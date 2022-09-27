中国工程院院士丁烈云：数字技术赋能垂直行业，数字经济推动企业转型

可持续发展有很多实现的路径和方式。中国工程院院士丁烈云，在 BEYOND Expo 2022 上，做了数字技术赋能垂直行业，数字经济推动企业转型的主题演讲。他指出，新一轮科技革命的技术核心是人工智能，产业形态是数字经济，如何把握数字经济历史机遇实现产业的转型升级，就是实现数字产业化、产业数字化。数字产业化是指信息产业，产业数字化是指传统的产业，比方说是建筑业、制造业、医疗卫生行业等，这些传统的行业跟信息产业深度融合会产生一系列的新的业态，比如说智能健康建筑、智慧城市、数字媒体。

数字技术跟建筑行业进行深度的融合会产生很多变化。首先是产业产品形态数字化，主要表现在设计阶段就是数字化的设计。从而在信息模型里面形成了非常丰富的数据，在交付的时候除了交付实体的物以外，还能够交付数字孪生的物，这个物就是数字资产。然后是经营理念的数字化，不仅仅是一个安全的服务，更重要的是产业形态的变化，人类社会从农业经济到工业经济再到服务经济，这是发展的过程。在建筑里面服务化表现在两个方面，一个是建造过程的专业化服务，另外一个服务就是交付的产品，不仅仅是物理的产品，交付的过程当中，以后在产品的运维过程当中还要能够提供一系列的服务。

再一个发展趋势就是市场形态的平台化。世界经济已经进入了数字经济和平台经济，建筑产业互联网平台也是国家十三部委提出来的要在 2025 年初步建成，有四个要素，人、机、物、采。可以建立基于互联网的产业工人队伍，这样能够提高工人队伍的素质保证工程质量和工程安全。机，不仅仅是机械，也包括技术。物就是建筑，然后打造集采平台。此外，他还提到建造方式的工业化体系分三类，一是日本的框架结构模式化建筑，二是我国包括欧洲的间壁墙体系的装配式建筑，三是新加坡模块化建筑。

另外一个是行业治理的现代化，治理和管理是不一样的，管理是单向，治理是共生，管理是被动受理，治理是主动服务。管理往往是靠经验来进行决策，治理是通过数据驱动、科学分析后得到相应的规律，并且提供相应的服务。管理是封闭式，治理是开放式的。有了数据，数字化后就可以建立建筑行业大数据平台，在这个平台里通过建筑政务联网、工程物联网以及行业资源网等主动地提供相应的服务。

丁烈云表示，谈到技术应该还要谈价值和文化。实施数字化转型推行智能建造，简单地把两个 ABC 加起来是很难推行，需要找到方式推广。数字化、智能化一定要与工业化结合起来，同时技术重要，文化理念更重要。数字化有一个很大的问题包括人工智能，它是基于数据驱动需要大量的数据，所以就必须要知道行为、方式，知道数据甚至是关于隐私的问题。所以在追求现代信息技术、人工智能数字化的同时也要遵守伦理道德，保护隐私，保护企业的商业机密，要注意信息安全问题。我们一定要抓住新一轮科技革命的历史机遇，高度重视数字技术对工程建造变革产生的影响，来实现建设行业的转型升级。

中国水环境集团副总裁张璐晶：分布式下沉再生水生态系统，助力全球水环境绿色高质量发展

中国水环境集团副总裁张璐晶女士做了关于水生态系统的主题分享。中国水环境集团是国家开发投资集团旗下专业的水环境科技平台，长期以来致力于水环境的科技改善与保护，在下沉式再生水生态系统领域目前做到的规模是亚洲第一，服务整个中国 22 个省份。其改变了城市污水处理厂的模式，把它进行原地下沉，并在城市中采用分布式下沉的规划设计，很好地实现了城市的数字化中心、绿色管理中心。

目前中国水环境集团在治河治湖、老城区改扩建、新区建设工业园区乡镇等方面是完全覆盖了水环境治理及资源化的全部应用场景。同时采用分布式下沉再生水生态系统成本不会高，反而节约的更多。应用这种技术可以很好达到环境优好、土地节约、资源利用跟生态安全的效果。比如北京的环球影城的再生水来自于水环境集团的水厂，标准是非常高的，因为要达到亲肤水，与皮肤接触无害的功效。

同时，中国水环境集团在通州服务着北京城市副中心近 90% 的再生水污水处理的任务，处理过的这些水可以用于北京的行政办公区，三河电厂冷却，生态补水大运河的景观河道以及环球影城，成功地把污水资源变成一种可再生利用的水资源回补到城市当中去。在大理洱海做的也是整个分布下沉改造。在这里也是大大节省了投资，节省了从洱海的排污，并且地面是有景观公园和商业酒店的配套。

另外，在中国水环境集团跟贵阳市委市政府一起的努力下，在整个贵阳的南明河沿着河流的流域分布了 16 座下沉式再生水厂，这里实现了国际上首个城市尺度的分布式下沉，也是正在进行的中国首个碳中和的城市水环境治理模式的创新。从沉水植物、浮游植物、底栖动物等已经达到了全面的恢复的效果，可持续发展理念得到执行。