我们现在生活的时代充满了挑战，有很多环境和生态的问题，对于先进的技术而言，需要有一个颠覆性的变革才能改变现在不可持续的生产方式并且提升韧性来应对未来。BEYOND Expo 2022 圆桌会议在焦钰，中欧数字协会主任的主持下，Sharon Cittone, Edible Planet Ventures 创始人兼 CEO；佟巍，极飞科技品牌与国际事务高级总监，ESG 负责人；俞建雷， Oatly 可持续发展副总监三个人的参与下，开始了企业如何处理食品和农业问题的圆桌会议。

俞建雷表示，Oatly 是全球公司，非常重视可持续发展，这也是核心价值观之一，也和公司的战略决策过程息息相关。公司的发展理念和目标就是要打造一个可持续生态农业支持的公司，包括提供更多的燕麦的价值，包括燕麦饮料和饮品的价值。在可持续发展计划当中也提出了一些非常具体的指标，每一年发布的报告当中有所体现，第一个希望回报自然，通过碳回收和二氧化碳的减排不断提升农夫的收入水平。第二点希望减少气候变化的碳足迹，尤其是生产燕麦和麦类制品过程当中的碳排放。第三点希望能够满足未来的工厂生产和农庄生产的可持续环境的要求和指标，希望 100% 的使用可再生的能源和可回收的材料，同时用 100% 的环保绿色的运输和交通条件进行物流的运输，也会降低和减少废物排放的碳足迹。

佟巍谈到，作为农业科技公司，其提供一些农业机器人，包括一些技术手段，提供高算力的方式来助力农业机械的现代化和农业科技的创新改革。公司希望从根本上取代传统的生产方式，因此有很多设备能够在所谓的智能农业时代发挥作用。现在有了很好智能的农业技术和手段，农民就有了非常好的技术条件，可以看到整个过程有数据支持，确保农产品的溢价，农民基本可以和市场直接对接。能够吸引更多的年轻人参与到行业当中去，使得行业焕发出新的活力。

在谈到农业和生物多样性的关系时，俞建雷表示，好的农业和业态也能够对生物多样性起到正向作用。如果使用燕麦奶和原来牛奶的生产过程相比，会降低 70-90% 不等的水或者资源，就会带来较好的生物多样性。佟巍表示，他们所带来的工具也能够帮助生物多样性的形成，无人机也可以用作环境保护的作用，在合适的应用之下甚至可以保护草地和森林，可以用无人机来播撒种子，在多个地方有应用。

俞建雷谈到了 Oatly 公司在中国做的一些投资。要建立本土化的生产能力，尽可能减少在全球交通领域所产生的碳足迹，减少运输量可以减少碳排放，同时也可以让我们更加接近消费者，及时为本土用户提供有营养的产品。在未来会不断提升中国本土，包括咖啡项目的涵盖面。他认为标准和立法是促进可持续发展的重要的抓手，无论是公司层面还是消费者层面都是如此，作为一个全球性的燕麦公司也出版了中国燕麦行业的白皮书，为这个行业的农业生产的标准制定做出贡献，会继续朝这个方向发展。

佟巍表示，中国发展非常快，已经快速发展了五年，中国政府的政策非常开放，农业无人机不是真正意义上的简单的无人机，它被看作是农业工具，所以中国的农民可以购买农业无人机，可以从农业部那里获得补贴。因此对于技术的需求不断上升，如果技术很稳定，就意味着不用担心高峰期没有足够的人手来从事农田里的劳动。在发展中国家可以不断复制中国成功的故事，在发达国家我们同样也是有非常美好的未来，对于未来尤其是可持续农业全球的未来他感到非常有信心。

焦钰总结道，全世界对于可持续农业发展已经高度认同，中国经验的成功复制起到很好的溢出效应。食品和农业问题不是一个一己之利才能完成的事业，需要政府、企业、农户等各方合作才能解决，这样我们的可持续发展未来就能触手可及。