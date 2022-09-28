9 月 28 日，上海银保监局指导上海市保险同业公会发布了国内首个网络安全保险服务团体标准《网络安全保险服务规范》（以下称《服务规范》），该团体标准将切实推动数字经济时代下网络安全保障体系建设，同时也是上海打造国际金融中心、建设网络安全产业创新高地的重要抓手。

据悉，《服务规范》由人保财险上海市分公司、太平洋财险上海分公司、平安财险上海分公司、众安保险、大地财险营业部、国寿财险上海市分公司以及中财再保险上海分公司等 7 家保险公司共同起草并承诺执行。该团体标准对于保证上海市网络安全保险服务有序高效开展、提升网络安全风险整体保障水平具有重要意义。

从内容看，《服务规范》对保险公司开展网络安全保险业务在承保、风控、理赔服务等各个环节制定了统一标准要求，特别是针对承保前风险评估服务、承保中风险管控服务、事件发生后应急处置服务以及保险理赔服务明确了要求，体现了上海保险业在 “保险+服务+科技” 三位一体新生态下，让网络安全保险切实成为企业数字化基础能力的决心和行动。

今年 7 月，国内首批网络安全保险集体签约仪式在 2022 全国信息消费示范城市行（上海站）启动仪式暨 2022 上海信息消费节开幕式举行。在上海银保监局和上海市经信委的指导下，上海市保险同业公会、上海市信息安全行业协会组织保险公司以及网络安全服务企业共同发起 “科金共生新计划” 行动，提出构建 “保险+服务+科技” 三位一体新生态，制定网络安全保险服务系列团体标准，创新开发普惠险、综合险、行业险等网络安全保险产品，研究制定网络安全保险产业发展配套政策。

同月，由上海银保监局指导、上述 7 家保险公司联合打造的全国首个普惠版网络安全保险产品在上海发布，该产品集保险与网络安全企业的合力，面向中小微企业提供覆盖业务中断损失、网络勒索损失、数据泄露损失、企业名誉损失、法律服务费用等经济支出的综合性保险解决方案，显著提升企业在数字经济时代的资产防护水平及风险对抗能力，大幅降低企业获取基础安全服务成本。

网络安全保险在网络安全产业生态链中的风险分散和安全托底功能已得到越来越广泛的认可。《服务规范》的实施，将帮助保险消费者以及社会各方对网络安全保险服务质量进行监督、评价，推动网络安全保险服务质量不断改善与提升，切实保障保险消费者合法权益，提升客户服务体验。

今年 1 月，众安保险正式发布了首款全覆盖式网络安全保险产品，为医疗、教育、金融等网络安全风险重点领域的中小微企业提供一站式 “保险+科技+安全” 的创新保险服务，服务涵盖开展网络安全核查、风险评估、风险态势监测、风险提示、责任划分、定损评估及理赔等关键环节，具有投保模块化、服务系统化、理赔快速化等特点，持续改进企业内部的安全管理能力，防范网络安全事件发生。

9 月 5 日，在国家网络安全宣传周期间，众安保险联合众安科技等多家合作伙伴，共同发布 “盾山计划”，面向信息科技、企业服务、电子商务、聚合资讯、招聘平台等企业，重点保障企业 Web 应用的修复与重建费用，以及提供免费的互联网安全自动防护套装（WAF）和网站漏洞自动化扫描服务。

目前，网络安全保险的安全技术服务规范标准及服务能力评价标准也正在制定过程中，这两大配套标准将指导网络安全保险定点服务商开展相关安全服务支撑工作，并帮助相关方识别、评价各类网络安全保险服务供应商的能力，实现保险与科技双向赋能，最终引导网络安全产业健康有序发展，让客户获得优质、可靠、完善的网络安全服务。