沃尔沃首席执行官吉姆·罗文（Jim Rowan）在瑞典汽车制造商关于新安全时代的演讲中证实，XC90 的继任者将被称为 EX90。该车型将于 11 月 9 日发布，配备全电动动力系统、最先进的传感器（摄像头、雷达、激光雷达）和先进的软件作为标准配置，使其成为沃尔沃有史以来最安全的车型。

EX90 将引入沃尔沃的下一代安全技术，这些技术将逐渐融入公司的其他车型。据该汽车制造商称，他们将提供 “市场上最先进的传感器套件之一”，包括八个摄像头、五个雷达、16 个超声波传感器和一个激光雷达传感器。

LiDAR 传感器将安装在 EX90 的车顶上，能够独立于照明条件检测最远 250 m（820 英尺）距离内的行人。沃尔沃希望 LiDAR 的加入（将在其未来车型中成为标准化）将减少高达 20% 的严重事故，并将整体碰撞避免率提高 9%。

撇开下一代外部传感器不说，EX90 还将借助全新的 “驾驶员理解” 系统密切关注驾驶员。两个内部摄像头和一个电容式方向盘将感应坐在方向盘后面的人的注视模式和转向行为，寻找分心、压力、困倦或任何其他可能影响驾驶的状态的信号。在这种情况下，系统将启动一个警告信号，根据情况的严重程度增加音量。如果驾驶员没有响应，它将采取行动，激活危险信号灯并将车辆安全地停在路边。

沃尔沃选择不向我们展示 EX90 设计的任何细节，但我们基于专利局泄露的 3D 模型的独家渲染很可能是 SUV 的近似设计。我们希望在未来几周内了解更多关于 EX90 的信息，因为沃尔沃将在 11 月 9 日的首映之前透露更多细节。