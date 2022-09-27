9 月 27 日，小马智行宣布与上汽集团人工智能实验室（上汽 AI LAB）开启合作，共同探索自动驾驶技术研发及无人车运营服务落地等前沿领域。

在合作框架下，双方将整合各自优势资源，共同推进全无人自动驾驶车辆的研发。双方已联合打造基于上汽 Marvel-R 车型的全无人自动驾驶概念车，并于今日在上海汽车博览公园举办的” 无人之境” 活动上亮相，为活动宾客提供无人接驳服务。

活动上，” 无人之境” 示范体验区正式启动，成为国家智能网联汽车（上海）试点示范区的重要部分。该示范体验区分两阶段开放，规划范围是上海汽车博览公园内 3.8 公里半封闭道路，目前一期已建设并投入使用长度为 1.2 公里，二期 2.6 公里在规划建设中，预计将于年底竣工。

基于上汽 AI LAB 和小马智行共同研发的成果，概念车搭载最新一代 L4 级别无人驾驶解决方案，使用车规级传感器以及可折叠方向盘等新一代智能座舱设计，未来感十足。车辆共搭载 17 个传感器，在视域上互相补充，形成冗余并消除盲区，可视范围覆盖 360 度 200 米范围，同时整体设计紧凑、美观，更具流线型。

“ 上汽集团是世界一流的汽车企业，而小马智行在过去数年内积累了行业领先的自动驾驶技术，双方将联手突破技术边界，加速自动驾驶 ‘无人化’ 发展，推动技术的应用落地。未来我们将继续深入合作，探讨自动驾驶技术应用的各种可能性。” 小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示。

“ 小马智行是近年来国内外自动驾驶新势力中的佼佼者。而上汽人工智能实验室在自动驾驶、整车研制、智能座舱等方面有着成熟的技术实力以及落地经验，其推出的 Robotaxi 项目已经得到了市场的肯定。相信双方的合作将进一步推进无人驾驶的落地，共同引领自动驾驶的发展与出行服务的升级，推进城市智慧出行建设。” 上汽人工智能实验室总经理项党表示。

未来双方将联手打造适合规模化商业运营的无人驾驶车队，稳步扩大上汽集团及小马智行自动驾驶车队规模。除此之外，双方还将在汽车底盘、智能座舱、HMI、远程驾控以及其他智驾技术领域展开全面合作，并共同推动上海市无人驾驶政策落地。