东风日产全新纯电 SUV Ariya 正式上市，中文名为艾睿雅，4 款车型售价区间为 27.28-34.28 万元。艾睿雅基于雷诺-日产-三菱联盟旗下 CMF-EV 平台打造，提供两驱和四驱版车型，两驱长续航版官方续航里程为 623km，四驱版综合扭矩为 600N·m。

ARIYA 艾睿雅源自日产云图专业纯电平台打造，拥有全链路自研三电技术。在电机方面，日产将永磁同步电机和交流异步电机进行取长补短，得出兼具高性能和低能耗的电励磁同步电机；电控采用 1/10000 秒超高精度电机扭矩控制；在电池方面，日产至今保持着 210 亿公里零重大安全事故的优秀成绩。ARIYA 艾睿雅长续航版 CLTC 续航最高可以达到 623 公里，高性能版最大综合扭矩可以达到 600N·m，给驾驶者带来澎湃的动力感受。

ARIYA 艾睿雅的设计语言依然能看到日产的家族式的风格。流光飞翼 LED 灯配合封闭式的前格栅，营造出不错的科技感。车辆解锁后，Face ID 通过人脸识别，贴心恢复车主驾驶习惯，为我们打造私人专享的专属感。

ARIYA 艾睿雅的 ProPILOT 超智驾 Pro 同时具备五大智能控制系统、S-ALC 一键智能辅助变道、FAP 双模式智能泊车，能读懂高速行驶时超车的恐惧感、长时间驾驶的疲惫感、停车难的烦躁感；能消除在车道上左右摇摆的乒乓效应，在超越慢速行驶的大卡车时，通过向左轻微偏移，带来安心感；会车时，还能向右轻微偏移。新车配备的 Nissan Connect 超智联 2.0+，包含 8 类用车场景、48 项人机交互功能，丰富的生态内容，一句 “你好，日产” 即可开启。

ARIYA 艾睿雅以九重防护架构，以减少对电池的冲击力，干湿分离主动电池安全管理，全方位守护确保电池舱完整，为电池打造一个坚不可摧的 “金钟罩”。 1500Mpa 超高强钢性车身以及 16 项主动安全科技，时刻保护驾乘者的安全。新车配备了 e-Pedal 一体化智控踏板，让你可以通过踏板轻松实现包括启动、加速、减速在内的 90% 的日常操作。新车还采用双层隔音玻璃、双重吸隔音材料、减少车体震动的高刚性车体，打造符合日产风格的舒适座舱。