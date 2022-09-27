vivo 发布了折叠屏手机 X Fold 系列的高配版本——X Fold+。vivo X Fold+搭载了行业领先的骁龙 8+ 定制 SPU 安全芯片，配备 8 英寸超大内屏，还采用了 UTG 超韧玻璃，搭配航天级铰链，带来更好的折叠、触控、显示、开合体验。

vivo X Fold+增强了产品的续航能力，电池容量增加到了等效 4730mAh，整体续航提升超过 20%。搭载折叠屏首发 80W 双电池闪充，至快 18 分钟左右可以充至 70%，至快 35 分钟左右充电至 100%。无线充电方面，50W 无线充电至快 4 分钟充至 10%，至快 53 分钟充至 100%。vivo X Fold+在通信、隐私安全等场景中给用户带来全新体验，作为行业内首款双 5G 双卡双通折叠屏手机，vivo X Fold+可以实现不断话、不断网、不漏接，有效保障用户使用双 5G 卡时，在通话、游戏、使用数据网络等双卡并发场景的顺畅。

vivo X Fold+同时为消费者带来更好的软件体验。据介绍，目前，vivo X Fold+已经实现 TOP 5000+ APP 兼容 、200+ APP 重点适配，其中 WPS 、微信读书等高频 APP 更是实现了深度适配。

价格方面，vivo X Fold+ 12+256G 版本售价 9999 元，12+512G 版售价为 10999 元。发布会后，即刻开启预售，9 月 29 日线上线下同步正式开售。