近日，ALIENWARE 全新推出三款设备： AURORA R15 台式机、小巧且功能丰富的 Tenkeyless 游戏键盘，以及 ALIENWARE 第二款量子点 QD-OLED 电竞显示器。

ALIENWARE AURORA R15 助您开启身临其境的游戏体验

全新 ALIENWAR AURORA R15 台式机采用最新的第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器、NVIDIA® GeForce RTX® 40 系列 GPU 和一系列系统改进，性能显著提升。

为了实现更高的散热效率并帮助确保峰值性能 ，全新 ALIENWARE AURORA R15 台式机配备：

至高可选第 13 代英特尔® 酷睿™处理器；

至高可选全新升级 CRYO-TECH™水冷散热，所有水冷散热均配置 240 毫米热交换板；

所有配置均配备五个 120 毫米风扇；

新增六边形蜂巢散热孔，加大机箱侧部散热流量；

搭载 12+1 相电压调节模组，助力超频性能；

主板上的电压调节器散热片有助于确保稳定运行；

至高可选 1350W 80 PLUS 白金认证电源，提供高水平的电源效率；

内存速度提高至 4800MHz（或 MT/s）；

通过优化改进，ALIENWARE AURORA R15 可以向处理器多提供 58% 的功率 ，获得双位数的性能改进 ，同时使 CPU 的运行温度降低 5%。 此外，全新散热策略使系统气流增加了 19%，在 CPU 密集型任务中降噪 66%，在 GPU 密集型任务中降噪 32% 。

全新 AURORA R15 可选配高至 1350W 的电源供应器（高于上一代的 1000W），旨在支持 NVIDIA 旗舰显卡 GeForce RTX® 4090。同时，显卡插槽实现最多三倍的宽度设计。除了支持高至 NVIDIA GeForce RTX 40 系列显卡，AURORA R15 还可配置 AMD 锐龙™ RX 6000 系列显卡，与 ALIENWARE 首款量子点 QD-OLED AMD FreeSync™显示器完美搭配。

ALIENWARE 首款 Tenkeyless 游戏键盘问世

全新 ALIENWARE Tenkeyless 游戏键盘（AW420K）帮助玩家赢回宝贵的桌面空间，同时发挥游戏最佳水平。无论玩家想要最小的桌面设置，或是希望拥有更多空间来操纵鼠标，这种更小的外形设计通过减少数字键盘以实现空间最大化，并释放更多区域进行快速滑动。AW420K 游戏键盘帮助玩家营造出整洁有序的游戏环境，让线缆管理变得简单而灵活。通过键盘底部的电缆布线布局，玩家可以将连接电缆向左、向右或从中心向下引导，简洁空间并简化游戏装备。

这种紧凑型键盘的另一个好处是，它比全尺寸键盘更适合旅行。当需要外出参加比赛或者去朋友家时，其小巧的尺寸（宽 14.46 ” x 长 5.81 “）可以放在 ALIENWARE Horizon 旅行背包或其他兼容的旅行箱中运输。收纳时，玩家只需取下 USB 伞绳，即可方便存放。考虑到不断变化的环境会使键盘暴露在不必要的颗粒中，按键开关被安装在光滑的金属顶板上，避免灰尘和碎屑进入，并使清洁变得简单快捷。

AW420K 配备一套强大的技术，提供反应灵敏、稳定且持久的打字体验。业界领先的 CHERRY MX Red 开关以其黄金基交叉点接触系统提供了惊人的可靠性和耐久性。厚厚的金层使电接触外壳具有自洁性，并使按键开关具有耐腐蚀性，保证超过 1 亿次驱动的使用寿命而不会损失输入质量。此外，双层 PBT 键帽采用双层注塑成型工艺，保证其耐用性；键印模压在键帽上，具有可靠的韧性和耐磨性。

全新量子点 QD-OLED 显示器提供超强沉浸式体验

今年年初，ALIENWARE 全球首款量子点 QD-OLED 电竞显示器问世——随后被评为《Tom’s Guide》年度产品和 GamesRadar+“最佳超宽显示器”——ALIENWARE 继续扩展其量子点 QD-OLED 产品，推出全新 ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器（AW3423DWF），提供一流的沉浸式游戏体验。

对于那些追求更真实的玩家来说，ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器提供惊人的画质和超流畅的帧速率，改变其游戏体验。就像之前推出的 AW3423DW 一样，这款全新显示器提供与量子点 QD-OLED 同样令人印象深刻的画质，包括一致的色度均匀性、广泛的色域覆盖、深邃的黑色调和出色的亮度表现。凭借 WQHD (3440 x 1440) 分辨率和极快的 0.1ms 灰阶响应时间，玩家在玩快节奏游戏时可以保持领先，不会出现卡顿、输入滞后或运动模糊。此外，该显示器还支持最高 120Hz 的 VRR 技术。

这款全新量子点 QD-OLED 显示器具有以下优质功能：

AMD FreeSync™ Premium Pro 和 VESA® AdaptiveSync Display 认证：体验无撕裂、低延迟、HDR 游戏；

165Hz 原生刷新率：以令人难以置信的清晰度显示快速移动的图形，让玩家可以在游戏中更快地做出反应；

全新 OSD 控制摇杆：访问各种预设游戏模式（FPS、MOBA/RTS、RPG）。对于需要同时创建内容的玩家，则可轻松切换到全新创作模式；

TUV 认证的 ComfortView Plus: 在不牺牲任何绚丽的量子点 QD-OLED 色彩的情况下减少有害蓝光。

ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器（AW3423DWF）配色为月球暗面（黑色），更薄的设计便于墙面安装，同时提供 3 年期有限硬件保修 。

产品上市及价格

ALIENWARE AURORA R15 台式机、ALIENWARE Tenkeyless 游戏键盘（AW420K）及 ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器（AW3423DWF）将于近期上市，更多信息请关注戴尔官网。