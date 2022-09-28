近日，中兴通讯参与签署了由全球可持续电力合作组织（GSEP）发起的《促进电气化协议》，旨通过技术创新，促进全球电气化进程，从而实现经济、社会、环境的可持续发展。

GSEP 自成立以来，始终专注解决国际框架下的全球电力问题，并将电气化作为实现可持续能源的重要途径。今年，14 家来自全球电力、通信、运输、工业、建筑等领域的前瞻性企业加入支持《促进电气化协议》，并就 “电气化政策框架部署、创新商业模式培育、价值链和价值网的信息高效传递、确保快速平稳过渡转型期、保障基础设施有效转型” 五大实施举措达成共识，是 GSEP 电气化战略开放对话的重大成果。

中兴通讯通过绿色企业运营、绿色供应链、绿色数字基础设施、绿色行业赋能四大维度铺设 “数字经济林荫路”，助力各行各业快速步入绿色发展通道。公司的总体目标是争取早于 2030 年实现碳达峰，早于 2060 年实现碳中和。

目前，中兴通讯正携手合作伙伴广泛开展 5G+创新绿色实践，已在全球实施超过 60 个示范工程。基于在通信能源领域的深厚积累，公司已为全球 160 多个国家和地区的 386 家运营商提供能源产品及服务。其中，中兴通讯的绿色高效、模块化、智能化的电源解决方案被国际领先的咨询机构 Frost & Sullivan 授予 2021 年全球通信电源领域产品领导大奖，以表彰公司在全球通信能源市场所做出的突出贡献。此外，近年来公司能源业务也进一步向电力和交通等行业拓展，借助云、AI 等数字技术，提供绿色发电、智能储能、智能用电、能源管理、智慧交通等产品及解决方案。

中兴通讯表示，未来将继续坚守 “数字经济筑路者” 的生态定位，积极履行绿色低碳发展的承诺，持续加大在新能源、新材料、新器件等方面的基础研究，实现关键技术突破，为绿色 ICT 基座奠定坚实技术基础，同时加大数智技术与传统高能耗行业融合的深度与广度，携手合作伙伴积极推动电气化进程，实现可持续发展未来。