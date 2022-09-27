动点出海获悉，马来西亚无人机服务提供商 Aerodyne Group 已于近日宣布获得了一笔 3000 万美元的战略投资，以作为其最新一轮融资的一部分。根据 Aerodyne 介绍，公司接下来将在将会进行进一步的筹资活动以推进公司向下一阶段发展，其规模预计为 1 到 2 亿美元。

据了解，这笔投资由其长期合作客户 Petronas（马来西亚国家石油公司）通过其 CVC 部门 Petronas Ventures 领投，并得到了 Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP) 的后续投资，后者曾于 2020 年初次投资了 Aerodyne。

Aerodyne 成立于 2014 年，是一家基于 DT3（无人机科技/drone tech、数据科学/data tech、数字化转型/digital transformation）服务的企业级无人机服务提供商。与此同时，该公司也把人工智能当作其驱动科技，并广泛应用在其数据运营、数据分析、流程优化等工作流程中。

据介绍，Aerodyne 的业务已遍布全球 35 个国家和地区。目前，Aerodyne 已通过其农业无人机解决方案为马来西亚超 30 万公顷的土地提供了服务。此外，Aerodyne 的空中交通解决方案的大规模商业化计划也已经在进行中。据介绍，这项解决方案包括了使用重型升降无人机作为承载工具，从而取代石油和天然气领域中的一些传统流程。

根据声明，本次资金将被用于协助 Aerodyne 在欧洲、非洲、拉美和南亚等地区的国际化扩张。此外，声明也指出，资金还将会作为公司进行技术收购的战略投资以及对其农业无人机服务的支持——Aerodyne 称，这项服务解决方案将会被引入印尼和印度。