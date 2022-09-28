在 BEYOND Expo 2022 上，围绕去碳化的未来替代能源的主题，在邓彬晔，璞跃中国投资经理的主持下，张剑锋，普洛斯投资（中国）科技创新副总裁和张彤，GenCell 中国市场开发顾问进行了圆桌会议，分享了一些很有价值的观点。

在会议开始，两个嘉宾分别介绍了他们的公司背景：普洛斯是一家聚焦于供应链、新能源、大数据业务的产业投资和资产管理公司，业务在全球都有，但是中国是最主要的市场，目前管理的资产规模约 1200 亿美金，在中国大概是 720 亿美金。GenCell 一直有着很多年耕耘的经历，现在有超过 100 位员工 16 名博士，参加了很多的关于燃料电池，尤其是在以氨作为基础材料的电池设计开发工作。

在中国市场，绿电使用从 3060 目标提出之后非常积极。张剑锋表示，绿电的范围比较广，跟其业务相关的主要还是光伏和风能。在开发屋顶光伏这块主要是园区里的客户都是龙头企业，对可持续发展、使用清洁能源特别重视。希望把国内光能和风能进行互补，但是目前还没有进行大规模利用。随着整个技术的发展以及成本进一步降低，以及国家对于新能源这块的支持，他相信接下来新能源使用在园区屋顶光伏的比例会越来越高。

张彤则表示，如何能够通过相对较为低的成本能够实现绿氢的制造还是存在障碍，这也是在使用过程中存在的问题，但技术比起以往有提升。公司在这方面做了很多大量探索，尤其是在碱性燃料电池做了大量的工作，也是全球在这方面的累积经验最多的公司。怎么样用低成本的方式解决绿氢制造的问题，很关键。张彤提到，氢的使用场景确实要比现在的锂电应用场景要更为广泛和宽泛，无论是分布式电源还是发电侧。此外，在未来产品中尽量不适用贵金属材料，用氨来运输，也减少了运输环节的一些风险。

张剑锋还提到除了光伏发电，还要进行储能配套，但是价格和成本还比较高。但是未来希望有更多的方式来促进，比如电无法消纳是否可以交易，国家政策上的引导和支持。另外，对于长途的干线的运输来讲的话氢能是非常好的选择，首先针对物流场景进行投资。对于园区里面布局加氢站，目前还是处于非常早期的探索阶段。张彤表示，能源问题一定需要多种解决方案并存，怎么能够把绿氨的技术用好，多种的解决方案并存，也许未来是一个很重要的途径或者技术项，长远来看是坚信业务在中国有很强大的空间。通过运输过程中用氨作为基础，到了作业现场之后再进行制备，比较安全可靠。给运输的安全性带来了极大的便利，这是非常有价值的解决方案。现在也可以直接用新材料技术去制造廉价的绿氨，把过去传统的氨的生产程序做了优化和改进，绿氨可以直接变成电池来使用。

谈到宏观层面的能源转型，张剑锋表示中国提出了可持续发展 3060，从国家政策上来讲新能源是市场的热点。锂电池里面还有技术路径，这里面必然会出现一些新的机会，储能方面也存在着突破的可能。在谈到传统企业如何在能源转型中吸收技术，张剑锋表示要有开放的心态拥抱未来的技术，在做决策的时候更多地考虑大的宏观环境以及宏观局势。张彤则表示，现在无论是传统产业还是新兴产业能源问题都会变成基础问题，随着能源本身的使用成本变动，尤其现在全球格局复杂情况下。怎么样通过技术手段和产品手段获得好的解决方案，能够管控能源的成本占比，相对来讲一定是企业的核心竞争力。

邓彬晔总结道，3060 目标刚刚开始，低碳化的过程也需要投入更多的资源，道路崎岖且漫长，非常希望我们能够积极投身当中，助力这个过程的加速。