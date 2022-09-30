D-Fly 是一家英国初创公司，旨在成为滑板车领域的赛格威，它推出了 Dragonfly——一种更安全的电动滑板车，其规格表读起来就像是从高端汽车上取下来的。在所有四个角都具有完全独立的双横臂悬架、独特的碳纤维平台和 10 英寸光面轮胎。为确保您在骑行过程中保持舒适并能够应对路边跳跃的公平份额，液压悬架是完全可调的，并具有全轴铰接功能。

还有 “汽车级” 大灯、转向灯、喇叭、数字行车系统和语音导航。担心在您进行一天的活动时让它无人看管？好吧，为了安全起见，有一个警报器、一个 GPS 跟踪器和一个智能储物柜，它会在输入 PIN 之前禁用电动驱动器。

它还具有四轮转向，该公司的专利 3 维全倾斜转向系统同时接合所有四个轮子。根据 D-Fly 的说法，您可以根据自己的骑行风格调整转向和倾斜度。

“DF” 有两种装饰，旨在满足城市机动性，而 “DFX” 据称是为越野而设计的——然而，后者的探险增加仅限于更宽的挡泥板，在前后增加机架，和护手。两种型号的动力来自驱动每个车轴的两个 550W（等于 0.74 HP）电动机，D-Fly 声称踏板车将为所有四个车轮提供高达 1,650 瓦（2.2 HP）的峰值功率。这应该足以达到并保持高达 25 英里/小时（40 公里/小时）的速度。速度也可以通过三种模式进行限制。

电池容量尚未公布，但 Dragonfly 一次充电应该能够行驶 80 公里（50 英里）。电池可以通过 48V 输入进行充电，充满电大约需要 3 小时。由于位于阀杆中的可更换电池，提供了更大的多功能性。