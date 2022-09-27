元宇宙世界不仅仅是虚拟世界，而是虚拟世界跟现实世界相互融合的数字新形态，城市元宇宙就是在趋势融合大的背景下，元宇宙空间中构建的城市级别的数字孪生、虚实交互、物理空间与虚拟空间相互融合的城市元宇宙空间。

商汤科技是亚洲最大的人工智能公司，专注原创人工智能科技的发展，主要的业务方向涵盖智慧城市、智慧商业、智慧生活以及智能汽车等方向。9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 web3 峰会元宇宙会场，商汤科技数字空间事业群灵境空间事业部总经理王子彬发表了题为《从虚实融合到虚拟原生，城市实体经济发展的新引擎》的主题演讲。

王子彬首先描绘了城市元宇宙的形态：在元宇宙空间里，现实城市中的各个要素和各个环节都可以进行数字化、虚拟化，变成虚拟空间的映射，而在虚拟的城市空间中的各种体验可以通过呈现物理化的现实，趋势融合的方式来反哺到现实城市中，这样的世界才是一个虚实融合的城市元宇宙世界。城市元宇宙空间中，AI 技术、MR 技术、XR技术都可以实现整个城市的虚实融合以及不同场景中的数智化和真实化，最终构建成虚实融合、以虚强实的城市元宇宙数字生活体。

基于人工智能技术，我们可以通过两个路径构建垂直立体的城市元宇宙空间，这两个路径分别是“由虚向实”和“由实向虚”。

其中，“由实向虚” 是通过对现实空间的真实体验进行数字化来实现城市数字化升级，而 “由虚向实” 则是通过把虚拟世界中创造出来的数字体验真实化来实现物理空间的感知信息增强。我们通过数字经济的产业高地和实体经济的共同发展，引流促进双方的互相增长，最终实现协同发展。

为了达成这样的未来城市元宇宙的建设，商汤提出了三大基础设施支撑的三大 AI 能力。

其中关键基建一就是算力基建，商汤的 SenseCore 超大算力的基建构建元宇宙发展的基石能够支撑宇宙级的算力保障虚实融合世界的稳定运行。

第二个关键基建就是算法基建，商汤的 SenseMARS 引擎可以实现物理世界和虚拟世界的无缝融合，通过高效的基建算法来实现加速创造强化连接以及推动融合。

第三个关键基建就是引擎基建，SenseCreat 平台赋能虚拟世界的人、物、场高质量的构建，围绕低门槛的 3D 创作引擎培育开发的社区并且推动跨终端的线上兼容。

通过商汤的基础平台建设，我们实现了元宇宙世界的初步构建，覆盖线上、线下以及连接三大场景形成了虚实的无缝融合、线上与线下一体的元宇宙空间。商汤已经打造出了一系列的产品：线上空间包括平行的数字世界、数字藏品、线上会议系统；而虚实连接包括 3D 的形象 NFT 真人驱动的虚拟形象；线下的虚实融合应用则包括针对商业的 AR 的营销互动，室内的通用的场景导航以及管理行业的 AR，有 AR 车还有数字文创等。

通过打造这样的基建能力以及形成的产品矩阵，商汤聚焦城市空间的文旅商娱，打造线上和线下的元宇宙产业。

在文旅场景中，商汤可以将线下的旅游空间进行数字孪生，构建成虚拟的数字化的旅游的空间，用户可以在线上实现线上云游，包括多人的远程互动、高质量云渲染、景区实景空间复刻，引入到线上可以打破时空的限制，多人可以在虚拟空间进行旅游。

与此同时，在线上所形成的记忆与旅游过程中达成的各种互动娱乐的一些标志可以通过线下 AR 游的方式向线下传递，形成线上和线下的互动。从不同的地方来到真实的线下空间中，在线上的那些互动以及娱乐都可以在线下进行记忆的保存和有一些纪念品的呈现。

在城市大的空间里可以实现整个城市地标的建设，通过 MR 混合现实技术实现系统化的地标，将城市级别的文化 IP、文化体育的 IP 以及城市里的潮玩 IP 和城市空间进行密切的叠加和融合，实现完整的空间增强现实的地标，实现文化的展示。

同时，在博物馆场景中也会进行文物的复刻与文物背后的历史文化故事之间的再造，商汤可以实现文物复现、AR 互动讲解、AR 研学以及数字文创和数字藏品的整体的方案。

商业空间中，通过复刻线下的空间形成线上和线下联动的商业体，商汤可以助力商场对顾客的引流、留存、转化以及裂变。通过构建 3D 的商业原住民可以实现会员的新身份，会员的新玩法、会员的新营销，通过增加会员的参与度，提升会员的黏性并且提高会员的价值，我们在线上可以实现社交链的沉淀，可以实现线上的空间消费、虚拟广告以及线上的品牌展示，同时可以把线上的积分以及和物品之间的联系转移到线下变成 AI 的主题消费与线下的营销互动。

会展方面，可以通过平行的虚拟会展空间，打造线上线下 “双线展馆” 和会展交易新形式：线下可以打破时空的限制降低展览成本，实现永不闭幕的会展，同时观众可以远程参与；线下的话可以把线上的人、物和空间转化出来变成线下的签约和洽谈，实现线上和线下的联动。

有了众多的空间和元素，商汤还可以实现虚实融合的新娱乐，有了现实的空间，只要打造出更多的虚拟人、虚拟形象以及虚拟玩法就可以实现虚拟直播、元宇宙的演唱会、发布会、虚拟艺人经纪以及影视复刻，同时可以让大量的用户通过构建个人专属的虚拟化身参与到这样的娱乐互动中，同时也可以引入到线下变成基于空间，比如广场或者公园，和 AR 宠物的互动、AR 体育活动以及 AR 的休闲娱乐，同时可以在现实空间中形成虚拟化身和虚拟形象的 AI 交互。

此外，商汤也构建出不同的数字藏品，因为其在将现实虚拟化的过程中就把 IP 文创、城市形象、文化作品、影视电影、音乐版权以及品牌广告游戏娱乐商品等等各种不同的元素都搬到了线上，实现了数字资产的沉淀。商汤构建了数字藏品的平台底层能力，包括数字资产的管理发行、审查、管理、展示，可以把各种不同的 IP 通过实物和虚拟相结合的方式实现包括文化、物品、品牌多种的形式的展示。

综上所述，商汤通过线上建设元空间、线下实现元空间和现实世界的叠加，实现了文旅商娱等多个空间的建设，打造未来的 “灵境” 空间，是未来连接现实和虚拟的经济生活综合体。