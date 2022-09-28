根据 Canalys 发布的最新报告，2022 年第二季度，印度个人电脑出货量（台式机、笔记本电脑和平板电脑）增长放缓至 12%，达到 460 万台。这是最近四个季度以来，该市场出货量首次跌破 500 万台。笔记本电脑仍是出货量最大的品类，达到 260 万台，由于消费市场的需求受到抑制，同比仅增长为 2%。台式机在 2022 年第二季度的出货量达到创纪录的 90 万台，同比增长高达 70%。平板电脑的出货量同比增长 9%，达到 110 万台。

Canalys 分析师 Ashweej Aithal 表示：“随着印度各地学校有序复学，消费者需求逐渐减少，消费市场在第二季度大幅下滑 12%，结束了连续七个季度创纪录的上涨态势。第二季度，该细分市场占印度个人电脑市场的 48%，低于 2021 年第二季度的 61%。平板电脑和笔记本电脑的需求减少导致消费市场出货下滑，这两个品类的出货量分别下降了 23% 和 11%。通过在全国范围内积极扩张零售店，惠普以 23% 的市场份额保持了其该领域的主导地位。联想借助笔记本品类在线下渠道的良好表现，实现 19% 的强劲增长，位居第二。”

另一方面，商用市场同比大幅增长 50%。目前，该领域出货占据了印度个人电脑市场份额的 52%。尽管笔记本的出货量占商用电脑市场的一半以上，但该细分市场台式机和平板电脑的出货量分别增长了 105% 和 109%，是推动最近一个季度整体增长的关键驱动力。“商用市场的高增长部分归因于 2021 年第二季度疫情重创时市场表现不佳，”Aithal 说道，“惠普凭借本地配套供应链的良好运行，以 27% 的市场份额在这一细分市场处于领先地位。联想以 20% 的市场份额位居第二，但向教育市场的进一步渗透仍然成为该厂商的巨大挑战。 “

领先的个人电脑厂商将优先考虑投资本地制造业，以抓住商业契机，这在政府采购中尤为突出”Aithal 继续说道，“同时，投资本地制造的厂商将有资格借助印度政府推出的 ‘印度制造’PLI（生产挂钩激励计划）获得大量支持。惠普扩大了在该国的笔记本生产规模，从而提高了其在公共部门采购订单中的份额。联想也打算通过第三条生产线来加大平板电脑和笔记本电脑的本地供应，以抢占更多教育市场的采购。此外，宏碁也与符合 PLI 计划的厂商 Dixon Technologies 展开合作，共同生产笔记本电脑。

“Canalys 预计，随着政府部门采购和企业电脑采购需求的扩大，印度商用个人电脑市场将蓬勃发展。即将到来的节日季和返校活动也将使消费市场的上涨势头有所延续。然而，通胀仍然是中小企业和消费者比较关注的一个问题。”Aithal 说道，“厂商必须监控库存增加的风险，因为需求下降的速度可能比预期更快。”