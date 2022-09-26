大众汽车集团展示了一项具有 5 级自动驾驶能力、模块化驾驶室和未来主义外观的新设计研究，让我们感到惊讶。Gen.Travel 可能不会用于生产，但它的一些功能可能会根据客户的反应进入大众集团的未来车型。

它具有非常规的比例，其垂直环绕式挡风玻璃与车身融为一体，在视觉上与车身的其余部分分开。据其设计师称，Gen.Travel 概念模糊了 MPV 和轿车车身风格之间的界限，瞄准高端市场。

客舱的透明部分达到腰部水平，最大限度地扩大了外部视野。该车型还有两个大鸥翼门，便于进出，薄的 LED 灯，一个短发动机罩，黑色涂漆的挡泥板，航空风格的车轮，在没有后窗的后面有一个看起来很酷的扰流板。

更有趣的是模块化概念的内部，利用其完全自动驾驶（5 级）的能力。该概念被设想为一种移动即服务产品，考虑到长途旅行并使用可持续材料进行室内装潢。在 “会议设置” 中，有四个单独的座位和一张大桌子，动态照明非常适合商务旅行期间的工作环境。然后是 “夜间设置”，它将两个前排座椅转换成带有创新乘客约束系统的床，确保 “即使在躺着的位置也能提供最大的安全性”。灯光会相应调整，影响褪黑激素的产生，以帮助乘客以自然的方式入睡和醒来。最后，“家庭设置” 将增强现实引入游戏中，让孩子们在家庭旅行中保持娱乐。

大众集团没有公布基础的详细规格，但这个概念显然是全电动的。它还采用了一种称为 eABC（电动主动车身控制）的特殊主动悬架，以提供最大的舒适度。最后，它使用人工智能和编队（用于车队自动驾驶的术语）来提高效率和可用范围。

根据大众汽车集团设计主管 Klaus Zyciora 的说法，Gen.Travel 提供了 “未来旅行的一瞥”，向我们展示了 “自动驾驶将是什么样子”。除了数字世界之外，Gen.Travel 也作为全尺寸车型存在于现实生活中。这一概念将于 9 月 24 日在法国巴黎附近的尚蒂伊艺术与优雅中心展出。