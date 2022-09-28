上汽集团旗下飞凡品牌 “飞凡 R7” 车型正式上市。飞凡 R7 定位为 “极智高阶纯电 SUV”，共推出 4 款车型，官方零售价 30.25 万元起。在此价格基础上，年内交付的飞凡 R7 全系车型，在新能源国家补贴后价格为 28.99 万元起。

作为飞凡汽车首款旗舰车型，飞凡 R7 整车尺寸为：4900mm*1925mm*1655mm，轴距为 2950mm，定位中大型 SUV 市场，百公里加速 3.8 秒。同时，飞凡 R7 全系标配无框车门、BOSE 剧院级音响、触控式真皮方向盘、256 色线性氛围灯、双层隔热全景天幕等配置。

此外，飞凡汽车与华为联手，在飞凡 R7 车型上配置了华为视觉增强 AR-HUD 平视系统，使得飞凡 R7 具有全球量产车型 AR-HUD 系统中领先的 “视场角”，以及 1920*730 高分辨率，可更直观的显示车道级实景导航、实时 ADAS（高级驾驶辅助系统）等信息，及驻车环境下的巨幕观影功能。

飞凡 R7 配置的 “RISING PILOT” 全融合高阶智驾系统，搭载了国内首发量产的 PREMIUM 4D 成像雷达、800 万像素高清摄像头等感知硬件。此外，飞凡 R7 全系标配换电架构，支持用户自由选择整车购买模式或电池租赁模式。据中国电动汽车充电基础设施统计，截至 2022 年 8 月，全国换电站总量为 1685 座，主要集中在东部沿海省市以及经济发达地区。