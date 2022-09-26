近日，北京智谱华章科技有限公司（简称 “智谱 AI”）宣布获得数亿元人民币 B 轮融资。本次融资由君联资本和启明创投联合领投，华兴资本担任独家财务顾问。本轮融资将被用来继续投入到打造高性能千亿级普惠大模型。

智谱 AI 成立于 2019 年，由清华大学计算机系知识工程实验室的技术成果转化而来，依托团队在知识智能方面十余年的技术积累，智谱 AI 汇聚了顶尖技术研发团队和资深顾问。核心团队中，CEO 张鹏毕业于清华计算机系，董事长刘德兵系中国工程院高文院士弟子，总裁王绍兰为清华创新领军博士。

智谱 AI 参与研发了超大规模预训练模型，构建了高精度通用知识图谱，并把两者有机地融合研发了数据与知识双轮驱动的认知引擎，公司核心技术获得国家科学进步二等奖、北京市发明专利一等奖。

三年来，智谱 AI 提出全新 Model as a Service（MaaS）的市场理念，打造了认知大模型平台以及数字人和科技情报产品，应用单位包括：中国科协、北京市科委、华为、腾讯等 1000 余家企事业单位。智谱 AI 也肩负企业社会责任，研发了面向疫情的知识疫图、面向无障碍沟通的手语数字人技术等，以促进社会平等和进步。

近日智谱 AI 联合学术界和产业界打造的开源高精度双语千亿模型 GLM-130B，支持中英双语，在多个公开评测集上性能超过 GPT-3。同时该模型还支持英伟达、华为昇腾、海光 DCU 以及神威超算等多种芯片，支持快速推理，通过量化仅需 4 张英伟达 RTX3090 就可以运行千亿模型，实现真正的大模型普惠。同时智谱 AI 联合清华、华为发布了代码生成模型 CodeGeeX，只需几行注释就能自动生成代码，还能一键实现不同编程语言之间的自动转换，VSCode 插件已经上架，是文科生实现编程梦想的不二选择。

智谱 AI 的 CEO 张鹏表示：“我们一直在努力成为模型服务市场—Model as a Service（MaaS）—的先行者，保持初心，保持学习心态，不忘当初的梦想。得益于在人工智能领域的持续、少犯错的研发投入，智谱 AI 少走了一点点弯路，但未来的路还很长，实现知识与大模型的融合需要产学研强结合，需要打造研究生态、硬件生态、智算生态、应用生态、组织生态。我们还在不断学习不断成长的过程，感谢大家的信任、也希望大家多一份耐心，我们坚信一定能研发出数据与知识双轮驱动、能够自主思考的人工智能技术，赋能百行千业。”

智谱 AI 的总裁王绍兰表示：“智谱 AI 汇集了行业领先的人才、算力和数据，我们的愿景是实现 ‘让机器像人一样思考’，让技术更好地服务社会，通过打造支持不同场景、不同方向的智能应用程序的底层人工智能架构，我们不断开拓努力实现人工智能的行业普惠。”

对于本次融资，君联资本总裁李家庆表示：“人工智能产业处于快速发展阶段，商业化场景正从实验室走向产业化生产，人工智能技术将实现从感知智能到认知智能的新突破，在科技情报、虚拟数字人等领域，基于认知智能搭建的行业通用平台市场空间巨大。“大模型+大算力” 是迈向通用人工智能的可行路径，未来将基于大模型形成变革性 AI 产业基础设施，将改变当前单一模型对应单一任务的人工智能研发范式，多模态大模型将成为不同领域的共性平台技术。目前，智谱 AI 已取得多项国际领先的 AI 技术突破，在超大规模智能模型训练技术体系中占据领先地位，已具备构建我国人工智能应用通用基础设施的实力，未来有望通过推动人工智能技术的变革，为大量行业的开发者赋能，形成智能应用生态，成长为全球认知智能平台领军者。”

启明创投合伙人周志峰表示：“启明创投是中国最早和最活跃布局人工智能的创投机构之一。人工智能过去 10 年发展集中在感知智能，特别是视觉和语音技术的突破。下一个十年，人工智能将走向认知智能，预训练大模型是其核心技术推动力和关键基础设施，让 AI 吸收更多的知识去理解和思考，最终实现接近人类水平的认知。同时，预训练大模型使得 AI 从依赖手工调参建模走向可大规模复制的工业化阶段。智谱 AI 毫无疑问是这个领域的领跑者，打造了基于大模型的行业生态，推动大规模商业化落地，已经在企业、政府的众多场景中应用，也得到了广大开发者和科研人员的验证。我们相信智谱 AI 会是认知智能发展中的领军者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。