kimberly Yao 和 Iacopo Rovere（前 Foodpanda Philippines 高管）成立于 2019 年，基于云厨房和云餐厅的混合模式运营。据介绍，目前，该公司在菲律宾和越南一共经营者 50 多个线上餐饮品牌（越南有 20 多个，菲律宾有 30 多个），其中包 Burger Beast、24/7 Eats、Sulit Chicken、Pia’s Kitchen、Healthy Appetite 等品牌。

此外，CloudEats 也指出，公司在越南和菲律宾两地一共拥有 25 家云厨房，而作为对比，在去年的 A 轮融资时，CloudEats 仅在菲律宾拥有 7 家。CloudEats 称，自成立以来，它已为超过 250 万份外卖订单提供了服务。

对话赛诺菲：以数字化之名，医疗健康行业的未来边界将如何书写：今年早些时候，跨国医药巨头赛诺菲同 AI 药物开发公司 Exscientia 达成了一项高达 52 亿美元规模的合作协议，以期通过后者的人工智能平台加速药物开发及提高临床成功率。作为对比，以 2020 年为例，赛诺菲在此期间的全年研发投入为 55.2 亿欧元。当然，在本次合作之外，早在 2014 年，赛诺菲就已围绕分级诊疗、医药健康服务网络搭建以及糖尿病管理等方面展开一系列了数字化创新，全面推进数字化步伐。

目前，赛诺菲已经围绕数字化转型目标制定了 2020-2022 年以及 2023-2025 年两个阶段的发展规划。据了解，在规划的第一阶段中，赛诺菲将专注于建立强大的数字化基础并为业务创造实际价值，主要围绕云迁移，实施可扩展、自主的和人工智能驱动的数据解决方案，以及打造更有效的数字化基建。而在随后的 2023-2025 年阶段，我们将着力通过数字化助力各部门的价值创造，创造全新的数字业务，并使其成为一个 AI 驱动的决策组织，从而带来更好的业务增长。