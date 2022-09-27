广汽丰田宣布正式引进并销售第二代丰田 Mirai 氢燃料电池车，新车将以进口车形式销售，售价 74.8~75.1 万元。本次引进限量 50 辆，将于 2022 年末交付。

首批 Mirai 将由北京、上海、广州、佛山的指定广汽丰田经销店开启销售，包括北京金时四季青店、北京博瑞东贸店、北京奥吉通丰瑞店、 上海和展闵行店、上海京丰行泸南路店、广州骏龙店、广州大昌行喜龙店、佛山时利和罗村店。

Mirai 作为丰田旗下首款量产氢燃料电池汽车，也是是世界首批量产的氢燃料电池车。第一代 Mirai 于 2014 年在全球上市，目前全球销量已超过 2 万台；第二代 Mirai 于 2020 年底全球上市，它搭载的氢燃料电池技术在效率和性能上均进一步革新。

Mirai 的最大亮点是它的动力来源，它通过氢燃料进行驱动，内部搭载 3 个储氢罐，续航接近 800 公里。动力结构基于丰田 TNGA 平台打造，电机最大功率 134kW、最大扭矩 300N·m，车辆最高时速为 175km/h。

第二代 Mirai 可实现一次加氢 3 分钟，续航增加 800 公里，并拥有 “只排水不排碳”、“无惧严寒”、“可作为移动应急发电站对外供电” 等技术特性。在北京 2022 年冬奥会和冬残奥会，第二代 Mirai 作为赛事服务用车首次在国内大规模投入使用。限量销售需要有地方加氢才能使用。