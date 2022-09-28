为了营造良好的创新创业生态环境，帮助深度科技领域创业者加速升级，被四期学员们吹爆、反响超乎预期的原力加速营又将开启第五期 “原力觉醒·绝地归来” 之旅！！2022 年 9 月 28 日，第六季漕河泾科创嘉年华系列活动之一——第五期 “原力加速营” 在漕河泾创营·科技绿洲正式开营。临港集团副总经济师翁巍、漕河泾科技创业中心总经理赖浩锋莅临仪式，五十余位长期以来支持漕河泾创业中心孵化事业的投资机构、科研院所、创业导师、企业家和原力学员们共同参会。

依托漕河泾科技创业中心在科技创新创业服务领域 30 多年的积累，以及漕河泾开发区 83 家国际 500 强的行业力量，第五期 “原力营” 将继续为学员搭建以 “资本”、“资源”、“知识”、“社群” 为核心的交流平台，聚焦深度科技，以 “精准融资” 和 “场景落地” 为目标赋能初创企业，助力企业加速完成新一轮蜕变升级。

新星闪耀 原力赋能

经过前四期的打磨，本期加速营再次优化升级，聚焦 “AI 引领，数智转型”。从 2022 年 6 月起，原力加速营项目组开始着手招募、筛选第五期项目。通过老学员推荐、投资人选送和公开征集等渠道，共收到 200 多家企业的入营申请。经过审慎的筛选和评估，最终 24 个人工智能领域的技术创新与行业应用的优质项目获得入营通知，成为漕河泾第五期 “原力营” 的学员。

其中，漕河泾孵化培育企业淡竹体育科技以视频和 AI 算法为核心技术，拥有机器学习和计算机视觉全球顶尖团队、世界领先的图像理解和感知算法、世界领先的高性能大并发运动分析引擎，在体育数字孪生感知和重建的关键算法和平台领域处于世界领先地位，是目前唯一能实现室内和户外运动场大场景覆盖、唯一支持体育全场景的 AI 体育产品，产品广泛应用于国家队训练备战、高水平体育赛事、体育中高考、体育训练和教学、军事体育训练和考核、云端运动会、运动一小时等场景；漕河泾培育企业点莘技术也加入了原力加速营，该公司致力于半导体行业的 AI 量测应用，用人工智能、先进光学、精密机械以及系统工程，为半导体客户提供良率提升的算法及设备。

除此之外，入营企业还包括研发销售机器人视觉智能导航模块的皕珏视觉科技；聚焦于智慧社区的 SaaS 软件产品和 IoT 物联网硬件管理平台的大端（北京）智能科技；工业边缘 AIaaS 计算服务商瞳熵科技；基于低耗能蓝牙 BLE 的数字身份技术的 AIoT 平台的普瑞联网络科技等 24 家来自闵行、松江、普陀等上海其他区域乃至北京、俄罗斯的人工智能领域内正在冉冉升起的新星，他们将通过第五期 “原力加速营” 的赋能，有望成为各个领域的瞪羚企业。

亦师亦友 原力传承

依托漕河泾科技创业中心在科技创新创业服务领域 30 多年的积累，第四期原力加速营将为学员搭建一个近 2000 名校友的持续互助交流的社群平台，为深度科技领域的创新创业推波助澜。

在第五期开营仪式以 “原力的传承” 为主题的卓越校友见面会上，第一期优秀校友代表湃道智能联合创始人梅裔与第二期优秀校友代表瀚湄科技创始人陈兴旺作为卓越校友代表与第五期学员分享了创业感悟。

第二期优秀校友代表——瀚湄科技创始人陈兴旺

在本次 “原力加速营” 课程中，我们同样邀请到众多业内口碑爆棚、实力超众，超级靠谱的创业导师共同助阵，其中包括国际早期科技母基金 RAIDiCal 创始人周立玮、原子创投投资副总裁赵旸、上海应用技术大学中欧知识产权促进中心执行主任方曦博士、思德创投合伙人白柠、美国领导管理发展中心领导力发展顾问徐瑛、毕马威中国估值与建模合伙人王昕宇、星环科技副总裁孙煜华、商汤科技创新业务华南区总经理王芳等行业领军人物。

