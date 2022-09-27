9 月 27 日，青海丽豪半导体材料有限公司（简称 “丽豪半导体”）宣布完成 22 亿元 B 轮融资，三峡集团旗下长江证券创新投资、海松资本、雲晖资本、中国-比利时直接股权投资基金、中美绿色基金、稼沃资本、浙民投等参与投资，老股东正泰、IDG 资本、金雨茂物等均追加投资，光源资本担任独家财务顾问。本轮资金将用于公司 20 万吨高纯晶硅二期项目建设及技术研发。

丽豪半导体成立于 2021 年 4 月，并落户西宁，目标在 3 年内建成 20 万吨+的产能规模。此前，丽豪半导体已于 2021 年 12 月完成了 A 轮融资，投资方包括正泰、晶盛机电等产业资本方，和 IDG 资本、金雨茂物等财务投资机构。

该公司的一期项目于 2021 年 8 月正式开工建设，在克服北方冬季施工、西气东输主管线改道等不利影响后，一期项目已于今年 7 月 30 号竣工，提前 2 个月完成，创下行业内在北方施工最快的记录。今年 8 月 14 日，330 变电站正式电源切换完成开始量产，8 月 22 日公司第一炉正品硅料正式出炉，同样创下了行业内正品硅料出炉的最短时间记录。

正泰新能科技有限公司董事长陆川表示：“能源转型浪潮下，我国的光伏产业已经逐步成长为具有全球竞争优势的长板产业，在全球碳中和进程中发挥着举足轻重的作用。然而自 2021 年以来，供需之间产能错配导致上游硅料环节价格持续增长，下游的电池组件制造环节成本上浮，成为制约光伏装机量扩张的重要因素。正泰新能作为正泰集团旗下专注于光伏电池组件的智能制造企业，通过投资丽豪半导体一期项目，我们成功提升上游供应链保供能力，完善光伏全产业链投资布局，确保自身电池、组件制造端稳定可控。正泰十分看好丽豪半导体在硅料端的未来潜力，期待二次投资赋能丽豪半导体发荣滋长，共同助力双碳目标的达成。”

金雨茂物董事长段小光表示：“我们有幸投资青海、投资绿电制备绿能项目，践行了我们 ESG 投资的责任；我们有幸投资光伏、投资段雍团队，践行了我们投资最有价值的行业最优秀团队的愿景；我们有幸投资丽豪、投资多晶硅料项目，践行了我们投资光伏全产业链的承诺。十几年来，金雨茂物坚定沿着光伏领域布局，先后投资了爱旭股份、迈为股份、赛伍技术、中来股份、高景太阳能等十多家光伏企业。我们从天使轮开始连续对丽豪半导体进行投资，就是支持最优秀的多晶硅料团队和企业快速崛起，推动光伏产业平衡、健康、可持续发展。”

光源资本董事总经理薛玲表示：“材料技术的迭代与工艺优化，是推动光伏产业持续发展的源动力。多晶硅料作为光伏产业上游第一道材料瓶颈，短期竞争看产能，长期竞争看技术迭代与成本突破。丽豪半导体核心团队在硅料产业深耕多年，多次参与推动产业全球性的产能与成本突破。这次丽豪半导体团队以先进的顶层设计理念，融合数字化与零碳技术，打造新一代产能，为多晶硅产业品质升级、成本优化、零碳节能树立新标杆；量产高占比 N 型硅料，为进一步实现光伏平价上网，推动全球能源革命，做出重要推动。光源资本深度布局新能源产业，很荣幸担任本次交易的独家财务顾问，服务过程中深刻感受丽豪半导体团队饱满的创业热情、严谨的工作作风、重技术重团队的管理理念，光源资本期待与丽豪半导体团队长期并肩作战，共同助力产业发展与双碳目标的实现。”

长江创新投资一部总经理辛卓表示：“回顾过往，供需错配使得光伏硅料价格呈现周期性波动。而相比前序周期，本轮硅料行业正面临三大积极变化：一是双碳目标和经济性驱动下，需求的确定性和天花板进一步提升；二是光伏技术迭代进入新阶段，N 型电池将使用更高品质硅料；三是单线产能规模快速放大，硅料大化工属性增强，对精细化管控的要求大幅提高。我们相信，丽豪半导体凭借极其丰富的大化工精细管理经验、极具竞争力的成本控制能力和极高比例的 N 型优质产能等，将快速跻身第一梯队。长江创新期待与公司长期合作，以持续服务企业价值增长，共同促进双碳目标的实现。”

海松资本 CEO 陈立光表示：“在全球碳中和背景下，光伏作为绿色能源的绝对核心赛道，市场规模大、成长性高、确定性强，多晶硅料作为基础上游原材料，在价值链中壁垒最高，行业利润丰厚，潜力巨大。丽豪核心团队均来自行业龙头企业，具备领先的行业前瞻性、强大的执行力和深刻的工艺技术积累，将带领丽豪成为国际一流的清洁能源公司。作为一家深耕新能源产业、具备深厚产业资源的私募股权投资机构，海松资本看好光伏产业，看好丽豪半导体的独特竞争优势，将持续进行新能源的投资布局，支持丽豪半导体的长远发展，打造富有全球竞争力的新能源产业生态，与优秀企业一道实现多方共赢。”

中美绿色基金董事长徐林表示：“光伏平价时代开启，技术迭代是光伏行业持续降本增效最重要驱动因素，当前产业正处于新型电池技术更替的重要时点，未来将拉动上游更高纯度多晶硅的巨大需求，丽豪半导体紧抓高纯多晶硅的发展趋势，快速完成新一代高纯多晶硅产能布局，我们看好丽豪半导体精细化管理能力，看重丽豪半导体在本轮技术替代周期中的成长性，本次投资符合中美绿色基金绿色技术投资方向。中美绿色基金将持续关注光伏技术更迭进程中潜在的投资机会，助力光伏产业健康发展，推动碳中和目标达成。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。