近日，ALIENWARE 全新推出三款设备： AURORA R15 台式机、小巧且功能丰富的 Tenkeyless 游戏键盘，以及 ALIENWARE 第二款量子点 QD-OLED 电竞显示器。

ALIENWARE 产品家族（从左至右）：ALIENWARE 三模无线游戏耳机，全新 ALIENWARE Tenkeyless 游戏键盘，全新 ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器，ALIENWARE 三模无线游戏鼠标，全新 ALIENWARE AURORA R15 台式机

ALIENWARE AURORA R15 助您开启身临其境的游戏体验

全新 ALIENWARE AURORA R15 台式机

全新 ALIENWAR AURORA R15 台式机采用最新的第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器、NVIDIA® GeForce RTX® 40 系列 GPU 和一系列系统改进，性能显著提升。

两个进气风扇将冷空气吸入，而三个排气风扇将热空气推出，以改善空气流动。

为了实现更高的散热效率并帮助确保峰值性能 ，全新 ALIENWARE AURORA R15 台式机配备：

  • 至高可选第 13 代英特尔® 酷睿™处理器；
  • 至高可选全新升级 CRYO-TECH™水冷散热，所有水冷散热均配置 240 毫米热交换板；
  • 所有配置均配备五个 120 毫米风扇；
  • 新增六边形蜂巢散热孔，加大机箱侧部散热流量；
  • 搭载 12+1 相电压调节模组，助力超频性能；
  • 主板上的电压调节器散热片有助于确保稳定运行；
  • 至高可选 1350W 80 PLUS 白金认证电源，提供高水平的电源效率；
  • 内存速度提高至 4800MHz（或 MT/s）；

通过优化改进，ALIENWARE AURORA R15 可以向处理器多提供 58% 的功率 ，获得双位数的性能改进 ，同时使 CPU 的运行温度降低 5%。 此外，全新散热策略使系统气流增加了 19%，在 CPU 密集型任务中降噪 66%，在 GPU 密集型任务中降噪 32% 。

全新 AURORA R15 可选配高至 1350W 的电源供应器（高于上一代的 1000W），旨在支持 NVIDIA 旗舰显卡 GeForce RTX® 4090。同时，显卡插槽实现最多三倍的宽度设计。除了支持高至 NVIDIA GeForce RTX 40 系列显卡，AURORA R15 还可配置 AMD 锐龙™ RX 6000 系列显卡，与 ALIENWARE 首款量子点 QD-OLED AMD FreeSync™显示器完美搭配。

ALIENWARE 首款 Tenkeyless 游戏键盘问世

全新 ALIENWARE Tenkeyless 游戏键盘（AW420K）帮助玩家赢回宝贵的桌面空间，同时发挥游戏最佳水平。无论玩家想要最小的桌面设置，或是希望拥有更多空间来操纵鼠标，这种更小的外形设计通过减少数字键盘以实现空间最大化，并释放更多区域进行快速滑动。AW420K 游戏键盘帮助玩家营造出整洁有序的游戏环境，让线缆管理变得简单而灵活。通过键盘底部的电缆布线布局，玩家可以将连接电缆向左、向右或从中心向下引导，简洁空间并简化游戏装备。

全新 ALIENWARE Tenkeyless 游戏键盘（AW420K）采用流线型设计，外形纤细，非常适合搭配简洁的桌面设置，或为操纵鼠标释放更多空间。

这种紧凑型键盘的另一个好处是，它比全尺寸键盘更适合旅行。当需要外出参加比赛或者去朋友家时，其小巧的尺寸（宽 14.46 ” x 长 5.81 “）可以放在 ALIENWARE Horizon 旅行背包或其他兼容的旅行箱中运输。收纳时，玩家只需取下 USB 伞绳，即可方便存放。考虑到不断变化的环境会使键盘暴露在不必要的颗粒中，按键开关被安装在光滑的金属顶板上，避免灰尘和碎屑进入，并使清洁变得简单快捷。

AW420K 配备一套强大的技术，提供反应灵敏、稳定且持久的打字体验。业界领先的 CHERRY MX Red 开关以其黄金基交叉点接触系统提供了惊人的可靠性和耐久性。厚厚的金层使电接触外壳具有自洁性，并使按键开关具有耐腐蚀性，保证超过 1 亿次驱动的使用寿命而不会损失输入质量。此外，双层 PBT 键帽采用双层注塑成型工艺，保证其耐用性；键印模压在键帽上，具有可靠的韧性和耐磨性。

全新量子点 QD-OLED 显示器提供超强沉浸式体验

今年年初，ALIENWARE 全球首款量子点 QD-OLED 电竞显示器问世——随后被评为《Tom’s Guide》年度产品和 GamesRadar+“最佳超宽显示器”——ALIENWARE 继续扩展其量子点 QD-OLED 产品，推出全新 ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器（AW3423DWF），提供一流的沉浸式游戏体验。

量子点显示技术通过量子点像素层将蓝光直接转换为红色和绿色的原色，从而增强了色彩表现。

对于那些追求更真实的玩家来说，ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器提供惊人的画质和超流畅的帧速率，改变其游戏体验。就像之前推出的 AW3423DW 一样，这款全新显示器提供与量子点 QD-OLED 同样令人印象深刻的画质，包括一致的色度均匀性、广泛的色域覆盖、深邃的黑色调和出色的亮度表现。凭借 WQHD (3440 x 1440) 分辨率和极快的 0.1ms 灰阶响应时间，玩家在玩快节奏游戏时可以保持领先，不会出现卡顿、输入滞后或运动模糊。此外，该显示器还支持最高 120Hz 的 VRR 技术。

这款全新量子点 QD-OLED 显示器具有以下优质功能：

  • AMD FreeSync™ Premium Pro 和 VESA® AdaptiveSync Display 认证：体验无撕裂、低延迟、HDR 游戏；
  • 165Hz 原生刷新率：以令人难以置信的清晰度显示快速移动的图形，让玩家可以在游戏中更快地做出反应；
  • 全新 OSD 控制摇杆：访问各种预设游戏模式（FPS、MOBA/RTS、RPG）。对于需要同时创建内容的玩家，则可轻松切换到全新创作模式；
  • TUV 认证的 ComfortView Plus: 在不牺牲任何绚丽的量子点 QD-OLED 色彩的情况下减少有害蓝光。

ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器（AW3423DWF）配色为月球暗面（黑色），更薄的设计便于墙面安装，同时提供 3 年期有限硬件保修 。

产品上市及价格

ALIENWARE AURORA R15 台式机、ALIENWARE Tenkeyless 游戏键盘（AW420K）及 ALIENWARE 34 曲面量子点 QD-OLED 电竞显示器（AW3423DWF）将于近期上市，更多信息请关注戴尔官网。

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