在 BEYOND Expo 2022 上，在杜怡佳，R.I.S.E. 可持续时尚创新平台创始人，Impact Hub Shanghai 合伙人的主持下，程云，复朗集团董事长兼 CEO 以及 Priyanka Khanna, Asia Expansion Head, Fashion for Good，还有刘珂博士，飞榴科技联合创始人 &首席产品官围绕社会创新如何推动时尚行业的可持续发展做了圆桌会谈，进行了充满智慧的分享。

程云表示，服装行业、时尚行业的特殊性，在全球面临环保挑战，应该把 ESG 工作做为重中之重才能推进未来的工作。Priyanka Khanna 表示，他们的目标是使用一些可持续、环保材料来生产服装，希望不断地在技术创新方面处于前列，因为解决问题的关键在于技术创新和突破，必须加快技术创新步伐，尤其是在时尚行业和服装行业。同时要提升规模经济效益，打造平台让整个行业都能够广泛收益。时尚行业是多个行业合一的综合复杂行业，每个供应链上的每个端点包括原材料供应商、生产商、制造商、分销商，都是高技术附加体的集成。如果在供应链当中发挥应有的作用将会有效减少自然资源的使用，包括水资源的使用，减少碳排放、碳足迹。如果能够把这个意识提升到新高度而且能够改变现有的生产态势，将能够去推动和实现整个供应链的绿色化。

刘柯则谈到，所有的影响不仅仅是在物理可见的前端，更多是涉及到后端，比如说原材料、煤、棉、布、碳等在内的采购和供应。飞榴是一家科技公司， 目的是希望打造新概念，可持续的时尚服装行业的概念，在行业细分当中都有其身影，特别是在生产制造端。把流程、原材料采购等放在动态的体系当中，做一个系统的规划。只有通过这个方法才能更好实现大的订单的交付，而且能够减少污染和风险，同时也能够赶上交付的周期和时间。

程云提到，可持续发展不仅仅涉及到技术或者实物，还涉及到宏观的供应链。从原来只是降低成本向更加可持续的方向进行过度。需要不断挑战和改变现在的模式适应未来的供应链的发展需要，这样才能把可持续性提升到新的高度。Priyanka Khanna 表示，是有一定的技术实现可持续发展的，通过平台可以在供应链的合作伙伴和品牌之间搭建起沟通的机制。在可持续的时尚当中仍然需要很多的金融支持，鼓励被投企业更多关注可持续的时尚，通过数字化应用可以在整个供应链当中建立起更多的透明度和合规性。

在谈到如何用可持续方法改造这个行业时候，刘柯表示，通过机器学习、人工智能以及如何和传统的制造业和供应链进行结合，对推动行业可持续化有帮助。在服装生产的各个环节，都有数字化应用的参与，进行数据化呈现并加以利用。同时管理人员可以通过所有的数据化的信息来对整个生产过程进行监控，智能系统收集了所有的数据，为每一个员工分派工单确保整个流程极其高效。

Priyanka Khanna 在谈到进入亚洲市场时候表示，他们会在东亚、东南亚评估不同的区域，目标就是要和领先的平台生产商进行合作，可以投入相关的资源来尝试各种不同的创新，三年里面支持了三十个技术的发展。比较期待亚洲的企业家能够做更多的表率，像在欧洲始发的一些可持续发展的环保运动的这些领先者一样，在这个方面做出一些实实在在的工作，共同来减少碳足迹排放。

中国也是世界上面的生产制造企业和时尚行业最大的市场之一。程云表示，年轻一代的确对于可持续性有一些全新的认识，他们会不断通过产品来实现环保，使用全部环保 100% 绿色无污染的织物来做产品未来的设计。通过废弃材料的回收使用能够减少污染，也会有高压的水资源利用的体系，能够帮助实现水循环和水处理。通过这些一点一滴的行为，能够不断逼近可持续发展的目标，而我们保护地球的雄心壮志，最终能够通过每日行一善的方法来加以实现。

杜怡佳最后总结到：时装行业和时尚行业的转型需要很多的投入，取得资源的配合，所以需要行业公司和相关方共同合作，从而奔向智能可持续发展的绿色未来。