零跑汽车最新旗舰车型——零跑 C01 正式上市。新车共推出后驱标准续航版、后驱长续航版、后驱超长续航版、四驱双电机性能版、四驱双电机高性能版五大版本，补贴后全国指导价分别为 19.38 万元、20.98 万元、23.18 万元、25.18 万元、28.68 万元。零跑 C01 五个版本只有电池容量、单双电机的区别，全系标配 28 个高精感知硬件及 23 项智能驾驶辅助功能。

零跑 C01 此次推出的五个版本只有电池容量、单双电机的区别，其余所有 80 项智能豪华配置全拉满，全系标配 28 个高精感知硬件及 23 项智能驾驶辅助功能、标配麂皮绒顶棚、Nappa 真皮方向盘、星空全景天幕，全面覆盖外观内饰、智能互联、娱乐影音、安全防护和人性化配置，将选配变标配。

户外商务场景中，零跑 C01 在商务接待之时，通过手机控车功能即可远程开启车内空调、座椅通风等功能；需要充电时，30 多分钟即可从 30% 充电到 80%；车长 5050mm 的超大车身尺寸以及合理布局，并配合 Nappa 真皮的 CEO 专座和 135 项 NVH 优化。

当用户进入驾驶席，AI 人脸识别会以毫秒级的速度自动识别用户身份，并可自动调节导航、音乐、空调、座椅、外后视镜等 25 项用户预先设定的偏好设置，提高驾乘便捷性，畅享智慧出行体验。

自由享乐场景下，欧洲团队阿嘉米斯的专业调音，Hi-Fi 级的 6 种音效模式，能带来更逼真的临场感，配合车内 1600W 无极变色氛围灯，让人乐享惬意时间。如果想体验速度与激情，四驱双电机高性能版车型，搭载可变架构高性能双油冷电驱，最大功率 400kW，最大扭矩 720 Nm，配合 0.226 Cd 超低风阻、碳纤维套件、4 活塞铝性能卡钳、20 寸运动轮毂，以及领跑模式，最快可实现 3.66s 零百公里加速，驾控性能媲美超跑。

不仅如此，零跑 C01 搭载了无电池包 CTC 电池底盘一体化技术，该技术创新的将电池与底盘骨架结构合二为一，用车身架构作为电池包外部结构，结构效率最大化，同时车身扭转刚度提升 25%，配合前双叉臂后五连杆的豪车级独立悬架，带来更具操控感的驾驶乐趣。

在家庭用车场景中，零跑 C01 则变身幸福生活的载体和一家人的出行神器。基于家庭用户出行场景，零跑 C01 预设小憩、守护、省电三大贴心的情景模式，在长假出游或工作午休时，小憩模式可令零跑 C01 变身休息驿站。

在安全出行方面，零跑 C01 采用笼式车身设计，大量应用高强度钢，全系标配 6 安全气囊、大陆 High Plus 车身稳定控制系统，并提供紧急制动 AEB、360°全景影像自动开启的窄道辅助、低速转向时的盲区查看，以及倒车、停车时的后方障碍物预警及开门预警功能。

在续航方面，零跑 C01 搭载超大容量动力电池，CLTC 综合工况续航里程高达 717km，配合自研全时 AI BMS 智能电池管理系统，实现动力电池全生命周期可控。

在智舱娱乐方面，零跑 C01 搭载高通 8155P 处理器，该处理器与车内三屏联动，并在 “3D 小零” 智能助手的照顾下，让全家出行更富乐趣。