硬件设备处于元宇宙架构的最底层，VR/AR 也是用户接入元宇宙最核心的载体。在全球各大企业向着元宇宙高歌猛进的征途上，硬件公司面对的市场格局有哪些改变，应当如何制定新时期的发展策略，使 C 端用户及时享受元宇宙的发展成果？

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 Web3 峰会元宇宙会场，消费电子播客 Engadget 主笔 Richard Lai 与 HTC、Nreal 两家元宇宙硬件厂商的代表共话如何迎接硬件公司的下一个蓝海。

后疫情时代的 VR/AR 硬件市场变局

疫情给 VR/AR 产业带来了发展机遇，一线厂商一方面肩负着销量增长的重任，另一方面还要最大程度整合人力、技术、资源持续布局和发展。

Nreal 创始人兼 CEO 徐驰透露，疫情早期，Nreal 很难走进当地的线下店接触消费者进行推广。通过去往不同的国家，Nreal 在当地运营商的帮助下得以进行项目拓展，吸引了更多的消费者和群体的关注。过去几年持续的趋势是，消费者有了更多在网上游览的机会，厂商得以降低交易成本并吸引全新的消费者，公司产品和项目的口碑不断上升。

HTC 中国区总裁汪丛青也观察到过去一段时间的两个趋势：一是本地化趋势非常的明显，二是越来越多的 AR、XR 和元宇宙相关的技术逐渐落地深耕，同时被越来越多的人接受。这也使得相关厂商充满信心，为企业带来了全新的业务发展模式和平台。

同时，消费者对于新的交易平台和环境展现出极大的热情和兴趣，越来越多的从业人员参与到行业之中，开发出了越来越多的生态，这些都不断驱动行业向前发展。

在中国和中国以外的地区，线上线下的 VR 产品不断推陈出新、升级换代，HTC 打造的 AR/XR 眼镜等其他穿戴装备也不断为日常生活带来舒适和方便，一些全新的客户消费群体不仅对于使用这些产品持开放的态度，还帮助品牌吸引了更多的高端的消费群体。

最近，HTC 打造了一个 Pancake 平台，它可以将上述优势发挥到极致，HTC 也希望能成为行业的先驱者。

通往真正元宇宙的路有多远？

可穿戴的便携式硬件设备，可以带来更加真实和完美的体验。当下，用户手中的产品和服务是否足以支撑其进入到元宇宙，需要进行怎样的改进才能驱动我们的客户群享受发展？

汪丛青认为，我们还需要 5-10 年时间才能将元宇宙的基础建设做到位，将我们现在对于元宇宙的需求或服务的体验从原有的平台切换到新的平台，这将打造全新的生态，包括共同的 ID、身份象征、环境参数等，这也取决于下一代的互联网发展的程度以及对于元宇宙形成高度一致的定义。

汪丛青认为元宇宙就是因特网的 3D 化，它将使未来的消费者成为主宰自己命运的中心，也就是成为一个所谓去中心化的社群。

徐驰则在公司内部将元宇宙称作空间因特网或下一代因特网。他预计 5~10 年后，很多内容将被 3D 化，带来更智能的交互。“虽然走向元宇宙门户阶段可能会花点时间，但实际上人们已经非常愿意在日常当中进行媒体消费和推动内容生态效率提升。”

徐驰认为，如果 AR/VR 能在短期内可以找到一些好应用，就一定有机会增加优质的内容使人们从移动互联网转向元宇宙。

汪丛青举了一个令人印象深刻的案例——XR 最重要的社交平台 VR Check，在参与其运营的过程中，汪丛青发现其主流用户群从曾经 90% 的 PC 端用户转变为 78% 的 XR 用户。当他们体会到沉浸式体验的价值后，就希望立刻能获得这种体验，并融入到 XR 的社交环境中表达自我。

汪丛青指出，我们现在看到的元宇宙并不是真正的元宇宙，而只是将其作为市场营销的手段，他希望能够帮助用户真正了解 Web3 和元宇宙平台两者之间的差异。

“很多应用只要有区块链技术就自我标榜为元宇宙，但实际上他们可能更多只是去中心化的社交平台，他们可能进入到的元宇宙只是相对比较封闭的元宇宙，他们在这个元宇宙中创造了一切，他们的身份、财产等只能在这样的元宇宙中得到承认。我们希望的是打通不同的元宇宙之间的关系，而不是将基于 Web3 定义的元宇宙和远期的空间互联网所打造的元宇宙划等号。”

“元宇宙对我们来说是 5~10 年后的事，” 徐驰透露 Nreal 正在建立一个可容纳更多 3D 内容的平台，他希望借此吸引越来越多的人从手机创造的世界中走出，实现更好的互联互通体验。与曾经的头显设备相比，如今的硬件设备的 3D 精度更高，这些都让用户逐渐感受到 3D 内容的吸引力。

徐驰指出，手机和电视屏幕使用的显示技术不同于 3D 显示屏的 AR/VR 技术，后者能展示更真实的 3D 场景，对精度要求更高，系统更复杂。

对此，汪丛青补充称关键是要让用户们能在 3D 空间中移动，可以看到一个物体背后的物体。而当下的视频或 3D 电影因为固定了观众的视角无法实现这种体验。“只有在生成的 3D 中给用户 360 度的自由，才能够真正提供一种沉浸式的体验，让人们在虚拟世界的社交空间中更好地互动。这需要通过技术识别用户在空间中的行为模式，再让用户用手、眼进行配合。

创新的业务场景和开放的元宇宙平台

“过去几年，没有任何一种教育和培训方式能给企业或儿童带来比 3D 媒体更加深刻的印象。” 在 HTC 进行的一个安全培训的研究中，受训对象的任务之一是在进入一个开放空间后抬头查看有无坠落物，如果对象在训练中没有抬头向上看，就会出现一个高空坠物。HTC 的研究目标是想了解这样的身体培训能否使工人在实际工作当中养成查看坠落物的习惯。

