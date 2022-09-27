随着全球气候遭遇到的极端问题，再加上疫情的叠加影响，可持续发展变得极为重要，也是世界投资者，政府、专家等关注的话题。可持续发展把不同的利益相关方聚在一起，从而，汇聚大家的力量创造可持续的未来成为共识。

在 BEYOND Expo 2022 上，在 CGTN 的郑峻峰主持下的可持续发展首场圆桌会议上，马蔚华，联合国开发计划署可持续发展目标影响力指导委员会委员，社会价值投资联盟主席，盟浪可持续数字科技董事长和 Siddharth Chatterjee 常启德，联合国驻华协调员共同讨论了全球的可持续发展问题。

全球的可持续发展遇到多重挑战，要引导可持续金融发展

常启德认为，挑战来自于疫情和气候的影响，燃料、食物和能源方面的危机也让可持续发展变得更加重要。需要我们重新调整步伐，向着正确的目标共同前进，这不仅仅是人类发展的未来。马蔚华也提到，联合国可持续发展议程 2015 年制定的，现在是 2022 年时间差不多过半，但是议程的进展严重受阻，第一个社会平等包括减贫，第二个是生态平衡，第三个是经济繁荣，这三方面都遇到前所未有的挑战。现在面临的是找到方式能够推动可持续发展的进程，这是全球面临的最大挑战和任务。

马蔚华表示，推动可持续发展最有利的措施也是最现实的措施就是引导社会金融资源流向 ESG，最大限度推动可持续发展金融。所需要的资金缺口需要在未来不断补足，需要全行业的努力。从现在，每一个经济行为，每一笔投资从决策到执行过程，都要坚持经济效益和环境社会协调，经济价值和社会价值一致，最大限度减少问题的发生，减少排放、减少贫困差距扩大，从开始就按照这样的理念去投资来推动经济的发展。常启德表示，应该关注企业社会和政府之间的合作，需要看到工业上的革命理念，不仅仅是发达国家，发展中国家也需要参与到这个过程当中。越来越多的国家开始拥抱可持续发展的主题，逐步清醒认识到自己所承担的社会责任。

中国在可持续发展做出了表率作用，经验值得全球借鉴

马蔚华表示，中国政府越来越重视可持续发展，对全球承诺应对气候变化，并且解决了将近 1 亿人脱贫的问题，对于全球的贡献达到了 70% 以上，2012 年到 2020 年中国的清洁气候计划推进很好，甚至做到节约的抵消了当年排放。中国已经开始行动，这个行动来自于大家对人类未来的前景的担忧也来源于企业自身的社会责任感，各级政府把减排和可持续发展纳入了十四五规划，纳入了政府各项工作部署，在中国就形成了从上到下，大家对于可持续发展的重视具体落实在对双碳的重视，对共同富裕乡村振兴的重视，把认识变成行动，这是很可贵的。

马蔚华还认为这是一场前所未有的基础革命和社会变革，中国已经当作推动经济结构改变的一个机遇，推动人们生活方式改变。另外影响人们的生产方式、思维方式。如果实现这样的变革，毫无疑问对全球的可持续发展是非常大的影响。另外，共同富裕就是实现可持续发展 ESG 里的减贫、人类平等概念，提出双循环助结构调整高质量发展，也为全球经济做出贡献，中国在可持续发展方面，在全球展现自己领先的地位。

常启德对此表示认同，对于中国政府能够实现双碳目标，按照时间节点来逐渐推进发展目标是非常乐观也非常有信心的。他指出：北京作为一个大国的首都，改善了它的空气质量，这本身是非常值得肯定的一件事情。由于可持续发展理念的持续贯彻，有越来越多新能源的使用包括清洁能源的使用，带来了这个结果。北京空气质量的改善，很多人免于罹患一些所谓的肺部疾病和其他的空气和呼吸系统的疾病，有越来越多的人也越来越希望在北京置业和生活，北京周边的空气质量在不断提升，这也是可持续发展理念生动的体现。中国所做的一切会对其他国家产生示范作用影响，而且这些实践也可以分享给其他国家。

在中国经验为其它国家所借鉴方面，常启德还表示：中国的植树造林和禁止滥砍滥伐的政策能够更好助力很多其他发展中国家，比如说在内蒙古的植树造林和防砂治沙能够确保更多的土地被绿植所覆盖，能够减少环境污染和极端的气候灾害的发生，这值得借鉴。对于广袤的非洲大陆来说，在教育合作，在数据分析以及在气候应对方面都有很多可以合作的地方。同时在粮食方面，包括中国、非洲、欧盟农业生产领域的专业机构和利益相关方可以共同合作借鉴分享。在非洲，农业生产和种植，以及农业现代化的理念和技术使用、推广将会助力非洲大陆未来新一轮复兴，走出现在的贫困，我们希望政府、企业都能够更好地合作，推动现在的农业生态体系如何向低碳方向转变。

全球可持续发展充满机遇，需要各方不断努力

可持续发展虽然有挑战，但是其中又蕴含着极大的机遇。如何能够加大对非洲的投资，最根本上是让非洲当地提高教育水平，让年轻人成为有效的劳动力，改变自己的面貌。现在解决当前的经济问题，无论是能源、吃饭、消除通货膨胀，每个经济措施和活动都应当把长远、可持续发展的目标放在里面，要在每个经济措施上注意到经济效益和社会价值的一致性，不是为了眼前的事情放弃未来的目标。

马蔚华表示，我们必须靠技术革命、创新来解决眼前的经济问题和长远实现双碳目标的问题。这种创新包括技术上的突破，也包括原有生产结构的调整和生产方式和生活方式的改变。减碳要低消耗、低排放、低污染，低碳经济和低碳生活要成为社会主流。实现可持续发展的问题是全球的问题，这一点全球是共同面对的矛盾，因为很多实现低碳技术需要全球去突破，在这个领域全球同心协力、共同努力才能解决人类面临的问题。用可再生能源代替新能源，这本身就是一场革命，而且随着技术革命不断进步效果越来越明显。

常启德也认为，在可持续发展方面，无论是联合国还是各国政府都应该积极在这方面形成更多共识。工业化当中可以通过绿色革命来实现比过去更清洁的工业发展，发达国家如何和发展中国家进行技术和知识的分享，尤其是在绿色发展和低碳发展方面的知识和信息发展，很重要。常启德并不认为目前的情况是挑战，这反而是一个非常大的机遇，让全球能够很好地利用成功经验，实现可持续发展或者跳跃式的发展。

在新能源领域，马蔚华也发表了自己的观点。他提到了内蒙的风能光伏发电，用储能技术把电储起来，用充电和电池技术把重卡、矿卡的柴油动力改变成绿色动力。科技革命对于中国和全世界都是非常重要的，在中国有很多这样的项目包括充分使用风能、太阳能、电网的升级以及生活方式的改变、思维方式的改变，都有助于可持续发展目标。这些都可以给世界上其他地方进行技术共享，尤其是非洲大陆。

最后，马蔚华还表示 BEYOND Expo 2022 通过元宇宙方式呈现，不仅可以展示产品、交流经验、宣传品牌，也可以互动，这个也是一种创新，对于可持续发展有推动作用。