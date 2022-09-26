近日，全球特种材料公司伊士曼旗下汽车膜品牌威固（V-KOOL™），推出以 “威固新能源 GO 野” 为主题的新能源不凡之旅，尽情探索新能源汽车生活新场景，感受威固新能源汽车膜带来的舒适驾乘体验。威固正推动基于品牌的 “产品+服务” 的新能源汽车贴膜全面解决方案，加速在新能源汽车后市场的布局。

图为威固新能源 GO 野活动活动现场

专为新能源车而生，威固 KC 系列新能源膜

随着续航里程的持续提升，新能源车的使用场景早已从市内代步扩展至自驾出游，尤其是近郊露营。与此同时，新能源车主面临着 “续航焦虑”“酷热焦虑” 等驾乘痛点。

为了解决新能源车主的特定需求，威固专为新能源车研发了 KC 系列新能源膜，紫外线阻隔率≥99%，太阳能总阻隔率最高可达 64%*，既保留了超大玻璃带来的视觉体验和仰望星空的美好，又以优越的隔热性能保证了凉爽的驾乘环境，减轻空调负荷，缓解续航焦虑，于无形处，尽显不凡。

*指 KC20 产品，检测见过以伊士曼实验室环境和检测方法为准

KC 系列新能源膜全线采用新一代纳米陶瓷技术，ETC、手机等电磁波段无损穿透，保证了新能源车自动辅助驾驶系统的正常运转，信号充足，随时驰骋。高通用生态蓝设计，与新能源汽车的超大幅玻璃相得益彰。

图为威固新能源 GO 野活动现场 KC 系列新能源膜产品展示

威固新能源，探索新野趣

新能源车主普遍追求年轻化、个性化及低碳环保，日益关注品牌提供的情绪价值，重视品牌与自身之间构成的情感共鸣。面对这一趋势，威固用一场联通潮流与自然的户外之旅开启与新能源车主的对话，延展汽车作为除生活、工作以外第三空间的可能性与趣味，将新能源车主的生活态度与威固的不凡精神紧密相连。活动现场，威固车主也分享了自己与新能源的故事。

图为威固新能源 GO 野活动现场集体合照

在温柔的秋光中，威固带领着新能源车主自驾前往宜兴光明小镇，山丘湖水，竹海茶田，低碳出行，探寻自然之美。静谧的山野营地，空气清凉，和着秋风拂过树叶的声音，或滑水寻趣、飞盘作乐，或与汽车人领袖擎天柱一起感受 “V” 法科技，追寻守护地球的意义。

图为威固新能源 GO 野活动现场变形金刚上台互动

朗日星空，即使坐在车里也能透过车窗仰望风景，全车贴装的威固 KC 系列新能源车膜，挡住了酷热，也打开了生活的远方。不凡格调与舒爽质感盎然流淌，关于自驾露营的美好想象在新能源出行中全然实现，威固 “因你不凡” 的品牌理念再一次得以彰显。

不止于车膜，赋能新能源汽车的美好出行未来

威固追求不凡的步伐从未停止。从联名变形金刚推出潮流周边，到针对新能源汽车研发新品，威固坚持提供不断升级的 “品牌+产品+服务” 汽车膜整体解决方案，并通过遍布全国的千余家授权门店，为新能源车主提供更年轻个性化的服务，引导每一位新能源车主感受不凡精神。

图为威固新能源 GO 野活动品牌潮流周边汽车集市展示

据公安部统计，截至 2022 年 6 月底，全国新能源汽车保有量达 1001 万辆，上半年新注册登记新能源汽车 220.9 万辆，同比增长 100.26%，创历史新高。顺应这一趋势，威固已与多个高端新能源汽车品牌达成合作，未来也将携手众多渠道伙伴，以高品质的新能源汽车贴膜全面解决方案，赋能新能源汽车的美好出行，与注重品质、追求不凡的威固车主一起探索更新潮、更绿色、更舒适的车生活体验。

关于伊士曼

伊士曼成立于 1920 年，是一家全球特种材料公司，其产品广泛应用于人们日常生活的各个领域。为了切实提高人们的生活质量，伊士曼与客户紧密合作，在提供创新产品和解决方案的同时，致力于维护安全生产和可持续发展。伊士曼的创新型增长模式运用其卓越的技术平台、不断深入的市场开拓及差异化的应用开发，在交通、建筑及消费品等终端市场中具有优势地位。作为一家包容与多元化的全球企业，公司业务遍布全球超过 100 个国家，并在全球范围内拥有约 14,000 名员工。伊士曼全球总部位于美国田纳西州金斯波特，2021 年公司收入为约 105 亿美元。更多信息，请访问 www.eastman.com。