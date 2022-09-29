在沉寂了近一个月之后，印度创投领域终于迎来了另一位久违的独角兽选手。

动点出海获悉，印度医疗健康初创公司 Molbio Diagnostics 已于近日宣布获得了一笔 8500 万美元的新融资。这笔融资由 GIC 领投，现有投资者 Motilal Oswal Alternates 参投。融资后， Molbio Diagnostics 的估值达到了 16 亿美元，并以此成为印度本月以来继 Tata 1mg 之后的第二只独角兽。

有消息指出，在上一轮融资时，Molbio Diagnostics 的估值为 1.8 亿美元左右。相比之下，本次最新估值已经达到了上次的 8 倍。

据了解，成立于 2000 年的 Molbio Diagnostics 的主打产品为一款名为 “Truenat” 的基于物联网技术的即时 PCR 检测盒，能够在一小时内检测出包括结核病、HPV、登革热、HIV、新冠病毒等在内的 40 多种常见传染疾病（该公司也声称 Truenat 是世界上首个获得 WHO 认可的即时分子诊断平台，可替代涂片显微镜诊断结核病）。Molbio Diagnostics 称，目前，其 Truenat 检测盒已被全球 40 多个国家的超 5000 所检测中心使用，并计划每年再新进入 20 到 25 个国家或地区。

根据相关文件显示，随着疫情的到来，Molbio Diagnostics 的业务也迎来了显著的增长。在截至 21 年 3 月份的 21 年财年内，该公司的总营收达到了 127.2 亿卢比（约合 1.55 亿美元），是上一财年的 25 倍（其 20 年财年的营收则为 5.15 亿卢比）。

此外，根据 Molbio Diagnostics 的财报，公司在 21 年财年的利润达到了 47.27 亿卢比（约合 5800 万美元），其亏损额则仅为 1.627 亿卢比。基于这一表现，Molbio Diagnostics 透露，公司的目标是通过在全球范围内销售其检测盒工具，以在未来 3 到 5 年内成为一家收入达 10 亿美元的公司。

截至 Molbio Diagnostics，目前，印度创投领域中已经出现了 108 家独角兽企业，且其中有近一半——43 家公司是于去年加入这一阵营（前十个月的新增为 28 家）。而作为对比，印度今年以来的独角兽新增数量则为 23 家（今年早些时候有印度媒体预测，今年印度将出现至少 75 家独角兽企业，现在来看，这一目标似乎很难实现了）。