长城汽车宣布第三代哈弗 H6 DHT-PHEV 正式上市。作为哈弗品牌首款新能源车型，第三代 H6 DHT-PHEV 插电混动版上市共推出 NEDC 纯电巡航 55km 和 110km 两个版本三款配置。哈弗 H6 DHT-PHEV 不仅是 “涡轮配插混”，而且全系标配 V2L 外放电功能，110km 续航畅行版还提供快充版本。

长城汽车首席增长官李瑞峰表示，在三电系统方面，长城汽车是国内少有的在电池领域完成布局的企业之一，旗下 “蜂巢能源” 已经形成了涵盖电池材料、电芯、模组研发和制造等全面的新能源产研能力。

电池安全一直是新能源用户最为关切的。据介绍，哈弗 H6 DHT-PHEV“护芯甲” 动力电池配备了超高强度钢制箱体，钢制外壳熔点高达 1500℃，并且隔热间距达到 30mm，里面还填充了大量的隔热材料，即使在高温状态下也不用担心。同时，它还采用了整体式高强度安全框架，将电芯置于最中心，能有效抵抗外部冲击且防水防渗性能卓越。在中汽研电池安全极限挑战中，“护芯甲” 动力电池以超国标表现完成了挤压、火烧和浸水三大挑战。

当下的新能源汽车，纯电动车续航焦虑且售价居高不下，增程车型则存在高速乏力和油耗偏高等短板。而柠檬混动 DHT 高度集成的油电混动系统，在全速域全场景下实现高性能与高效能双优表现。

动力方面，哈弗 H6 DHT-PHEV 搭载 1.5T 四缸混动专用发动机，匹配柠檬混动两档变速箱，系统最大功率 240kW，最大扭矩 530N·m，比肩合资品牌 3.0T 中大型 SUV。

柠檬混动 DHT 创新的双电机混联拓扑结构使新车可实现在 EV、串联、动力直驱、经济直驱、并联、动力回收 6 种动力模式中智能切换，让发动机始终保持在最佳能效区间内，起步迅速、响应及时，实现动力与油耗的平衡。同时，新车底盘稳健，在操稳体验、刹车制动、转向精准等多方面表现优秀。“快、顺、静、省” 就是新车带来的最直观感受。

哈弗 H6 新能源配备了 “标准、经济、运动、雪地”4 种驾驶模式，均可以精确控制车轮动力输出。例如在雪地场景中，就可避免在冰雪湿滑路面上驱动打滑，控制车辆更容易，做到从容行车。

智能科技备受年轻人喜爱，哈弗 H6 DHT-PHEV 以全球化长城柠檬平台赋能，支持整车 FOTA 远程升级。在车机交互上，12.3 吋液晶悬浮中控屏、10.25 吋液晶仪表屏配合可选装的 9 吋 HUD 抬头显示，组成一机三屏信息互动，全彩显示科技感十足。新车还装备了业内领先的 Mobileye eyeq4 芯片，具有超高算力，可实现 L2 级智能辅助驾驶功能；AEB 自动紧急制动和交通标志识别等功能有效应对包括十字路口在内的复杂路况；用智能安全实力保护驾乘安全。

同时，哈弗 H6 DHT-PHEV 沿袭了一体式热成型门环与高强度钢车身，轻量化与高强度的车身成就了堡垒级被动安全，还有行人安全保护设计，更好地保护驾乘者与行人的交通安全。