价值投资与主题投资是两种主流的投资策略，前者指向长期收益目标，后者遵循市场热点周期。近两年来，风投对于 Web3 究竟属于价值投资还是主题投资的探讨始终没有定论。

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 Web3 峰会元宇宙会场，来自 web3 产业界与投资界的四位嘉宾就 Web3 的投资究竟是跟风还是科学展开了讨论。

什么将投资机构的目光转移到Web3？

风投基金 Dragonfly 管理合伙人 Haseeb Qureshi 从 2017 年就开始关注 Web3。在进入风投行业之前，Haseeb 曾在其他行业工作过很长时间。在地缘政治给全球购物带来的各种不便的影响中，他逐渐发现全球支付系统存在很大的缺陷，并意识到由工程师、计算机和博弈论的专家共同设计的加密货币才能解决这种问题，并由此说服自己进入了这一领域之中。

而在更早的 10 年前，不仅支付系统存在不足，金融市场中的整个技术架构也十分老旧无法适应现在的需求。在可及性方面，现实生活中总有一部分人无法获得银行的金融服务。而加密货币提供了一个平等的竞争市场和交易速度。除了加密货币之外，NFT 等加密文件的交换也被应用到贸易金融之中创造交易的真实性、建立交易对手方之间的信任。

硅谷银行数字服务全球负责人 Milton Santiago 则是从疫情期间才开始关注 Web3，疫情期间人们对于 Web3 的关注不断上升，并随之开启了 Web3 的元年。

2015 年，万向区块链 CEO 肖风发起了分布式专项投资基金并由此接触到 Web3，“Web3 吸引我的地方就是科技所带来的颠覆感，当你去阅读比特币的白皮书或者以太坊白皮书的时候，你会看见区块链非常精妙地把非常多的科学技术、密码学、网络技术等非常多的东西和数学组合在一起，是非常精妙的科学技术的组合创新，这点也是非常吸引人的。在此之前，我没有发现过哪一个商业创新是依靠这么多的技术科技组合在一起来创造完全新的系统，这是非常吸引我的。”

一个词概括 Web3 当下发展态势

Haseeb 认为是 “宏观”，他表示当下 Web3 正处于非常宏观的环境，把加密币、区块链等等所有生态系统整合在一起。同时，市场每天都会产生海量的信息，有待于迅速消化和分析，否则将无法理解第二天世界发展的速度。“因此，每天要做的第一件事情就是对数据进行解读。数据的宏观性、庞杂性、海量性也是我们所需要看到的另外一个特点，这也是我们认为的加密系统和 Web3 非常令人神往的一点。”

Milton 认为是 “教育”，过去半年里，这个世界中的人们的生活习惯、生活风格、生活方式都发生了很大的变化，这些变化取决于对消费者的教育能否触及其根本思想的变化。82% 的 CEO 都感觉到，Web3 或者说加密币的元宇宙已经成为了未来三年非常重要的主流发展趋势。因此我们都需要学习更多的知识，当下，我们已经在速度、网络、智能手机、5G 等方面取得了进展，必须要元宇宙、加密币等新的状态承载新技术的发展。教育到位之后才能把手机变成新的形态进行体验的革新而不仅仅是商业模式的创新，更重要用户自我表达的意愿和可能性。

肖风认为是 “应用”，2022 年之前，Web3 的投资更多集中在基础设施方面，但以太坊在未来两三年之内性将突破每秒 10 万笔，应用的大爆发就具备了所有的技术基础。他预测，未来两三年后的投资将从基础设施进入到应用投资。当 Web3 基础设施进入尾声并下沉之后，风投的目光将集中到各式各样的应用上。

下注 Web3 的时机、方向和策略

“没有发生过 Web2 革命的地方也很难发生 Web3 的革命，因为 Web2 曾在中国和美国取得成功，如今，中国和美国已有数十亿美元投向 Web3 领域。” 肖风发现，目前为止真正投到 Web3 领域的其实还是一些先行者，大量机构投资者并没有进入其中。而这些先行者的共同点就是他们都是技术革命的信仰者，笃信技术科技会带来颠覆式革命是他们普遍的标签。他预测，未来 Web3 应用层面的融资将达到几百亿美元用以支撑其发展。

当前 Web3 的投资规模与需求相比呈现出的状态是过热还是不足？

Haseeb 观察到，今年 1 月起，投向 Web3 的资金总量呈现下行趋势；但与此同时，仍有很多人不断将资金投入这个市场中，因为价格的风险使得机构都会把各自的需求放在一起进行对接和不同市场预测的判断。

Web3 纯粹强调软件的创新，而软件的创新将驱动许多资金滚雪球式的参与，因为从硬件承载软件应用的运行包括场景的开发都需要资金支持。很多情况下，随着估值在过去几个月当中不断下降，上述资金仍然在市场当中有逐利性的布局——许多的投资者仍然将他们的赌注放在加密货币上，因此他们需要花更多的时间理解法律法规、市场环境、社会需求，这样才能看到他们的资金是否投到了应该投的地方。