研究结果显示，接受过此类 3D 培训的人养成关注高空坠物习惯的可能性是普通培训的 2~3 倍。汪丛青认为这种培训可以应用到美国警察部门对于武器使用环境的培训，减少实际执法中的误伤情况。

同样在 ToB 场景中，Nreal 的关注点是通过硬件满足上述培训等场景的需求。Nreal 通过显示屏为博物馆创造了非常好的引擎，应用于很多相关的互动场景中，比如戴上 Nreal 的 AR 演进就可以和博物馆中的展品互动，进入到几百年前的环境当中了解古人的生活方式。同时，博物馆和商店还可以使用 Nreal 的产品与世界上 2 万名开发者合作。

而 HTC 希望打造一个没有边界的可以和其他平台互动的平台，这需要与很多的创作者进行合作。用户可以在任何的设备上使用任何的游览器接入平台，不需要升级自身的设备、创建新的身份。HTC 希望能够为业界创造这样的例子，提示各个系统之间应该具有互操作性。

当下，HTC 正在引入一个移动式的虚拟人的系统，通过该系统创造的虚拟形象可以适应在不同平台上登录的需要，在货币还钱包方面都有很好的应用，可在不同的平台之间实现价值转换。

“无论是虚拟现实的货币还是加密货币，我们需要创造的就是工具箱，人们利用这样的工具箱来打造互联互通式、可互操作的元宇宙，我们不希望建造有围墙式的公园。”

很多公司打造封闭式元宇宙的目的是抓住用户的价值，但互联网历史上那些封闭式的系统最终都消失了。长远来看，具有互操作性的平台一定封闭的平台更有价值。HTC 希望通过开放平台的打造为用户提供更多真正的价值，而不是创造系统抓住客户短期的价值。

“这需要大家朝共同的目标努力，我们做了很多各种合作，希望大家能够接纳我们在互联网上有更多的 HTML 等协议和标准，这会带来高度一致性的移动性和内容创造的能力，同时还能够获得标准的数据打包传输。这些都可以让我们元宇宙变得像我们想象的那般美好。”

同时，汪丛青还透露了 HTC 上市路上的一些障碍，“我们需要有几百家公司、政策制定者、监管层都能理解的未来计划，如果他们无法达成一致的话，我们未来的发展可能会举步维艰。好消息是，市场会有更长线的投资收益，我们的元宇宙一定会行稳致远，但在为美好的未来做准备的时候，我们必须稳扎稳打走好每一步。”

汪丛青特别提到了对于规则的重新指定和改善，必须获得一些新用户的认同和接纳度，才能营造起适宜的生态来将更多的利益相关方集聚到平台上，在完成体量和资源整合后，这将是原有生态系统几百倍的规模。

中外元宇宙市场有何不同？

不同的国家元宇宙发展的程度以及各国手中对元宇宙的接受度是怎样的？

徐驰表示，不同的国家对于元宇宙有不同的政策，但相同的是中美日韩等国都高度认同元宇宙的发展，都愿意去打造一个推动元宇宙世界实现的全新力量，只是采用的路径和策略不一样。

现在，各国的步骤和节奏也不一样。比如在韩国还处于三级、四级的创新。在走在前列的国家中，中国的市场大得多，所以需要更加谨慎。中国的市场和政府对于 Web3 都高度关注，一些公司已经遥遥领先，更多的公司在等待合适的时机进入到市场：比如成熟的投资消费、建立 AR/VR 的设备进入硬件领域。

那么，哪些领域能呈现较大的市场潜力，哪些国家在元宇宙的技术应用中拥有先机呢？

汪丛青认为中国已经成为元宇宙炙手可热的市场，他预测中国很有可能会成为全球第一个能够打造出完整环境生态和系统的元宇宙的国家，中国的各地政府对于元宇宙也给予了明显的政策支持。

很多有利因素正在中国不断汇聚，一些公司发现在很多其他国家做一些事情很难，但是来到中国以后，当他们将创新的理念和想法与政府沟通之后，马上就会获得高度的认同，这些将有助于加速元宇宙时代的到来和建设。同时也会让越来越多的人能够意识到，生态系统在建设过程当中可能对于能力发展、资源汇聚以及对于技术的提升提出了新要求。

中国的移动支付等创新在过去几年中呈现出完全不同的生态，这些生态的更新和迭代速度可以在元宇宙中得到复制。中国已经并且在未来会继续做好支持作用，尤其是先行先试方面，移动支付和移动新生态环境打造和系统落地方面，中国是显然位居全球前列的愿意尝新尝鲜的国家，这就是为什么中国会率先提出实名制等全新的监管理念。

用数字人民币或数字货币进行结算，实现了其在融资、支付结算和清算方面的应用，破除了很多障碍和机制上的问题。

在中国 5G 的技术架构和网络的铺设也已经达到了非常高的比例，全球 60% 的 5G 基站都集中在中国，所有这些都使得中国做好充分的准备拥抱元宇宙，中国也有实实在在的动力去支持和配合这样的政策，包括 “十四五” 计划以及已披露的 20 个城市级元宇宙项目建设计划，众多利好因素，使人们看到中国未来的元宇宙生态必将呈现出勃勃生机。

徐驰也对此表示了赞同，中国在许多方面都有非常得天独厚的条件：和十几年相比，人才、技术、资金的优势等等都已经达到了前所未有的高度，包括支付方式已经发生了翻天覆地的变化，中国有非常独特的优势，能够迎接元宇宙充满机遇的未来。