临港集团副总经济师翁巍为荣誉导师颁发证书

漕河泾科技创业中心总经理赖浩锋为原力营的新晋导师颁发导师证书

资源资本 原力崛起

面对企业资本和贷款的难题，“原力加速营” 依托漕河泾开发区雄厚的金融投资力量，邀请到 100+国内领先合作机构共同参与该项目，特别邀请到常春藤资本、接力基金、复之硕投资、靖亚资本、凯风创投、盟海投资、思德创投、昊君资本、探雪资本、新进创投、徐汇科投、英诺天使、元禾原点、原子创投等 30 多家知名投行及投资机构前来与第五期原力加速营企业进行对接与指导。除股权投资外，原力企业还可提供最高 2000 万元低息信用贷款支持。

2022 年受疫情影响，不确定因素增加，但令人欣喜的是 “原力营” 校友群中不断有融资成功的好消息传来：“原力营” 一期学员湃道智能连续完成数千万美元 A 轮和 A+轮融资，A 轮由赛富亚洲和创新工场联合领投，A+轮由老股东中鑫资本追加投资；三期学员复亚智能完成由中汇金、浪潮资本（财务顾问）投资的数千万人民币 A+轮融资以及由云天使基金领投的数千万人民币的 B 轮融资；三期学员博灵机器人获得一轮战略融资；三期学员摩马智能完成由绿洲资本独家投资的数千万元人民币 Pre-A 轮融资；四期学员奕目科技完成了由经纬创投独家投资的数千万元的 Pre-A+轮融资以及东瑞投资旗下基金投资的数千万元 Pre-A++轮融资。经统计，四期原力加速营企业共有 58 家企业在入营后获得新一轮融资，累计融资超 33 亿元。同时，多家需要流动资金的项目获得了漕河泾科技型中小企业融资平台低息信用贷款支持，累计授信额度达到 7500 余万人民币。

在第五期原力加速营的课程中，我们还将为企业提供与多家人工智能领域大企业深度交流与行业资源对接的机会，共同探讨未来创新发展的思路。

深耕专业 绝地归来

经过前四期原力加速营的复盘与商讨，我们总结了诸多 “办营” 的成功经验与不足。第五期原力加速营作为 “取其精华” 的 5.0 版，共安排了 10 天课程与活动，包括：可持续性的 B2B 营销策略、如何签一份不被 “坑” 的投资协议、打造 “人人企业家” 的组织、All-In-One-AI 加速 AI/ML 在 SageMaker 上的适配和应用、科技公司如何做好股权激励、初创企业必须要知道的几件 “财” 事儿，以及创业模拟沙盘、大企业深度交流与行业资源对接、导师问诊等创业核心资源内容。

开营仪式当天，原力营还邀请到了上海交通大学人工智能研究院常务副院长/人工智能教育部重点实验室主任杨小康先生就《元宇宙与生成式人工智能》主题进行了 “原力分享”。

上海交通大学人工智能研究院常务副院长/人工智能教育部重点实验室主任 杨小康

在压轴的 “原力的崛起：炉边谈话” 圆桌环节，星环科技副总裁孙煜华、商汤科技创新业务华南区总经理王芳、原子创投投资副总裁赵旸、亚马逊云科技初创企业与投资生态合作资深战略顾问黄冠仪、估图数科创始人林涛、资深媒体人唐晓园等六位嘉宾围绕 “AI 助力初创企业数字化转型” 的话题层层剖析，进行了一场跨界而有趣的圆桌讨论。

希望在原力加速营的加速下，崛起更多优秀的独角兽企业，愿创新的原力与你同在。