“我们的确需要打造更为强大的硬件条件，基于现在的资源和基础架构，仍有很多的资金围绕着基础设施的建设所展开，但必须确保它能够承载未来的软件。

Web3 是不是一个投资风口？是应该追逐机会到来之前的风口，还是需要等待市场回归正常和理性之后再去做更多投资的判断和决策呢？疯狂的加密币在未来几年是否会呈现下降的趋势？

Milton 认为整个 web3 的系统将在未来打造出更加高大的外观，同时也具有非常高效的场景，在此之前必须在做好准备承载。他认为 Web3 并不是风口或者人造的趋势，Web3 的投资机会已经到来。

Web3 领域投资机会众多，应如何选择赛道、寻找标的并估值？

Haseeb 认为每一次加密货币的牛市结束之时都揭露了技术存在的问题，在技术缺陷慢慢修复后，加密货币市场也重新复苏。在 2018 年加密货币下行的周期中，有三个大型 Web3 项目解决了很多的技术问题，提升了加密货币交易的安全性和交易速度，并带来了 NFT 的机会，大大增加了网上交易的流动性，为我们开创了未来的可能性。在这样的去中心化的应用当中究竟可以做些什么，这就是在熊市当中所要寻找的投资机会，你需要把可能性的空间不断往前推进，解决市场真正的痛点，满足市场真正的需求。

现在，加密货币遇到的问题包括互操作性、可用性、规模、价格、灵活度等等，如果有技术能够解决这些痛点，就一定能打开市场。

在 Web3 领域进行投资应该采用什么样的投资结构呢？比如说在锁定期如何考虑投资退出，退出保护有什么样的举措？

肖风认为 Web3 消灭了传统的资本主义制度，建立了利益相关者的资本制度，而投资者在其中扮演的也是参与方的角色。在决定是否投资某一个 Web3 项目时，万向最核心的考量是，项目是否真正建立了一套对参与方非常友好的治理架构，包括是否真的在区块链上运行项目、是否通过智能合约建立了一套商业规则；并保证了这种商业规则的可行性；是否真的使用了去中心化的治理机制，如果符合这几点的项目可以进入到投资的筛选池。

而锁定期不是主要考量的因素，因为参与 Web3 的利益相关方不会对锁定期有过高的要求了。Web3 既是有锁定期的投资项目，其提供变现机会的期限已经比 Web2 股权 VC 投资短很多。具体来看，Web2 投资的锁定期约为 8~10 年，而 Web3 只有 3 年左右。

Haseeb 希望看到的项目都是锁定期在 4 年以上的，因为这会给机构带来项目持续增长的信心。加密货币项目赚快钱很容易，但真正赚大钱的项目需要对整整一代人产生影响。真正能够积累财富的人往往能够穿越牛熊周期，因为他们会看好某一个项目坚持下去。

如何评估 Web3 公司业绩？

ShinWei Teh指出，当下，大多数 Web3 公司都处于企业发展的早期。那么，就投资者而言，如何在投资之前评估其现有的业绩表现，对于营收指标有哪些评估标准？

在 Milton 看来，一些传统的业务模式也可以适用于非传统的业务模式中，比如说接受度，这为区块链解决方案和元宇宙中的股权解决方案理清了技术调整的方向；第二，用户的心态和情绪也在很大程度上决定了一个项目的成失败，而市场营销、沟通、品牌价值也影响着用户心绪；第三，功能，用户关心项目的实用性，包括究竟能做一些什么事情，能解决什么问题。

“关键在于有一个长期的路线图，可以创造或发现一种未被满足的需求，这样才能推动技术不断调整，调动用户情绪，同时能够提升项目的实用性，我觉得任何种类的投资都应该关注这几点。”

也许一个项目的利润率不是最高，但有以上三个特点，那一定能在市场中存活并带来长期的回报。

对于如何评估已投资项目的表现，Haseeb 回应称，作为一个风投，必须要看市场的平均水平。比如说对加密货币项目进行投资效应分析，就要对标比特币。另外，作为一个风投，还要考虑敞口在哪里。

随着时间的推移，加密币的应用程序越来越多，有一个元宇宙应用增长速度特别快，即使在加密货币走势不好时，它依然能够保持很好的市场表现，就需要改变标杆。

怎么看待 Web3 的短期发展？

肖风对于 Web3 未来短期、中期、长期的发展都保持乐观，“我相信它是一个科技组合创新能够带来颠覆式范式改变，不是简单对传统的事情做边际效应的改善，而是带来了一场范式革命。”

他预计在未来两年可能会出现的地缘政治的动荡、结构型的通胀的国际局势中，比特币天然具备的抗通胀和防范地缘政治动荡的特点将被市场更加充分地认知。

尽管现在市场基本面出现了一些波动和困难，但作为一个 VC 的投资专家，Haseeb 考虑的更多是基金未来的成长性，能在多大程度上面能够规避风险和保值和增值。对于 Web3 未来 5 年的发展，Haseeb 表示看好，他坚信数字化的革命浪潮一定会一浪高过一浪，让我们的世界变得更加智能和美好。

Milton 洞悉了下行经济周期中人们更多地关注家庭和资产的存续，这也利好于 Web3 的发展，他认为创新和技术的结合，在未来一定会迸发出更多的让人类社会变得更好的火花。