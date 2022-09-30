根据 CINNO Research 发布的最新数据，8 月中国大陆市场智能手机销量约为 2044 万台，较 7 月销量环比下降 7.4%，同比下降 26%，环比、同比双降，自今年 2 月以来，已连续第七个月同比负增长，终端市场需求持续低迷，创下 2015 年以来最差的 8 月单月销量。

报告指出，具体 Top 5 手机厂商销售数据来看，荣耀在国内手机市场的表现仍然抢眼，今年第三次夺得单月销冠，Top 5 品牌环比唯一正增长，同比降幅 14.4%，小于智能机整体同比降幅，荣耀 70 销量排名本月单机销量第三。

OPPO/vivo 分别位列第二和第三，同比跌幅依旧显著，同比分别下降 38.3% 和 37.2%，环比下降 6.3% 和 7.7%。OPPO 方面的销量担当为渠道走量的 A57 与 Reno 8，vivo 方面则为 Y33s 与 Y77，其均进入了本月单机销量前十；小米本月销量同比下降 40.3%、环比下降 21.4%，Top 5 品牌同比、环比降幅均最大。

据 CINNO Research 观察，自荣耀重整旗鼓后，OPPO/vivo 明显后劲不足，其中高端产品系列出现叫好不叫座的情况；苹果得益于 iPhone 13 系列持续强劲的市场表现，Top 5 品牌销量同比跌幅最小，为 0.2%，iPhone 13 仍然霸占本月单机销量榜首。预计随着 9 月苹果 iPhone 14 系列的发布，相信会给苹果品牌带来一波销量的提升，尤其会集中在 iPhone 14 Pro 产品上，为 2022 年最后一季度的手机市场带来增长动能。