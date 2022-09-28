今年的震荡行情为投资带来挑战，行业持续热议如何提升投资者获得感。继 “蚂蚁理财金选” 透明化改版后，9 月 28 日，51 家基金公司联合蚂蚁基金升级金选 “金服务” 体系，在投资者持有主动型基金的过程中，提供每年对基金经理的千次调研报告和每只基金的百次解读服务，更及时分析基金变化。同时，蚂蚁基金也升级了聚焦被动型基金的版块，透明呈现不同指数基金的风险收益特征、选品方法，并提供配置、定投等投资策略。

“基金正加速从销售型产品转向体验型产品。建设透明化、买方化的服务体系，也是蚂蚁基金今年的重要目标。” 蚂蚁基金总经理林思思表示，在持续完善主动与被动基金版块服务背后，蚂蚁基金希望通过 “产品化投教” 的服务探索，帮助投资者从关注基金的短期表现与交易，到更关注基金的长期配置价值，提升投资获得感。

“金选” 前三季度调研基金经理 776 人次

据介绍，“金选金服务” 融合了金选团队深度调研及基金公司专业陪伴的能力。此前，基于每年上千次的基金深度调研，“金选” 会对基金进行动态追踪和解读，为用户提供调入调出分析、追踪调研解读、月度回顾及展望等全流程的服务。截至 9 月底，今年金选团队累计发起基金经理调研 776 人次。5 月金选升级以来，共发出 80 份服务报告。

此次升级后，基金公司还将为持有人提供基金异动解读、月度解读、持有人信等百次解读报告，在不同节点通过平台的理财直播、支小宝等进行陪伴，及时解读基金、丰富服务形式。

交银施罗德基金总经理谢卫表示，资产配置和长期持有是提升投资获得感的重要方式，交银基金与蚂蚁基金一同提供长期投后服务，帮助持有人明晰风险，读懂持有产品，实现从买产品到懂配置、再到长期持有的行为转变。

指数基金服务探索加速：倡导长期配置价值

市场持续波动，除了关注主动基金持有人的服务，被动基金的持有现状也受到行业关注。指数基金因为透明稳定等特点，当下更受投资者青睐。数据显示，截至二季度末，国内指数基金规模约 2.2 万亿元（不含指数联接基金），较去年底增长近 8%，超过同期公募基金整体增速。

为帮助投资者更全面认识指数基金、持续引导理性行为，蚂蚁基金对指数基金服务进行了改版。相较以往仅提供部分选基工具，改版后透明呈现不同指数基金类别与选品方法，清晰展示宽基、行业等指数的风险收益特点，配备估值、盈利能力等多维筛选的创新工具，辅助投资者筛选。同时，还提供 “核心+卫星” 配置、估值定投等策略，科普长期投资方法。

在广发基金总经理助理王海涛看来，经过 20 年的发展历程，国内指数基金产品日趋多元化，成为投资者的重要配置选择。未来随着行业机构持续优选产品布局、共建深度的用户服务体系，还将迎来更大的发展空间。