BEYOND Expo 2022 年的可持续发展峰会，举办了一场关于塑料的圆桌会议。塑料是我们日常经常接触的，但同时也被视为环保的一个重点。会议由謝安，德勤中国可持续发展与气候变化主管合伙人主持，盛同愔, 普乐集团高级副总裁，纤维包装和食品服务亚太区总裁和白渊斌，蓝晶微生物创始合伙人兼市场副总裁共同参与，此外，还有联合利华北亚区可持续发展总监寇维维一同参与了讨论。

主持人先抛出了问题：现在的中国的禁速令遍及于塑料的使用、补贴、循环，生活当中摆脱塑料有可能吗？以及我们现在遇到的挑战和瓶颈又在哪里？寇维维和盛同愔都表示旗下公司都有在使用塑料。不过，他们正在逐步优化塑料的使用，确保食品的健康，同时减少污染，另外就是做到循环利用。会非常严格执行高标准的食品卫生安全的指令，然后确保它在接触食品和接触人身的时候不会产生任何的有毒物质的迁移或者利用，另外使用可以得到很好的材料生产，会对这些可持续的来源进行认证。不断地提升最终的产品或者是外包装的回收率，重视新产品的开发和创新理念的执行。

白渊斌表示，从技术角度来说是有可能把塑料从日常生活当中移除的，但是移除的过程并不容易有很多机遇和挑战。从机遇角度来说，一方面全球各国都不断地在执行很多的政策，并且针对塑料出台了很多禁塑令，欧盟、美国、日本等都已经禁止了塑料袋和塑料制品在各个层面的使用。另一方面，公共意识的提升，公共卫生健康问题和公共环境的问题也变得越来越突出。到 2025 年之前许多的国家都已经发布相应计划，也就是确保所有的塑料产品是必须要得到禁止使用，确保循环利用再生。很多的初创公司开始研究新型塑料的研发来替代原有的塑料制品或者是塑料材料。

寇维维提到，联合利华一直以来致力于做减塑、降塑的工作，不管是从原有模型制定、开发、优化的角度都做了很多事情，同时可持续发展部门和可持续战略的研发过程中也把如何再循环、可回收做为重点。同时消费者教育也很关键，和合作伙伴共同致力于在消费者意识和他们实际执行之间建立起一座桥梁很重要。

谢安问到现在有什么创新产品、创新理念或者是创新技术有助于去解决塑料使用问题。盛同愔表示，普乐现在致力于打造全新的、可回收、可再生的能源来实现纤维化。在生产过程、生产工艺以及在可回收的过程中都做了很多的创新。也把消费端整合到生态体系当中，提供的许多替代塑料的制品和容器是可以接近微波炉或者在极端温度条件下可以使用，同时也可以抵抗腐蚀或者液体侵蚀。希望在不久推出纸杯回收计划，在欧洲已经启动。白渊斌表示，蓝晶是 100% 致力于海洋可降解生物材料公司。产品的差异不仅仅区别于传统的塑料，和 PLA 和其他类型的生物聚合物是不一样，使用可持续的生物材料库或者生物的资源库来生产产品。

寇维维还讲到联合利华减少塑料的使用是有明确的目标，到 2025 年的时候减少原生塑料 50% 的使用，还推动塑料循环利用创新技术的发展和开发。另外，也在寻找中国合适的合作伙伴来开展塑料回收的业务。另外还在一些大学设置人工智能的回收机器，通过信用点来进行奖励。蔚来希望 100% 的塑料都是可循环利用的，同时希望 25% 所使用的塑料来自 PCR 和循环使用的塑料。盛同愔表示中国的目标是 2030 年实现碳达峰，2060 年达到碳中和的水平很重要，在可持续发展的时候，不光要考虑产品生产本身的过程对能源的消耗，还要考虑产品在使用的过程当中，不同的使用方式会产生什么样的环境影响。

白渊斌表示中国对于塑料限制性的政策在未来会变得越来越收紧，现在政府开始采取一系列的措施，推动生产成本的降低和市场的接纳度。期待五年时间里面政府会为生物可降解材料行业给予更多的财政上的补贴和支持来激励公司发展相关的技术。窦维维表示中国政府不断收紧对于塑料的使用，并且推动循环经济的发展非常好，2020 年的时候中国的原生塑料产量占 30%，与此同时，中国也是 PCR 最大的生产国，在这方面有一定的优势，可以成为解决这个问题的全球领袖。

谢安总结到，以上的讨论结果和共识能够帮助我们共同投入到可持续发展和可持续解决方案的蓝海当中去，共同缔造美好的未来。