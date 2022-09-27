9 月 27 日上午，蚂蚁链一对多专利开放许可成交签约仪式在上海举办。签约仪式上，蚂蚁链就 “基于区块链的服务请求方法及装置”、“一种基于区块链的服务准入方法及装置”2 件专利，分别与 7 家企业完成 9 宗开放许可交易签约。目前，这 9 宗交易已通过上海知识产权交易中心完成受让登记。

图注：蚂蚁链一对多专利开放许可成交签约公司代表

去年 6 月 1 日起，新修改的《专利法》引入专利开放许可制度并开始实施。此后，北京、上海、浙江、湖北、陕西等地纷纷推进专利开放许可试点。

作为一家上海公司，蚂蚁链在上海知识产权交易中心和黄浦区知识产权局的指导下完成一对多专利开放许可签约，其中 7 家受让公司中包括 1 家宁波企业，辐射效应覆盖长三角。值得注意的是，也是新《专利法》实施以来上海市首单一对多专利开放许可交易。

据悉，此次完成开放许可交易的蚂蚁链专利涉及链上身份认证、链上履约等区块链核心基础技术，可以说是区块链功能开发的 “重要配置项”。比如 “基于区块链的服务请求方法及装置” 专利提出将 AK/SK 身份认证对加密后存储在区块链上且通过调用合约的方式获取，这样能够更好的防范身份信息被窃取和篡改。

专利开放许可，是指专利权人通过专利管理部门发出要约，潜在被许可方一旦接受要约，即可实施其专利技术的一种许可形式。

相比较传统模式，专利开放许可免去了复杂的谈判环节，让供需双方可以更高效、简便的达成交易，从而更好地推动科技成果转化。其中，“一对多” 意味着一项专利可以同时被多家企业使用，这有助于降低中小微企业申请专利许可的门槛，激活专利的生命力。

图注：蚂蚁链与经易文化完成专利开放许可成交签约

蚂蚁链是蚂蚁集团的科技品牌，拥有全球第一的区块链授权专利。“专利开放许可制度是提高专利信息对接的 ‘高速路’，也是激发企业创新和专利转化的 ‘助推器’。” 蚂蚁集团专利总监潘葚表示，蚂蚁集团坚持技术独立自主创新，沉淀了一批高质量的技术和产品专利，未来也将持续借助专利许可或其他开放形式把自己的一些技术探索对外共享，给整个市场带来更大的社会价值。

据悉，蚂蚁集团今年新成立科技商业化板块 “蚂蚁数科”，致力于将蚂蚁集团在区块链、人工智能、云计算、安全科技等领域的核心技术能力持续开放，为中小金融机构数字化升级、小微商家数字化经营、产业链数字化协作和跨境服务数字化转型贡献力量。