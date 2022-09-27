ESG 是全球关注的话题，也成为时下最炙手可热的主题之一。在财新国际副总经理，财新智库国际业务主任李增新的主持下 BEYOND Expo 2022 圆桌会议上，马清-西门子（中国）有限公司执行副总裁，西门子大中华区人才与组织发展总监、可持续发展负责人和陈龙-阿里巴巴可持续发展管理委员会主席；阿里巴巴战略规划总裁共同讨论了 ESG，企业如何应对全球挑战的话题。

ESG 是全人类面临的共同问题，需要各方力量参与落实

马清表示，近期发生的自然灾害和疫情的叠加影响，让人类意识到必须要采取行动保护唯一生存的这颗星球。把可持续发展 ESG 提到更为重要的地位，对社会对国家对于世界都应如此，有利于增强社会的抗压程度。西门子在减碳方面非常积极，不断在这方面做出贡献。不仅实现自己公司的减碳目标，帮助很多的利益相关方和合作伙伴实现减碳目标，把西门子的技术路线图逐渐落到实处，并且把它转变成全生命链的管理机制。

陈龙表示，ESG 是全球遇到挑战，从利益相关者的角度对公司进行打分和评估，在实现这些关键目标方面必须制定具体的目标同时落到实处，ESG 方面建立起了一系列的原则和标准来衡量公司对于环境所做出的贡献，来抵御和应对遇到的各类挑战。希望这么做能够不断提升自己的环保意识，同时减少对于环境的依赖，ESG 是放在每一个公司肩上的义务和责任。

在 ESG 的推进方面，两个嘉宾都表示存在着挑战和机遇并存的局面。马清表示，巴黎气候协定会加速企业的转型，能源供给端要多采用绿色能源，需求端也要实现绿色的转变，在日常生活和工业生产实现气候中和，同时在能耗和减排方面做出改变。让需求端和供给端之间建立起更好的桥接，在供求之间建立起更加智能的能源管理体系，同时来做更多便利，加速供应市场的转型，围绕生命周期和投资回报来制定比较好的低碳的框架。

马清结合西门子公司的情况，提到：把低碳的产业化作为抓手，使用技术和经验，来助力合作伙伴能够共同走向绿色的世界，执行零碳计划。加速双循环，包括数字化、低碳化、无碳化都将成为驱动未来的一个关键，在西门子称作数据双驱动，它可以使人类生命周期当中减少碳足迹和碳排放，把它称作产业或者工业的元宇宙，称作数字的孪生兄弟，能够更好实现双碳的减排目标。

陈龙则表示，对于公司来说要实现 ESG 有三条原则，要对社会责任进行定性，要有轻重缓急。第二个支柱就是技术的创新，没有技术无法有效来解决我们遇到的问题。最后一个也是非常重要的，称作利益相关方的生态体系或者说是市场机制。在阿里巴巴，有很清晰的 ESG 战略定位；然后整合 ESG 到业务发展模式和目标当中去，ESG 不是一个额外的负担，不是所谓的做慈善，ESG 必须流淌在血液当中的主营业务，必须得到高度的整合。同时提升协调相关生态系统的落实，通过平台企业来影响到整个生态，不断倡导为可持续发展提供慈善等其它基础融合，不是一家单打独斗来发展落实 ESG。

ESG 的标准还在不断形成和优化中，但首要是行动起来

在各方力量如何参与 ESG 上，马清表示：不是一家公司的事情是整个社会的事情，整个机制和系统必须调动起来。政府正在采取积极的态度，积极推出了一系列的适配政策来驱动业务向前发展。必须要非常严肃对待可持续性，让它成为公司的 DNA，这是西门子的立司之本，也是指导原则，它能够很好来承接未来的业务发展机遇，也能够在产品组合、生态系统分析、成本体系中成为一个组成部分，CRM、CPM、SCM 等所有的单一的流程中必须得到体现。可持续性必须是一个意识，不是说一个公司拍脑袋想的事情，而是每一个人高度认同的事情，让更多的人认同可持续性的重要性，并且能够参与到生态体系当中去。同时，整个生态体系都能够助力和受益匪浅，实现政府、公司、人、员工和生态系统的整合。

陈龙则表示，对于气候变化和不平等在内的挑战必须成为每一个国家和每一个公司所需要去认真应对的事情，要携起手来结成团队，单一公司很难去调动各方的资源。阿里巴巴可以帮助更好的推动绿色的产品，从中获得更高的溢价消费的机会，可以帮助一线的消费者品牌来生产绿色的产品。建议所有的产品从设计开始一直到产品的使用，全程都有绿色的概念。阿里也推动绿色物流、推动绿色的市场营销，所有的这一切都能够帮助改变消费者的理念和想法，帮助几千万的中小企业受益，以及十亿多的消费者能够改变他们的消费行为，这个过程当中可以做很多的事情。

陈龙表示，如果你相信可持续发展的重要性，并且认为可持续发展是公司长期发展的战略，ESG 就应该成为你公司核心的精神，这样才能把 ESG 融入到你自己公司的愿景当中，才能有很好的作为。要相信可持续发展的重要性，ESG 应该成为你公司核心的精神，这样才能把 ESG 融入到公司的愿景当中，才能有很好的作为，并进行很好评估和市场沟通，而不仅仅是把 ESG 作为公关宣传的手段。只要公司能够以此为基础对市场进行沟通的话就能建立相互的信任，从而对市场进行教育改善标准。随着时间的推移，标准会不断得以改善，其实标准并不是最重要的，关键就在于是不是采取了行动。我们不能把 ESG 仅仅看成我们的义务，同时也给我们提供了很好的机会推动技术的发展和创新。

马清认为，可持续发展是一个全球话题，也是全球少数几个都能够共同认可的主题，对于可持续性而言全球可以努力一致来解决问题，需要不同的利益相关方的参与，当然需要非常多的指南和标准指导工作，这样才能有共同的语言，对所有的利益相关方达成共识，并且朝同一个方向和目标努力。可持续性对长期的发展是有非常大的影响，这是一个没有人会否认的话题，这是全球面临的挑战，必须采取共同的行动和全球合作解决问题。ESG 必须要成为公司业务发展的主流，对企业而言需要有这样的生态系统以便能够推动可持续发展，这是共同努力的结果。