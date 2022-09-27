奥迪的改款 e-tron 正在接近生产，因为该公司在汉堡的 E-Cannonball 上推出了一款新原型。这款原型车采用 “特别设计的迷彩” 和醒目的橙色装饰，采用全新且更具特色的网状格栅。它的两侧是更新的前灯，尽管外观很熟悉，但它们具有 “新的照明设计创新”。

在下方，有一个新的前保险杠，融合了标准车型和运动型 S 车型的元素。最显着的变化是更加突出的空气幕，具有运动感。当我们看到新的后保险杠和扩散器时，适度的造型变化继续出现。该模型还获得了集成的 e-tron 徽章和更新的尾灯。

奥迪没有对原型多说，“因为它仍然对自己保密。” 然而，之前的报道表明，这款跨界车可能会更名为 Q8 e-tron，以使其在奥迪阵容中的地位更加清晰。报道还表明，这款跨界车可以配备更高效的电机、改进的能量回收系统和升级的电池组。在 WLTP 循环中，这可以将跨界车的续航里程提高到大约 373 英里（600 公里），这将比目前高达 273 英里（440 公里）的续航里程大幅增加。

不管最终数字如何，目前的奥迪 e-tron 在美国的起价为 70,800 美元，配备 95 kWh 电池组。后者为双电机全轮驱动系统提供动力，使跨界车在增压模式下可产生高达 402 hp (300 kW / 408 PS) 的功率。这使该模型能够在 5.5 秒内实现 0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）加速，然后达到 124 英里/小时（200 公里/小时）的电子限制最高速度。