根据 Canalys 发布的报告，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长 11%，在 2022 年第二季度达到 73 亿美元，占全球整体云支出的 12%。与全球云服务市场 33% 的高增长势头相比，中国市场增长明显放缓，首次跌破 20%。新冠疫情在中国的复现所带来的负面影响是一个主要因素。

Canalys 预测，随着 6 月以来一线城市的商业活动开始恢复，中国云计算市场将在下半年重新获得动力。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云依然保持了它们在中国云计算市场的领导地位。前四家供应商占中国总支出的 79%，但与过去几个季度相比，这四家的增长率都有所下降。

疫情复现带来的负面影响是导致增长下降的主要原因。但是，由于中国企业的整体 IT 支出与那些云计算准备率较高的国家相比要少得多，因此云服务市场仍有很大潜力。在中国，仍然有许多传统行业的企业客户正在寻找向云端迁移的方法，特别是中小企业。

Canalys 研究分析师 Yi Zhang 表示：“中国的云服务已经进入了一个新的阶段，云厂商不再侧重于营收规模和业务的增速，而是更关注高利润、标准化的产品。头部云计算厂商正试图通过建立自己的渠道生态系统，将自主研发的平台技术和合作伙伴的行业经验结合起来，丰富自己的云计算能力。这些市场领导者最近已经举行（或将举行）渠道生态峰会，以招募更多的渠道合作伙伴。”

Canalys 副总裁 Alex Smith 表示：“中国的云计算供应商通常强调在垂直领域深耕，比如为某些行业创造特定的产品及解决方案，但这同样伴随着高额的定制成本。当经济压力出现时，这将会为其带来挑战。渠道合作伙伴可以通过接管定制的部分来帮助避免这种情况，让供应商专注于更广泛的平台开发。”